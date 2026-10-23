Confuci, filòsof xinès: “La compassió comença amb qui no es perdona a si mateix”

Vivim en l’era de la perfecció impostada i el judici digital immediat. No obstant això, una lliçó dictada l’any 500 a. C. està trencant els esquemes de la psicologia actual: “Perdoneu-ho tot a qui no es perdona res a si mateix”. Aquesta frase de Confuci no és només un consell antic, és un manual de supervivència emocional.
El pensador xinès ja va detectar fa mil·lennis una veritat que avui ens colpeja amb força: la gent més dura amb els altres sol ser la que manté una guerra interna devastadora. (Sí, aquell cap o familiar difícil podria estar vivint un autèntic infern mental).
L’arquitectura de l’autoexigència
La filosofia de Confuci es basava en l’harmonia, però entenia que no hi ha pau social sense pau individual. El seu enfocament ens convida a una introspecció radical abans de llançar la primera pedra. Qui no es perdona els seus propis errors viu en una presó de culpa que acaba projectant cap a l’exterior.
Avui dia, les xarxes socials han multiplicat aquesta pressió. Busquem l’error aliè per sentir-nos millor, oblidant que “l’home que comet un error i no el corregeix, en comet un de més gran”. L’error és part del camí, però la rigidesa és el que realment ens deforma com a societat.
Les ensenyances de Confuci no van ser escrites per ell, sinó recopilades pels seus deixebles a les Analectes, un text que encara avui guia l’ètica de milions de persones a l’Àsia Oriental. És la base del que molts anomenen avui la intel·ligència emocional aplicada al carrer.
Empatia en temps de “cancel·lació”
En un món on la venjança sembla a un sol clic de distància, Confuci ens llança un advertiment que ens estalviaria moltes visites al psicòleg: “Abans d’embarcar-te en un viatge de venjança, cava dues tombes”. La duresa contra l’altre acaba sent un verí que consumim nosaltres mateixos sense adonar-nos-en.
Entendre que darrere d’una actitud arrogant o freda hi pot haver una lluita interna canvia completament la perspectiva. No es tracta de justificar-ho tot, sinó d’aplicar una “autoritat còmplice”: mirar amb profunditat per no respondre amb la mateixa moneda al nostre voltant.
El repte d’aixecar-se
La psicologia moderna coincideix amb el mestre: la nostra glòria no és no caure mai, sinó la capacitat de aixecar-nos cada vegada. El perfeccionisme extrem és, sovint, una màscara de la por. Per això, la recepta de Confuci és clara: “Exigeix-te molt a tu mateix i espera poc dels altres”.
Aquest equilibri és el que permet que les relacions humanes no es trenquin sota el pes de les expectatives. Si aprens a ser el teu propi aliat, deixaràs de ser el jutge implacable dels altres. És una qüestió de salut mental i, sobretot, de sentit comú per sobreviure al dia a dia.
La lliçó final
Confuci va ser un mestre moral en temps de caos polític. Avui, en el nostre propi caos digital, les seves paraules ens recorden que el desenvolupament moral no és una meta, sinó un procés diari. Perdonar a qui és dur amb si mateix és, en realitat, un acte de saviesa superior.
Haver recordat aquestes paraules avui t’ajudarà a mirar el teu entorn amb una mica més de claredat. Al cap i a la fi, qui no voldria una mica més de treva en aquest món tan exigent? La propera vegada que algú t’irriti, pregunta’t: quant deu estar patint per dins?
A vegades, el millor regal que podem fer és, simplement, no afegir més pes a una motxilla que ja està massa plena.