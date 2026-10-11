Descobreix 5 llocs de Barcelona que et submergeixen en l’univers gòtic d’Edgar Allan Poe: entre tombes, ciència i misteri

Barcelona i Edgar Allan Poe. A primera vista, la connexió sembla forçada, gairebé un error conceptual que desafia la lògica. Però i si et diguéssim que la capital catalana amaga un secret, una connexió gairebé oculta amb el mestre de l’horror gòtic que reescriurà la teva visió de la ciutat?
Deixeu de banda per un moment les platges i el sol radiant, perquè sota la superfície d’aquesta ciutat vibrant bateguen els ecos de la mort, la ciència, el misteri i l’infinit. Aquestes eren les grans obsessions de Poe, i per a la nostra sorpresa (i la teva), Barcelona les encarna en llocs que semblen trets directament dels seus relats més foscos.
No és una coincidència, és una revelació. La ciutat té en el seu ADN racons que s’entrellacen amb l’univers poeà d’una manera imprescindible. Un d’aquests, i potser el més definitiu per començar aquest viatge, és el Cementiri de Poblenou. Inaugurat el 1775, aquest espai monumental és molt més que un lloc de repòs; és un testimoni de pedra que respira l’atmosfera que Poe hauria adorat.
Les seves escultures funeràries, amb la pátina del temps i la melancolia que només la història pot atorgar, evoquen directament els passatges més ominosos del geni literari. Aquí, cada tomba sembla explicar una història de pèrdua, de dolor i, inevitablement, d’aquest misteri insondable que envolta el trànsit cap a l’altre costat. És un lloc on la vida i la mort es toquen, on les ombres ballen amb la llum en un espectacle gòtic que et atrapa.
La barcelona més fosca i el llegat de poe
Però la connexió no acaba al Cementiri de Poblenou. Poe estava obsessionat amb la psicologia humana, amb les fronteres de la raó i les profunditats del subconscient. I Barcelona, amb la seva història rica i sovint convulsa, ha allotjat sempre aquests mateixos dilemes. Només cal obrir els ulls per veure-hi les traces.
La font ja ens ho avisa: hi ha més llocs, com els que trobem “sota les grades d’un antic anfiteatre anatòmic” o “rere els murs d’un laberint de xiprers”. Aquests tipus d’espais, per la seva pròpia naturalesa, ressonen amb els temes de Poe: la fragilitat de la vida sota el bisturí científic, o la sensació d’estar perdut en un laberint on cada gir augmenta la intriga i la desorientació. (Nosaltres també ens vam sorprendre de la coincidència).
La línia entre la realitat i l’obscuritat s’esborra quan et submergeixes en aquests secrets de Barcelona, que ens recorden que el misteri sempre ha estat aquí, esperant ser revelat.
La ciutat no només ofereix aquestes escenes gòtiques de forma passiva. De fet, l’atracció pel misteri i l’univers de Poe s’ha transformat en una experiència que et permet ser part activa d’aquesta història. Una immersió total que trenca la quarta paret i et submergeix de ple en els seus relats més cèlebres.
Una immersió imprescindible en el seu univers
Estem parlant de l’experiència immersiva del Edgar Allan Poe Speakeasy Barcelona. Un esdeveniment que pren el pols d’aquesta fascinació per l’obscuritat i la transforma en art viu. Aquest no és només un homenatge, és una reencarnació de l’esperit de Poe al cor de la ciutat.
Organitzat a la Fàbrica Moritz Barcelona, aquesta proposta cultural promet una immersió total en el seu món, amb dates disponibles a partir del 10 d’octubre de 2026 i altres sessions. És una oportunitat única per connectar amb l’atmosfera gòtica que ja hem detectat en altres racons de Barcelona, però ara d’una forma completament nova i addictiva.
Però atenció: experiències com aquesta, que fusionen la història de la ciutat amb el geni literari d’una manera tan original, generen una demanda viral. Les entrades s’esgoten ràpidament. Aquest és el teu moment, la teva oportunitat definitiva per aprofundir en un dels secrets més apassionants de Barcelona i del llegat de Poe. No et pots permetre el luxe de deixar-ho escapar, oi?
Ja ho veus, Barcelona té una vida secreta, plena d’ombres i misteris que esperen ser desvetllats. Ara que coneixes aquest truc per mirar la ciutat amb altres ulls, amb la lent fosca de Poe, el teu pròxim passeig no serà mai igual. Quin serà el primer racó que exploraràs?