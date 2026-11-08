El poble a 45 minuts de Catalunya amb tres esglésies romàniques per a vint veïns i una trampa mortal de fusta del segle XI

Hi ha llocs on les pedres encara murmuren històries de setges, cavallers i fronteres impossibles. Al cor de les Cinco Villas, a Saragossa, s’alça un poble que sembla haver-se aturat en el temps. Però no et deixis enganyar per la seva pau actual: aquest racó va ser la clau mestra que va protegir les valls pirenaiques de l’avenç musulmà.
Parlem d’Uncastillo, una vila que ostenta el títol de posseir la fortalesa cristiana més meridional davant la amenaça d’Al-Andalus en aquesta zona d’Aragó. No és només un poble bonic; és una arquitectura de la guerra dissenyada per ser inexpugnable. (Si t’agrada la història sense filtres, aquest és el teu lloc).
Uncastillo: El sentinella de pedra del Prepirineu
El que fa únic Uncastillo és la seva ubicació estratègica. Situat sobre la penya Ayllón, el seu castell dominava visualment tota la vall del riu Riguel. Al segle X, aquest punt era l’última línia de defensa abans que els exèrcits musulmans poguessin assolir el cor dels Pirineus. Era el mur que ningú podia flanquejar sense pagar un preu molt alt en sang.
L’estructura del castell és un prodigi de l’enginyeria medieval. La seva Torre de l’Homenatge és una de les més espectaculars de tot Aragó, amb una planta gòtica que desafia la gravetat. Els arqueòlegs coincideixen: qui controlava Uncastillo, controlava l’accés a la muntanya. Era el “check-point” definitiu de la Reconquesta en aquestes terres.
Però el valor d’Uncastillo no es queda només en els seus murs. La vila va créixer a l’empara de la fortalesa, convertint-se en un nucli de poder on el romànic va florir com en pocs llocs d’Espanya. Passejar pels seus carrers és, literalment, caminar per un museu a l’aire lliure que ha sobreviscut a segles d’oblit.
La vertadera importància d’aquest bastió resideix en la seva capacitat de resistència; ser la fortalesa més al sud implicava ser la primera a rebre els impactes, un sacrifici que va mantenir segures les valls del nord durant generacions.
Per què aquest poble és un “secret” que has de visitar?
A diferència d’altres destinacions massificades, Uncastillo manté una autenticitat que et colpeja així que hi arribes. El seu nucli urbà està declarat Conjunt Històric-Artístic des de 1966, i no és per a menys. Posseeix ni més ni menys que sis esglésies romàniques, cadascuna més impressionant que l’anterior.
La joia de la corona és l’església de Santa María la Mayor. La seva portada és un deliri d’escultures que narren des d’escenes bíbliques fins a monstres mitològics. És l’Instagram de l’Edat Mitjana: si volies que un missatge perdurés per sempre i arribés a tothom, l’esculpies en aquestes pedres.
A més, el seu barri jueu és un dels més ben conservats de la zona, recordant que aquest bastió fronterer no només va ser un lloc de guerra, sinó també un punt de convivència cultural on el comerç i el coneixement fluïen entre cristians, jueus i musulmans en temps de treva.
La “lletra petita” que fa Uncastillo diferent
Per als amants de la fotografia i el senderisme, l’entorn d’Uncastillo ofereix un avantatge competitiu: el paisatge prepirenaic. No és l’alta muntanya escarpada, sinó un relleu de serres suaus i boscos densos que amaguen altres joies com el jaciment romà de Los Bañales, a pocs quilòmetres.
Los Bañales és un altre recordatori que aquesta zona ha estat important des de fa mil·lennis. Allà podràs veure un dels aqüeductes romans més espectaculars de la península. Visitar Uncastillo és, en realitat, un 2×1 en història antiga i medieval que poques destinacions poden igualar en un sol cap de setmana.
Tancament d’urgència: Per què anar-hi ara?
El turisme d’interior està vivint una revolució i pobles com Uncastillo estan començant a sortir del radar de “llocs desconeguts”. La Fundació Uncastillo realitza una tasca increïble de restauració, però la màgia de visitar-lo gairebé en solitari no durarà per sempre. Els experts en viatges ja l’han assenyalat com una de les destinacions imprescindibles per a aquest any.
Has fet bé de llegir això: ara tens la ubicació exacta del lloc que va reescriure la frontera d’Aragó. No et quedis només amb la foto de les esglésies; puja a la penya Ayllón, mira cap al sud i sent el pes de la història sobre les teves espatlles. A què esperes per conquerir aquesta fortalesa?