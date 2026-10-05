La veritat darrere del proverbi xinès: «Un arbre tort viu la seva vida, però un de recte és només fusta»

Algunes veritats antigues es resisteixen a morir, i el seu significat pot revolucionar la manera com encarem el nostre dia a dia. Avui destapem un secret mil·lenari de la filosofia xinesa que ha ressorgit amb una força increïble, convertint-se en un fenomen viral per la seva profunda connexió amb els reptes de la vida moderna. Preparat per a una revelació que farà que els teus plans canviïn radicalment?
Aquest refrany, que ara mateix inunda xarxes socials i consultes de psicologia, va molt més enllà d’una simple observació botànica. Amaga una lliçó sobre la veritable llibertat i el preu que paguem per ser “útils” constantment. La història completa darrere d’aquest pensament imprescindible és la clau per entendre per què tantes persones se senten esgotades sense saber-ne el motiu.
La paradoxa de la utilitat que et pot costar la llibertat
Parlem del cèlebre: «Un arbre tort viu la seva vida, però un de recte és només fusta». A primera vista, la frase sona gairebé poètica, però la seva profunditat és sorprenent. Aquesta sentència s’atribueix a Zhuangzi, un influent filòsof taoista que va viure al segle IV abans de Crist, durant el turbulent període dels Regnes Combatents de l’antiga Xina. La seva saviesa, recollida en un llibre amb el seu mateix nom, és considerada un pilar fonamental del taoisme.
En un dels seus relats més coneguts, Zhuangzi passejava amb un dels seus deixebles quan es van topar amb un arbre colossal. Era antic, de tronc nodós i amb les branques completament retorçades; una autèntica obra d’art de la natura, però sense cap forma que el fes “aprofitable”. El deixeble, amb una observació pragmàtica, va comentar que l’arbre havia arribat a aquella edat tan avançada precisament perquè era inútil: cap fuster l’havia volgut mai per fer-ne fusta.
I aquí és on arriba la revelació que canvia tot el panorama. Zhuangzi, d’acord amb el seu deixeble, va afegir una reflexió que anava molt més enllà de la botànica. Va dir, més o menys, que “precisament per ser inútil, és lliure de viure la seva pròpia vida. Si hagués estat valuós per a algú, l’haurien tallat fa anys”. Aquesta resposta és la llavor exacta del proverbi que avui ens ocupa i que tant de sentit té en la nostra realitat.
El secret ocult rere l’arbre tort i la teva energia
La clau definitiva d’aquest proverbi rau en aquesta idea: allò que resulta útil, tard o d’hora, acaba sacrificat per complir una funció aliena. Pensa-hi: l’arbre recte, perfecte i amb la fusta homogènia, es converteix en taula, en biga o en llenya. La seva “perfecció” el destina a ser un mitjà per a un fi que no és el seu. En canvi, l’arbre tort, sense un ús clar, segueix dempeus, creixent segons la seva pròpia forma, sense que ningú el instrumentalitzi.
Zhuangzi va estendre aquesta comparació a les persones (i aquí ve la part que ens afecta directament al nostre dia a dia): qui es mostra sempre disponible, sempre eficient, sempre útil per als altres, corre el risc real d’acabar espremut fins a l’esgotament. Allò que sembla un avantatge –destacar, rendir al màxim, ser el millor en tot– pot convertir-se en la raó exacta per la qual mai tens temps ni espai per a tu mateix. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la veritat darrere d’això).
La “inutilitat” de l’arbre tort és, en realitat, la seva més gran fortalesa. Et permet ser tu mateix, sense la pressió de complir expectatives alienes. No subestimis el poder de no encaixar sempre.
Per què aquesta filosofia antiga ressona avui més que mai
Aquest proverbi de la filosofia xinesa no rebutja el treball ni l’esforç, ni de bon tros; qüestiona, més aviat, la idea que el valor d’una persona depèn de quant produeix per als altres. En el taoisme, aquest principi es connecta amb el concepte de ‘wu wei’, l’acció sense forçament, i amb ‘ziran’, la naturalitat de seguir el propi camí sense imitar motlles ni pressions externes. La resistència, en aquest cas, és una forma de supervivència.
Vista així, la “inutilitat” que descriu Zhuangzi simbolitza una resistència sorprenent: allò que no serveix per a un fi concret es lliura de ser instrumentalitzat i pot, per això mateix, durar més i viure millor. La paradoxa, aleshores, queda més clara que l’aigua: allò que sembla una debilitat inherent a l’arbre tort, acaba sent l’avantatge que garanteix la seva pròpia supervivència i llibertat. És una lliçó de vida que la psicologia moderna ha recuperat amb força.
No és casualitat que aquesta ensenyança s’hagi popularitzat en el camp de la psicologia i el desenvolupament personal. Connecta directament amb idees actuals com la por a decebre, la sobreexigència constant o l’esgotament de tots aquells que mai van aprendre a dir “no”. L’arbre tort, en aquest sentit, funciona com una imatge senzilla i poderosa d’una realitat que costa molt d’explicar amb paraules tècniques, però que és urgent entendre.
És l’hora de posar límits: l’advertència que no pots ignorar
Portat a la vida quotidiana, el proverbi ens convida a fer-nos una pregunta incòmoda: quantes de les nostres decisions (una carrera professional, una rutina extenuant, fins i tot una manera de parlar o vestir) es prenen per convicció pròpia, i quantes per encaixar en allò que els altres consideren una vida “recta” i, per tant, “aprofitosa”? No es tracta de rebutjar tota utilitat, però sí de no deixar que sigui l’única vara amb què et mesures. Aquest és el teu moment per a la solució definitiva.
Zhuangzi va morir, segons la tradició, cap a l’any 286 abans de Crist, però el seu arbre tort continua dempeus més de 2.300 anys després. La seva paràbola segueix sent citada per psicòlegs i terapeutes com l’exemple més clar d’allò que avui anomenem, amb un altre nom, posar límits: dir que no a allò que promet reconeixement o utilitat, però que et cobra a canvi la teva pròpia forma i llibertat. És un error crític que tots hem comès alguna vegada, però que té remei.
Has fet una decisió intel·ligent llegint fins aquí. Entendre el significat real d’aquest proverbi xinès és el primer pas per alliberar-te de les expectatives externes i començar a viure segons els teus propis termes. La teva llibertat i el teu benestar valen molt més que qualsevol fusta “recta” que el món vulgui fer de tu, oi?