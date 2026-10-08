Mercedes Temboury, historiadora: «Hay tres siglos borrados de la historia de España e Iberoamérica que es importante rescatar»

¿Crees que conoces la historia? Estamos seguros de que has oído hablar de Colón, de Cortés o de Pizarro, figuras que han marcado un antes y un después en los libros. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay casi tres siglos cruciales de nuestra historia compartida que han sido prácticamente borrados del relato oficial?

Una historiadora desafía esta versión establecida y nos alerta de un inmenso vacío, una brecha en el tiempo que debemos rescatar con urgencia. Su investigación no solo hará que replantees todo lo que sabías, sino que te sumergirá en una época olvidada, llena de personajes reales más increíbles que cualquier leyenda.

Hablamos de Mercedes Temboury, la experta que con su libro, «Forjadores del Imperio», revela una verdad incómoda. Los siglos XVI, XVII y XVIII, cruciales para entender España e Iberoamérica, han permanecido en un oscuro olvido. Estos trescientos años son la pieza clave que falta en nuestra historia colectiva.

La verdadera Construcción de un Continente

Ella explica que la misión evangelizadora, el «título habilitante» del Papa (1493), es clave para entender la presencia española en América. Propagar la fe católica fue la base de las Leyes de Indias, que reconocían a los amerindios como súbditos con los mismos derechos que los castellanos. (Sorprendente, ¿verdad?)

La dignidad de los indios impulsó las leyes de Burgos (1512), las Leyes Nuevas (1542) y la controversia de Valladolid (1550). Curiosamente, las primeras denuncias contra el maltrato provenían de los mismos religiosos, inspirados por el Evangelio. (Sí, eso rompe mitos). ¿Cuál fue la verdadera influencia de estos religiosos?

Siempre hemos oído hablar de conquistas, de grandes batallas y de oro. Pero la historia nos reserva sorpresas y a menudo olvidamos que detrás de los eventos hay miles de personas que construyeron el mundo tal como lo conocemos. Rescatar su memoria es una tarea que nos debemos a nosotros mismos.

Temboury quería «Sandalias» por la humildad, pero «Forjadores del Imperio» captura mejor la gesta increíble de estos misioneros. Fueron decisivos en problemas gigantescos: desde la geografía y las lenguas indígenas, hasta organizar el territorio y construir ciudades, instituciones, puertos, caminos y la legislación. Los verdaderos arquitectos de la vida del Nuevo Mundo.

Los siete héroes olvidados y su secreto

La historiadora ha escogido siete personajes de historia poco conocida, cruciales entre los siglos XVI y XVIII, desde Canadá hasta Chile. Hablamos de Toribio de Benavente, Vasco de Quiroga, Toribio de Mogrovejo, Pedro Claver, Pedro Betancur, José de Arce y Junípero Serra. Hoy son recordados con admiración en sus países, a pesar del olvido global.

Más allá de sus orígenes, los une un «amor visceral por los indios», según el obispo Zumárraga. Esta humanidad y respeto fue su secreto para llegar a los corazones de aquellas poblaciones, que recibieron la fe con un entusiasmo sorprendente tras el choque inicial.

¿Cómo conectaron con tanta profundidad? Hicieron el esfuerzo imprescindible de aprender las lenguas locales, recopilar costumbres y elaborar gramáticas. Motolinia hablaba náhuatl, Mogrovejo predicaba en aimara y quechua, Serra aprendió pame. Pedro Claver, además, tuvo intérpretes de lenguas africanas.

La «conquista espiritual» se basó en el ejemplo de una vida austera. Toribio de Benavente, Motolinia («pobrecito» en náhuatl) para los indios, llegó descalzo a Tenochtitlán. Liturgia, arquitectura, pintura, escultura y música también facilitaron el intercambio cultural.

Los indígenas aportaron, creando una fusión cultural única. Aprendieron nuevas técnicas agrícolas, ganadería y oficios, enriqueciendo arte, artesanía, botánica, farmacología y cocina. En la Chiquitanía se encontraron miles de partituras de música que los indios habían compuesto con los jesuitas en el siglo XVIII.

La leyenda negra y su costo

La historiadora subraya: la dimensión espiritual y cultural diferencia la presencia española de otras coloniales. Universidades, templos, conventos y la belleza de las ciudades virreinales surgen de este encuentro único. Desafortunadamente, se ha hablado muy poco, o nada.

El problema, según Temboury, no es solo inventar falsedades, sino ocultar todo lo luminoso. La leyenda negra nos ha hecho olvidar siglos de integración progresiva de poblaciones indígenas, que hasta el siglo XVIII se incorporaban a los virreinatos. Fue un proceso continuo, como un limes romano, donde las culturas se adaptaban y fusionaban.

Esta herencia olvidada nos priva de una comprensión completa de quiénes somos y de dónde venimos. Nos deja con una visión incompleta y distorsionada de un pasado complejo, donde no todo fue gloria ni todo fue tragedia, sino una mezcla rica y fascinante de interacciones humanas que forjaron un nuevo mundo.

Después de leer «Forjadores del Imperio», Temboury desea que el lector se lleve el asombro y la admiración. Quiere que nos deleitemos con un libro de auténticas aventuras y que nos demos cuenta de que no es necesario inventar personajes mitológicos, porque hubo seres de carne y hueso que realizaron gestas extraordinarias y que merecen ser recordados.

La urgencia es clara: debemos recuperar estos siglos borrados antes de que la desinformación se implante del todo y sea imposible revertirla. Esta es la solución definitiva para entender realmente nuestra historia. No dejes que otros decidan por ti qué debes saber de tu pasado. ¿Estás preparado para descubrir la verdad?