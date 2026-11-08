Els investigadors no surten de l’astorament: troben una estàtua de sis tones que reescriu el poder de Ramsès II

El que semblava un dia rutinari d’excavacions en un barri del Caire s’ha convertit en la troballa de la dècada. Sota el fang i l’aigua estancada d’Heliòpolis, un equip d’arqueòlegs ha desenterrat una mola de quarsita de sis tones que ha deixat la comunitat científica sense paraules. (I no, no és una estàtua més de les que omplen els museus).
Parlem d’un colós que, per la seva ubicació i dimensions, apunta directament a la figura de Ramsès II, el faraó de faraons. Aquesta descoberta no només és una victòria per al patrimoni egipci, sinó que obliga els historiadors a reescriure els llibres de text sobre el poder reial al Baix Egipte. El desplegament de força que suposa moure una peça així fa segles continua sent un misteri que ens obsessiona.
El gegant d’Heliòpolis: Un trencaclosques de quarsita
L’excavació no va ser senzilla. Els investigadors van haver de treballar contra el temps i les filtracions d’aigua per rescatar les peces d’aquest tità. Primer va aparèixer el tors, després una part del cap i, finalment, la corona. Tot i que no s’ha trobat el cartutx amb el nom de forma explícita en aquesta peça concreta, l’estil i la proximitat al temple del Sol de Ramsès II deixen poc marge al dubte.
Aquest temple era un dels més importants de l’antiguitat, dissenyat per glorificar la connexió del faraó amb el déu Sol. Trobar una estàtua d’aquestes dimensions allí significa que la importància política d’aquesta zona era molt més gran del que els arqueòlegs havien calculat fins avui. Estem davant d’una declaració de poder en pedra que ha sobreviscut mil·lennis sota el sòl d’una ciutat moderna.
La vertadera demostració de força no és només la mida, sinó el material utilitzat: la quarsita és extremadament dura i valuosa, cosa que reforça la idea que només algú amb la riquesa d’un Gran Avantpassat com Ramsès es podia permetre una obra d’aquest calibre.
Per què aquesta troballa canvia les regles del joc?
Molts pensaven que Heliòpolis ja no guardava secrets després de segles de saquejos i urbanisme descontrolat. Error. L’aparició d’aquest colós demostra que el subsol d’Egipte encara amaga tresors capaços de capgirar la cronologia oficial. No es tracta només d’estètica; es tracta de geopolítica antiga.
Per al nostre coneixement actual, això suposa un xoc de realitat. Ramsès II no només va governar amb mà de ferro, sinó que va sembrar la vall del Nil amb propaganda visual massiva per assegurar la seva immortalitat. Aquesta estàtua és l’equivalent antic a una pantalla gegant al bell mig de Times Square: recordava a cada ciutadà qui era l’amo del món conegut.
A més, l’estat de conservació dels trets facials, malgrat estar fragmentada, permet analitzar les tècniques d’escultura d’alta precisió que s’utilitzaven fa més de 3.000 anys. (És increïble pensar que ho van fer sense eines elèctriques, oi?).
La urgència del rescat
El temps corre en contra de les restes que encara queden sota el barri de Matariya. La pujada del nivell freàtic i el creixement urbà amenacen de destruir altres colossos que podrien estar esperant a pocs metres d’on es va trobar aquest. La llei de protecció de patrimoni a Egipte és estricta, però la pressió immobiliària és feroç.
La peça ja està sent traslladada al Gran Museu Egipci, on serà restaurada per convertir-se en l’estrella de la col·lecció. Els egiptòlegs adverteixen: aquest és només el principi d’una sèrie de revelacions que podrien confirmar que el regnat de Ramsès va ser fins i tot més extens i influent del que les cròniques ens han explicat fins ara.
Has fet bé de llegir això avui: acabes de ser testimoni del moment en què el passat ha decidit interrompre el nostre present per recordar-nos qui manava de debò. Quants gegants més dormen sota els nostres peus?