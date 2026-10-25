Els investigadors no surten de la sorpresa: troben un vaixell després de 139 anys desaparegut seguint la pista d’un faroner

Imagina buscar un tresor submergit durant més d’un segle i trobar-lo abans d’acabar la teva primera tassa de cafè. Sembla el guió d’una pel·lícula de Hollywood, però és la sorprenent realitat que acaba de sacsejar les aigües del llac Michigan.
Durant 139 anys, l’F.J. King va ser poc més que un fantasma sota les onades, un trencaclosques que va frustrar generacions de buscadors. Ningú aconseguia donar amb la seva ubicació exacta, fins que algú va decidir fer una cosa radicalment diferent.
L’error del capità i l’ull del farer
La clau no estava en la tecnologia més cara, sinó en saber a qui escoltar. L’equip de l’Associació d’Arqueologia Subaquàtica de Wisconsin (WUAA) va prendre una decisió que va canviar la història: van deixar de confiar en l’informe oficial del capità Griffin.
Resulta que, en la foscor total d’aquella nit de 1886, el capità estava literalment perdut. Tanmateix, un farer local anomenat William Sanderson va veure una cosa que ningú més va anotar amb precisió: les puntes dels mastilers sobresortint de l’aigua dies després del desastre.
Dada clau: El vaixell es va enfonsar en només 28 minuts després d’enfrontar-se a onades de tres metres que van reventar la seva estructura de fusta.
Brendon Baillod, líder de l’expedició, va analitzar centenars de documents antics per arribar a una conclusió brillant. El farer, des de la seva posició fixa a Cana Island, tenia una referència visual molt més fiable que un home a la deriva enmig d’una tempesta.
Una cerca de només 120 minuts
L’equip va desplegar sonars de barrida lateral i vehicles operats per control remot (ROV) esperant una missió de dies o setmanes. Però la sort —o la precisió històrica— estava del seu costat. En la segona passada, una silueta massiva va aparèixer a les pantalles.
Era l’F.J. King. L’imponent vaixell de 44 metres d’eslora reposava a 46 metres de profunditat. El més increïble és que el casc està sorprenentment intacte, malgrat les tones de mineral de ferro que transportava a les seves entranyes.
La troballa es va produir a menys de 800 metres del punt exacte que el farer Sanderson va assenyalar fa més d’un segle. (A vegades, la resposta està davant nostre i només ens cal canviar el punt de vista).
Què passarà ara amb el vaixell?
Aquest no es un simple munt de fusta podrida. Per a la comunitat de Wisconsin, és una càpsula del temps. El següent pas és crear un model en 3D mitjançant fotogrametria perquè el món sencer pugui explorar-lo sense mullar-se.
S’espera que la goleta sigui inclosa en el Registre Nacional de Llocs Històrics. Això garanteix que ningú pugui saquejar les seves restes i que l’F.J. King passi de ser una llegenda oblidada a un atractiu turístic i científic de primer nivell.
L’advertència dels experts: Descobrir un naufragi comporta una gran responsabilitat; aquest vaixell ara té nom, història i ànima.
És fascinant pensar quants altres secrets segueixen ocults sota l’aigua simplement perquè estem mirant el mapa equivocat. Aquesta descoberta ens demostra que, a vegades, els vells relats dels vilatans valen més que qualsevol radar d’última generació.
T’atreviries a submergir-te per veure les restes d’un gegant que va dormir 139 anys al fons del llac?