Sete Cidades: El pueblo portugués que vive dentro de un volcán

¿Te imaginas vivir dentro de un volcán? No cerca, sino en su interior, con su energía latente latiendo bajo tus pies. Parece la trama de una película, un secreto bien guardado que solo unos pocos privilegiados conocen. Pues bien, este escenario no es ficción, sino la realidad de un pueblo en las Azores que desafía la lógica y la geología.

Este rincón oculto del mundo, donde la naturaleza dicta las normas más extremas, guarda una historia fascinante que ha modelado el paisaje y la vida de sus habitantes durante siglos. Es uno de esos lugares imprescindibles que debes ver antes de que el mundo cambie de nuevo. Pero, ¿cuál es su historia y, sobre todo, qué tipo de volcán permite una existencia así?

Hablamos de Sete Cidades, un pequeño núcleo urbano en la isla de São Miguel, la más grande del archipiélago de las Azores. Esta comunidad, con unos 700 residentes, se asienta en el fondo de una inmensa caldera volcánica, una depresión gigante creada hace 36.000 años por una serie de explosiones tan violentas que colapsaron la parte superior de la montaña. El nombre, por cierto, ya es una invitación al misterio.

La caldera de Sete Cidades es una obra de arte natural, con unos 5,3 kilómetros de diámetro y 630 metros de profundidad. Sus paredes escarpadas han sido domesticadas por los habitantes desde el siglo XV, quienes aprendieron a sacar provecho de la fértil tierra volcánica para la agricultura y la ganadería. Pero no nos engañemos, el volcán no está extinguido, solo dormido, y su historia reciente es un recordatorio constante de su fuerza.

Durante los años posteriores a la formación inicial de la caldera, se produjeron al menos 15 erupciones más en su interior, la última en el año 1439, en una zona conocida como Caldeira Seca. (Sí, nosotros también alucinamos con esta resiliencia). Esta actividad geológica continua hace que el lugar no sea solo un paraje bonito, sino un testimonio viviente de la fuerza imparable del planeta.

El secreto de las lagunas

El corazón de este pueblo volcánico son dos lagunas de una belleza casi mística: la Lagoa Azul, la más grande, y la Lagoa Verde. La diferencia cromática de estas masas de agua ha alimentado una leyenda que nos transporta a un cuento de hadas o, mejor dicho, a un culebrón de época. Se dice que una princesa de ojos azules se enamoró de un campesino de ojos verdes, pero su amor fue prohibido.

Las lágrimas de desconsuelo de estos amantes dieron origen a las lagunas: las de la princesa formaron la Lagoa Azul y las del campesino, la Lagoa Verde. Es una historia que nos llega al corazón y nos recuerda la potencia de las emociones. La ciencia, sin embargo, nos ofrece una explicación más prosaica: el color depende de la profundidad, de la vegetación circundante y de cómo se refleja la luz, un truco de la naturaleza.

Cerca de las lagunas, el pueblo de Sete Cidades nos ofrece edificaciones sencillas, con graneros sobre pilares y algunas casas señoriales, como la de la familia de Caetano de Andrade. El edificio histórico más notable es la iglesia neogótica de São Nicolau, construida con piedra volcánica en el año 1852. Fuera del núcleo, encontramos el antiguo acueducto del Muro das Nove Janelas, de 1830, hoy tapizado de vegetación.

La vida dentro de una caldera volcánica te enseña algo fundamental: la fragilidad y, a la vez, la tenacidad de la existencia humana. No es un lugar cualquiera, es una lección de vida.

Más allá del pueblo: un paisaje que engancha

Pero la verdadera atracción aquí no son los monumentos, sino el paisaje. Sete Cidades es un paraíso para los amantes del senderismo y las excursiones en 4×4, con multitud de miradores que bordean la parte superior de la caldera. Desde estos puntos elevados, se puede contemplar con claridad el espectáculo de colores de las lagunas y la vibrante vegetación que cubre la zona.

Uno de los miradores más famosos es el Mirador del Rei, bautizado así por la visita del rey Carlos I de Portugal en 1901. Desde aquí sale un sendero que, tras unas dos horas de descenso, nos lleva directamente al pueblo. Pero, atención, aquí encontramos también una curiosa anomalía arquitectónica: la silueta del antiguo hotel de lujo Monte Palace, abandonado en los años 90.

Este hotel, inaugurado en 1989 y cerrado tan solo un año y medio después, es ahora un esqueleto de hormigón, un monumento a un proyecto fallido. Los ladrones desmantelaron incluso los ascensores una vez se abandonó la vigilancia. Es una advertencia silenciosa sobre la dificultad de domar esta naturaleza tan salvaje y, quizás, un recordatorio de que no todo el progreso es definitivo.

La leyenda de las siete ciudades

El nombre de Sete Cidades esconde una leyenda aún más profunda, que se remonta a la conquista árabe de la península ibérica en el año 711. Se dice que siete obispos y sus seguidores huyeron mar adentro hacia el oeste, buscando una isla remota donde fundar siete ciudades, una para cada autoridad religiosa. Una vez allí, para evitar cualquier traición, quemaron sus naves. (Una decisión drástica que nos obliga a reflexionar sobre la huida y el nuevo comienzo).

Esta isla mítica, conocida como Antília, apareció en mapas antiguos, como el del cartógrafo veneciano Zuane Pizzigano de 1424 e incluso en el globo terráqueo de Martin Behaim de 1492, el año del descubrimiento de América. Curiosamente, una década después, el nombre Antilhas del Rey de Castilla se aplicó a las islas del Caribe, dando origen al nombre actual de las Antillas.

No se sabe exactamente cómo el nombre de Sete Cidades llegó a designar este pueblo escondido dentro del volcán. Quizás fue un homenaje a aquellos aventureros que se lanzaron al «Mare Oceanica» en busca de nuevas tierras, fueran míticas o reales. Un recordatorio de aquella sed ancestral por descubrir lo oculto, lo desconocido que nos puede cambiar la perspectiva del mundo.

Descubrir Sete Cidades es mucho más que una excursión; es una inmersión en una historia geológica y humana que te atrapa. Es entender cómo la vida se abre camino en las condiciones más extraordinarias, y cómo una leyenda puede impregnar un paisaje hasta convertirlo en un lugar realmente mágico. Sin duda, la lectura de este artículo ha sido una decisión inteligente, ¿no crees?