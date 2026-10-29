«El tresor més gran de la Humanitat»: localitzen sota l’aigua una de les set meravelles desaparegudes

Hi ha dies que la realitat supera qualsevol ficció que hagis vist al cinema. Agafa’t fort. El que un equip d’arqueòlegs ha aconseguit rescatar de les profunditats del mar és, oficialment, el tresor més gran de la nostra història.
No estem parlant d’un vaixell ple de monedes d’or (que també estaria bé, no ens enganyem). Estem parlant de recuperar una de les 7 meravelles del món antic que donàvem per perduda per sempre.
El llegendari Far d’Alexandria, aquella torre gegantina que guiava els mariners a l’Egipte dels Ptolemeus, ha tornat a veure la llum entre el fang i la sal. (Jo encara tinc els pèls de punta només de pensar-ho).
Després de segles de terratrèmols i llegendes, els bussos han confirmat que les peces colossals que descansen al fons de la costa egípcia són, efectivament, part d’aquesta estructura mítica.
El gegant que va caure i que ara ressuscita
El Far d’Alexandria no era una torre qualsevol. Amb més de 100 metres d’altura, va ser durant segles una de les estructures més altes fetes per l’home. Una bèstia d’enginyeria que tothom creia desintegrada.
L’equip d’investigadors ha utilitzat drons submarins i sonar de barrido lateral per identificar blocs de granit que pesen desenes de tones. No hi ha dubte: són part del gegant que va caure al segle XIV.
El que ha deixat tothom amb la boca oberta és la precisió de les peces. Fins i tot sota l’aigua, es poden veure les inscripcions i el poliment d’una pedra que ha resistit la pressió del mar durant centenars d’anys.
Per a la ciència, això és com trobar l’ADN d’un dinosaure. Ens permet saber exactament com es va construir i per què va ser capaç d’aguantar dret durant més d’un mil·lenni.
Si pensaves que el món ja no tenia secrets per descobrir, aquest “tresor de la humanitat” et demostra que el mar encara té l’última paraula. La història s’està reescrivint ara mateix.
Un museu sota les onades
La idea del govern egipci i de la UNESCO no és treure totes les peces (seria gairebé impossible pel seu pes), sinó crear el primer museu submarí del món.
Imagina’t poder bussejar entre les restes d’una meravella que personatges com Juli Cèsar o Cleòpatra van veure amb els seus propis ulls. És una experiència que va més enllà del turisme.
Aquest descobriment no només atraurà milions de visitants, sinó que injectarà una quantitat brutal de diners en la investigació arqueològica mundial. L’economia del passat està més viva que mai.
Has de saber que la zona on s’ha trobat el Far estava plena de corrents perillosos, el que ha dificultat les tasques de rescat durant dècades. Però la tecnologia de 2026 ho ha fet possible.
Els arqueòlegs diuen que han recuperat estàtues colossals que flanquejaven l’entrada del far. Peces que representen reis i reines divinitzats i que han estat sota l’aigua esperant el seu moment.
El que ens diu aquest descobriment sobre nosaltres
Per què ens obsessiona tant trobar una cosa que es va ensorrar fa tant de temps? Doncs perquè el Far d’Alexandria simbolitza la llum del coneixement enmig de la foscor.
Recuperar-lo és una victòria moral per a la humanitat. En un món tan tecnològic i ràpid, mirar enrere i veure el que vam ser capaços de fer fa 2.300 anys ens posa els peus a terra.
L’impacte en la cultura popular serà massiu. Prepara’t per veure nous documentals, pel·lícules i llibres que parlaran d’aquesta fita. La febre per l’antic Egipte s’acaba de multiplicar per mil.
Com a consell d’amic, si t’apassiona el mar o la història, comença a estalviar per a un viatge a Alexandria. El que s’està preparant allà sota és una cosa que s’ha de veure almenys una vegada a la vida.
Jo seguiré pendent de les primeres imatges d’alta resolució que treguin els robots. Diuen que han trobat el lloc exacte on hi havia el gran mirall que reflectia la llum del foc.
Al cap i a la fi, sembla que les coses realment importants mai desapareixen del tot, només esperen que algú sigui prou valent per anar-les a buscar. No creus que és una notícia brutal per acabar el dia?