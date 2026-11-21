La història de la medicina té capítols que preferiríem no haver obert mai. Avui mirem cap enrere i veiem avenços, però hi va haver una època en la qual el tractament mèdic depenia, literalment, dels paràsits que tenies enganxats al cos.
Hi va haver un ofici, avui oblidat per complet, que consistia a posar en risc la pròpia salut només per alimentar la demanda insaciable dels hospitals. Estem parlant dels recollidors de sangoneres.
Qui eren aquests professionals del risc?
No eren metges ni boticaris. Solien ser dones d’estrats socials molt baixos que, davant la falta d’oportunitats, veien en els pantans una manera de guanyar-se la vida. (La realitat era molt més crua del que imagines).
La seva eina de treball no era un bisturí, sinó les seves pròpies cames. S’endinsaven en aigües estancades, llimoses i plenes de perills esperant que les sangoneres s’adherissin a la seva pell. Era l’única manera d’atrapar-les en quantitat suficient per vendre-les després.
La medicina del segle XVIII i XIX estava obsessionada amb la sagnia. Creien que qualsevol dolència, des d’un mal de cap fins a una febre alta, es curava extraient sang. I les sangoneres eren l’instrument estrella d’aquesta pràctica.
El preu d’una vida entre pantans
El mercat estava al rojo viu. Els hospitals arribaven a importar milions d’exemplars a l’any per satisfer la demanda dels metges més reputats. Per als recollidors, cada sangonera era una moneda.
Però el cost físic era demolidor. Aquestes treballadores patien constants infeccions, anèmia severa i cicatrius permanents a causa de les mossegades constants. Moltes ni tan sols arribaven a la mitjana edat per les malalties contretes en les zones on habitaven els paràsits.
Es diu que algunes dones utilitzaven cavalls vells com a esquer, portant-los als pantans perquè les sangoneres s’enganxessin a les seves potes. Era una manera de protegir les seves pròpies vides, però el resultat final seguia sent el mateix: una indústria basada en l’explotació biològica extrema.
Quan la cura era el problema
És curiós pensar-hi avui, oi? Durant dècades, vam ser nosaltres, els éssers humans, els qui vam dissenyar un sistema perquè els paràsits fossin l’eix de la nostra salut. El que per a nosaltres avui és un malson de terror mèdic, per a ells era l’última tecnologia en teràpies de drenatge.
El més irònic és que, mentre els metges parlaven d'”equilibri d’humors”, aquestes dones lluitaven per no desmaiar-se en el llot. El sistema mèdic prosperava gràcies a una baula que ningú volia veure ni reconèixer en els tractats de l’època.
Si alguna vegada vas pensar que el món laboral és difícil avui, pensa en el silenci que envoltava aquestes figures. No tenien sindicats, no tenien protecció, només un grapat de sangoneres en un flascó de vidre que valia més que la seva pròpia jornada de treball.
La fi d’una era terrorífica
Afortunadament, l’avenç de la ciència i la comprensió dels bacteris van marcar la fi d’aquesta pràctica. A mesura que vam entendre què causava realment les infeccions, la moda de les sangoneres va caure en picat. (A tots ens fa un respir saber que això va acabar).
Avui, les sangoneres s’utilitzen en microcirurgia per revascularitzar teixits, però el mètode d’obtenció no té res a veure amb aquelles dones submergides en pantans. És un recordatori que, a vegades, el progrés mèdic ha passat per camins increïblement foscos.
Què et sembla conèixer aquest costat tan tèrbol de la nostra història? A vegades, saber d’on venim ens fa valorar una mica més la seguretat de la medicina moderna.