De vegades, el camí a l’infern està empedrat de bones intencions. El que hauria d’haver estat una victòria absoluta per a la biodiversitat s’ha convertit en un estrepitos fracàs que està encenent totes les alarmes en el sector de la gestió ambiental.
Parlem de la reintroducció de 30 exemplars de gall fer, una espècie a la vora de l’extinció. El resultat després de la solta és, senzillament, desolador: 29 d’ells han estat eliminats per depredadors en temps rècord.
Una inversió milionària convertida en aliment
La notícia ha corregut com la pólvora, i no és per a menys. Parlem d’un esforç tècnic i econòmic monumental per intentar recuperar una joia de la nostra fauna. No obstant això, la realitat ha colpejat amb una brutalitat inusual, deixant clar que alguna cosa ha fallat en l’estratègia de planificació.
Les dades, confirmades per fonts especialitzades en el seguiment de l’espècie, són tan fredes com demolidores. D’una trentena d’aus criades en captivitat, amb prou feines una ha aconseguit sobreviure a l’impacte directe amb el medi natural i la seva fauna depredadora.
El silenci administratiu davant d’aquest balanç és gairebé tan alarmant com la pèrdua dels animals mateixos.
La pregunta que tothom es fa és inevitable: qui ha dissenyat aquest pla de solta? La falta de mesures de protecció adequades o l’elecció de zones amb una càrrega de depredadors inassumible semblen haver condemnat el projecte abans fins i tot d’obrir les gàbies.
L’error crític de la cria en captivitat
Molts experts apunten a un problema estructural: la cria en captivitat sol crear animals que, per molt que s’intenti, perden els instints de supervivència bàsics necessaris per enfrontar-se a la vida salvatge. En alliberar-los, els convertim, sense voler, en una “safata de plata” per a guineus i aus rapinyaires.
És una lliçó dolorosa sobre la diferència entre preservar una espècie en un laboratori i recuperar-la en un ecosistema real. Si l’entorn no està preparat per acollir individus que no han après a defensar-se, la reintroducció és, en la pràctica, una condemna a mort.
Per a la nostra butxaca, això és especialment irritant. Aquests projectes es financen, en gran manera, amb diners públics i fons europeus destinats a la conservació. Veure com s’esfumen els recursos d’aquesta manera genera una sensació d’impotència col·lectiva que és difícil de justificar.
Per què continua passant això?
No és la primera vegada que escoltem històries similars, però l’escala d’aquest desastre el col·loca en una altra lliga. La gestió de depredadors és un tema tabú en certs cercles polítics, però és una realitat tècnica ineludible si volem que les espècies amenaçades tinguin una oportunitat real de prosperar.
Si no es controla la pressió de les espècies oportunistes a les zones de solta, qualsevol esforç de repoblació està destinat a repetir el mateix guió tràgic. És la llei de la naturalesa, sí, però accelerada per una gestió que, a totes llums, no ha estat a l’altura de les circumstàncies.
Potser sigui el moment de repensar si hem de continuar invertint en models que han demostrat ser ineficaços. La protecció del gall fer necessita alguna cosa més que bones intencions i soltes massives; necessita una anàlisi científica rigorosa que, pel que es veu en aquest cas, ha brillat per la seva absència.
La pròxima vegada que llegeixis sobre un projecte de reintroducció “exitós” en premsa, recorda aquest cas. De vegades, el titular oficial amaga una realitat molt més crua rere l’espès fullatge del bosc. Aprendrem mai la lliçó o estem condemnats a repetir aquest error indefinidament?