Arqueòlegs revelen la gran mentida dels funerals víkings: els vaixells cremaven a terra

Durant dècades, la imatge d’un majestuós vaixell víking en flames, navegant cap a l’horitzó mentre porta el seu guerrer caigut cap al Valhalla, ha captivat la nostra imaginació. És un dels ritus funeraris més icònics i dramàtics que ens ha regalat la cultura popular, una escena replicada fins a la sacietat en pel·lícules, sèries i llibres que han modelat la nostra percepció d’aquests formidables nòrdics. Però, què passaria si et diguéssim que tot això és una gran mentida?
Prepara’t per veure com una de les llegendes més arrelades de la història es desintegra davant els teus ulls. Els arqueòlegs i investigadors han desmantellat aquest secret, revelant una veritat que capgirarà tot el que creies saber sobre els funerals víkings. La realitat és molt més fascinant, i sí, nosaltres també hem al·lucinat en descobrir-la.
L’error que ens va vendre Hollywood
La revelació és contundent: els espectaculars rituals de vaixells funeraris que s’incineren mentre naveguen cap al mar obert, mai no van succeir en la realitat històrica. Aquesta impactant estampa, que ha calat en l’imaginari col·lectiu gràcies a produccions d’èxit com la pel·lícula Els víkings (de 1958) o l’aclamada sèrie de televisió Vikingos, manca per complet de qualsevol respaldo probatori. És una ficció pura, creada per a la gran pantalla i que va acabar convertint-se en un estàndard visual.
Els experts en arqueologia destaquen que un ritual amb aquestes característiques en mar obert no deixaria pràcticament cap rastre arqueològic verificable, fent-ne impossible la recerca. La professora d’antropologia Erin McGuire, de la Universitat de Victoria, argumenta que des del punt de vista de la investigació és inviable trobar proves d’aquest recurs visual tan cinematogràfic. A més, els pocs naufragis amb ossamentes humanes són un fenomen extremadament rar en el registre històric mundial, a causa de les complexes condicions ambientals necessàries per a la seva preservació.
La veritat darrere del mite: crematoris a terra ferma
No obstant això, la civilització nòrdica sí que incinerava de manera habitual els seus difunts utilitzant embarcacions en les seves cerimònies, però amb una diferència fonamental. La gran majoria de les evidències arqueològiques demostren que cremaven navilis complets o fragments d’aquests durant les honres fúnebres, però ho feien fermament assentats sobre la terra ferma. Això permetia un control molt més gran del foc i garantia la completa incineració del cos.
Un clar exemple d’aquesta pràctica és la troballa del vaixell de Myklebust a Noruega, una imponent estructura del segle IX pertanyent a un personatge de gran rellevància social. Aquesta embarcació va ser consumida pel foc a terra ferma abans de ser sepultada sota un túmul, deixant un ric registre arqueològic que avui ens permet entendre la realitat d’aquells rituals. És un descobriment imprescindible per a qualsevol que vulgui entendre la cultura víking.
La història ens mostra que la realitat pot ser tan o més impactant que la ficció. Creure que un vaixell es cremava eficaçment al mar és no entendre ni la logística ni la tecnologia de l’època. La veritat ens fa més savis.
Problemes pràctics i el testimoni àrab
La viabilitat física d’aquest pretès ritu planteja severos inconvenients pràctics, segons les anàlisis realitzades pels especialistes. El responsable del departament d’arqueologia del Museu Víking Haithabu, Matthias Toplak, qualifica d’«inversemblant» la idea d’aconseguir una cremació efectiva mitjançant el tret de projectils des de la riba. No és senzill calar foc a una estructura utilitzant aquest mètode, i un cos requereix altes temperatures prolongades durant diverses hores per consumir-se per complet. Qualsevol intent hauria estat un fracàs lamentable.
Les corrents marines i el vent representaven un obstacle afegit que invalidava la seguretat d’aquesta pràctica. Una pira flotant a la deriva corria el risc constant de naufragar abans de completar la cremació o d’impactar contra altres embarcacions comercials. (Imagina el caos que això hauria suposat!) Aquestes pràctiques eren massa complexes i perilloses per ser una realitat, i la lògica ho desmunta amb facilitat.
El testimoni històric més proper a aquestes tradicions procedeix del cronista àrab Ahmad ibn Fadlan, qui va presenciar els costums d’aquests pobles durant el segle X. En el seu relat descriu amb detall la incineració d’un important cap víking a bord d’una nau. No obstant això, la seva narració difereix substancialment de la ficció cinematogràfica, ja que l’embarcació romania fermament assentada sobre el sòl i el foc va ser iniciat directament per un proper, sense emprar cap tipus de projectil incandescent. Aquest relat és definitiu per desmuntar el mite.
La influència de la cultura popular en la història
L’origen d’aquest error històric sembla situar-se en la indústria cinematogràfica del segle passat i no en els veritables costums de l’època víking. Certs acadèmics apunten directament a la pel·lícula Els víkings, estrenada l’any 1958, com el principal responsable de popularitzar el dramàtic desenllaç del personatge Einar. Aquesta reeixida escena va impactar de tal manera en la cultura de masses que va acabar convertint-se en un estàndard visual reproduït incansablement per directors de cinema i televisió.
És fascinant com una simple escena pot modelar la percepció col·lectiva de tota una època, fins al punt de convertir-se en la “veritat”. La literatura medieval i les sagues nòrdiques sí que recullen relats llegendaris sobre honres fúnebres aquàtiques, com el mite del déu Baldr o els escrits de l’historiador Snorri Sturluson en l’obra Heimskringla, passatges que van servir d’inspiració a autors contemporanis. Però una cosa és la mitologia i l’altra la pràctica real, i sovint la ficció s’apropia i transforma aquestes històries.
Així que la propera vegada que vegis un vaixell víking en flames al cinema, recorda que estàs gaudint d’una bonica història, però no d’un documental històric. Distingir la realitat de la ficció és imprescindible en l’era digital, on la informació falsa pot propagar-se a la velocitat de la llum. La teva ment és el teu castell, protegeix-la de mites i llegendes.
Entendre la veritable història darrere dels mites és un coneixement que val la pena, no creus? Ara ja saps un secret que pocs coneixen. Quantes altres coses creiem que són veritat només perquè les hem vist a la pantalla?