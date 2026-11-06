Càstigs exemplars: la cruenta realitat darrere la justícia medieval i la seva obsessió pel perdó i el dolor

Imagines ser Exhibit al centre de la teva ciutat mentre els teus veïns t’insulten i et llencen podridura? A l’Edat Mitjana, la justícia no es feia a porta tancada. El càstig era un teatre brutal dissenyat per recordar a tothom qui manava i què passava si et saltaves les normes.
No es buscava només el dolor físic. L’objectiu real era la destrucció de l’honor. En una època on la teva reputació ho era tot, sobreviure a la vergonya pública podia ser una condemna pitjor que la mateixa mort. (Nosaltres també hem sentit un calfred en imaginar-ho).
La picota: el tron de la infàmia
La picota era, probablement, el símbol més temut de la justícia civil. Aquesta columna de pedra o fusta s’alçava a les places més concorregudes o a les cruïlles de camins. Era el lloc on els delinqüents menors patien l’escarni de la multitud durant hores o dies.
Però compte, no era només estar dret. Sovint s’utilitzaven els ceps per immobilitzar el cap i les mans del condemnat, deixant-lo totalment indefens davant la fúria del poble. Era el moment preferit perquè qualsevol vianant pogués descarregar la seva ràbia contra el “culpable”.
Aquest càstig s’aplicava a bladers que enganyaven amb el pes, alcavotes o petits lladres. La intenció era clara: si tornaves a caminar pel carrer, tothom sabria exactament qui eres i què havies fet. La cicatriu social era eterna.
El cadafal: on l’espectacle es tornava vermell
Si el delicte era greu, la funció es traslladava al cadafal. Aquesta plataforma elevada de fusta no s’alçava per casualitat; s’assegurava que fins i tot el veí de l’última fila pogués veure com la destral o la corda feien la seva feina. Era el gran final del drama judicial.
L’execució pública era l’eina definitiva de control social. Les autoritats sabien que la por és un mètode de govern molt eficaç. Per això, el trajecte fins al cadafal era gairebé tan important com l’acte final: un viatge d’humiliació on el reu demanava perdó davant Déu i els homes.
Sorprenentment, aquests esdeveniments eren autèntiques festes populars. La gent hi anava amb els nens, es venia menjar i la multitud cridava emocionada. Una barreja de morbo i moralitat que avui ens semblaria una autèntica bogeria, però que llavors era el pa de cada dia.
Diferents càstigs per a diferents butxaques
La justícia medieval també entenia de classes socials. No era el mateix ser un camperol que un noble. Mentre que el poble baix sovint acabava a la forca —un mètode considerat vulgar i lent—, els aristòcrates tenien el “privilegi” de la decapitació, una mort més ràpida i “neta”.
Dades clau de les cròniques de l’època detallen que el cadafal també servia per a les mutilacions. Tallar una mà o una orella era una pràctica habitual per als reincidents. L’objectiu era que el criminal portés el seu delicte gravat a la pell per a tota la vida, una marca d’infàmia impossible d’esborrar.
Amb el pas dels segles, aquestes estructures de fusta i pedra van anar desapareixent de les nostres places, però el seu llegat encara ressona. Ens recorden una època on la venjança pública es disfressava de llei i el patiment humà era la diversió del diumenge.
Mirant enrere, ens adonem de com ha canviat la nostra sensibilitat, però… qui pot assegurar que el “cadafal virtual” de les xarxes socials no és la picota del segle XXI?
És inquietant pensar que, tot i haver cremat els cadafals, l’instint de jutjar públicament segueix viu dins nostre, oi?