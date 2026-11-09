El misteri de la llampada al cel: què era exactament aquest meteorit i la seva diferència amb un estel fugaç

Mirar cap amunt i veure una llampada creuar la nit ens fa sentir una curiositat immediata i profunda (sí, nosaltres també ens aturem a mirar el cel quan passa). Però de vegades, allò que cau de l’espai amaga secrets molt més complexos que una simple roca incandescent cremant-se a l’atmosfera. De vegades, un fragment que va aterrar fa segles guarda a l’interior una mena de material que no encaixa amb les regles que coneixem de la física.
Un meteorit que va caure a Steinbach, Alemanya, l’any 1724 va ser considerat durant segles una simple curiositat mineral sense gaires pretensions. Ara, la seva composició ha tornat a despertar un interès científic majúscul perquè conté un material la resposta del qual al calor no coincideix amb les regles habituals per als cristalls i els vidres.
La tridimita meteórica és una forma de diòxid de silici que ens obliga a replantejar allò que sabíem sobre com es comporten els materials quan s’escalfen.
Aquest descobriment suma una nova peça fascinant al complex estudi de la física de materials. La substància identificada és la tridimita meteórica, una forma de diòxid de silici. Un estudi publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences va examinar les seves propietats i va concloure que no resulta senzill ubicar-la en les categories tradicionals que utilitza habitualment la ciència.
Com reaccionen els materials davant la temperatura
En general, els cristalls i els vidres reaccionen d’una manera ben diferent quan augmenta la temperatura al seu voltant. Els primers solen conduir cada vegada menys la calor, mentre que en els segons aquesta capacitat tendeix a créixer de manera constant. La tridimita analitzada, en canvi, conserva una resposta tèrmica absolutament estable al llarg d’un rang ampli de temperatures que sorprèn qualsevol especialista.
Les medicions realitzades per investigadors de la Universitat de la Sorbona van indicar que aquesta estabilitat es manté amb fermesa entre 80 i 380 kelvin. La clau de tot aquest misteri estaria en la seva organització atòmica, ubicada en un punt intermer ben curiós entre l’ordre característic d’un cristal i el desordre que solem associar a un vidre. Aquesta configuració pròpia explicaria el comportament singular observat durant les proves.
Aquest fenomen extraordinari havia estat anticipat ja l’any 2019 per un equip encapçalat per Michele Simoncelli, de la Universitat de Columbia. El grup va elaborar una equació per descriure, dins d’un mateix marc teòric, com es comporten exactament els cristalls i els vidres. En aplicar aquest model al diòxid de silici, els càlculs van predir l’existència d’aquests materials amb característiques intermèdies que ara s’han pogut confirmar.
La petjada espacial i el futur industrial
L’anàlisi detallada de la mostra del meteorit de Steinbach aporta finalment evidència experimental a aquesta proposta teòrica prèvia. Això permet estudiar amb dades reals com poden arribar a formar-se aquests compostos tan peculiars en condicions extremes que no podem replicar fàcilment al nostre planeta. (Un autèntic trencaclosques per als físics més exigents).
La investigació també obre preguntes apassionants sobre altres substàncies similars a l’espai exterior. Cal recordar que la tridimita ha estat detectada també a Mart, per la qual cosa la seva presència no es limita de cap manera als fragments espacials que s’han trobat a la Terra a través dels anys.
Tot i això, l’interès científic i pràctic no s’agota en la física fonamental o en la simple observació astronòmica. Si en el futur s’aconsegueix finalment reproduir la tridimita en àmbits industrials, es podria explorar el seu ús per gestionar eficaçment el calor en processos de molt alt consum energètic. Pensem, per exemple, en els processos utilitzats en els hornos siderúrgics.
Aquesta possibilitat prometedora encara requereix molta més investigació abans de ser una realitat, però apunta clarament cap a noves alternatives per millorar l’eficiència i reduir l’impacte ambiental de certes activitats industrials pesades. La física del passat podria acabar donant una solució tecnològica al nostre futur.
Qui hauria dit que una roca caiguda del cel fa tres segles ens guardava una lliçó de física tan avançada per al nostre dia a dia?