El turisme de natura acaba de canviar per sempre. Imagina l’escena: estàs a només un metre d’una canilla de llops ibèrics, escoltant la seva respiració, però ells no poden veure’t.
Fins ara, observar aquests depredadors en semillibertat exigia paciència, prismàtics i molta distància. Això s’ha acabat gràcies a una tecnologia invisible.
El secret del mirall unidireccional
El parc de fauna salvatge Arán Park, situat en l’espectacular entorn de Bossòst (Vall d’Aran), ha inaugurat una instal·lació absolutament pionera al nostre país. El secret d’aquesta experiència hipnòtica s’amaga darrere d’un mirall espia.
Els enginyers han dissenyat una estructura camuflada a la roca on els humans entren en una zona de penombra absoluta. Des de dins, el vidre és completament transparent i ofereix una panoràmica brutal del territori dels llops.
Des de fora, per als animals, el vidre és un mirall perfecte que reflecteix el bosc. Els llops s’hi apropen, juguen i descansen al costat de l’estructura sense alterar-se, convençuts que estan sols enmig de la natura pirenenca. Tot i que no et vegin, el silenci absolut dins de l’habitacle és obligatori per no trencar la màgia del moment, ja que els llops tenen un oïda i un olfacte extraordinaris.
Un projecte d’enginyeria i benestar animal
Aquesta reforma integral ha transformat per complet l’antic recinte dels llops. La direcció del parc ha invertit mesos de treball per garantir que el benestar animal sigui prioritari mentre es maximitza l’impacte visual del visitant.
L’espai compta amb noves zones d’ombra, vegetació autòctona i punts d’aigua estratègics situats, precisament, a escassos centímetres del vidre espia. L’èxit és total: els exemplars ja han fet d’aquest racó el seu lloc preferit del recinte.
El visitant aconsegueix així una dosi de dopamina visual impossible de replicar en un zoo convencional. No hi ha barreres perceptibles, no hi ha reixes entre tu i la teva fotografia; només tu i la mirada del llop a una distància que gela la sang.
Com organitzar la visita abans que se saturi
La Vall d’Aran ja es prepara per a un allau de visitants atrets per aquest fenomen que ja és viral a les xarxes. Les entrades per a Arán Park es gestionen de forma òptima online, un fet molt recomanable per evitar les cues a taquilla.
El recorregut pel parc es fa a peu al llarg d’un sender circular d’aproximadament dues hores de durada. A més de la canilla de llops, la ruta permet albirar ossos, linxs, cérvols i marmotes en condicions de semillibertat controlada. Es recomana portar calçat de muntanya còmode i roba de colors fosc per mantenir el camuflatge perfecte.
Els experts recomanen pujar a primera hora del matí o a última de la tarda. És en aquests moments quan els llops estan molt més actius, interactuen entre ells i s’apropen al mirall buscant la frescor de l’aigua.
La tendència del turisme de camuflatge
Aquesta obertura situa els Pirineus a l’avantguarda de l’anomenat turisme de camuflatge, una tendència que arrasa al nord d’Europa i que per fi aterra amb força aquí.
La idea és senzilla però revolucionària: l’ésser humà passa a ser l’element ocult, invertint els rols tradicionals de l’exhibició de fauna. És una forma molt més ètica i emocionant de connectar amb l’ecosistema d’alta muntanya.
Les places hoteleres a Bossòst i les localitats properes ja estan registrant pics de reserva inusuals per a aquesta època de l’any. Si estàs planejant una escapada diferent, el rellotge corre en contra teva abans que s’exhaureixin els passes de temporada.
De debò et conformaràs veient aquests animals a través de la pantalla del mòbil sabent que pots tenir-los cara a cara?