Los animales que Colón trajo de América, llevando a Paracelso a hablar de «nueva creación de bestias»

Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje, en el año 1493, en sus carabelas no solo viajaban promesas de oro y nuevas rutas comerciales. Dentro de las maderas de la Santa María, la Pinta y la Niña, se escondía un tesoro vivo que estaba a punto de sacudir los cimientos de la mentalidad europea. Europa estaba a punto de conocer una fauna tan extraordinaria que desafiaría cualquier lógica conocida.

El encuentro con estas criaturas, tan alejadas de la sobriedad a la que estaban acostumbrados, generó una perplejidad sin precedentes. Los sabios de la época se encontraron de repente con un rompecabezas biológico que nadie sabía cómo resolver. El impacto fue tan profundo que algunos comenzaron a sospechar de una verdad más compleja de lo que la Biblia explicaba.

Y lo que encontraron fue tan insólito que uno de los grandes pensadores de la época, el célebre médico y alquimista suizo Paracelso, llegaría a rozar la herejía. Décadas más tarde, ante la imposibilidad de encajar esa diversidad con los relatos bíblicos, Paracelso afirmó que Dios debía haber hecho una «nueva creación de bestias» para aquellas tierras. Aquellos guacamayos, iguanas y tucanes que Colón presentó a los Reyes Católicos en Barcelona no eran simples curiosidades; eran la prueba de un mundo que rompía todos los esquemas.

Esta exhibición marcó el inicio de lo que el historiador Alfred W. Crosby bautizaría siglos después como Intercambio Colombino: un choque biológico, cultural y ecológico sin precedentes. Antes de que los caballos, los cerdos y las costumbres europeas transformaran América, fueron los animales del Nuevo Mundo los que dejaron atónitos a los hombres y mujeres de la vieja Europa.

La «nueva creación» que nadie esperaba

Acostumbrados a animales como caballos, vacas y ovejas, los exploradores europeos se toparon con un ecosistema completamente ajeno. En el Caribe y, posteriormente, en la selva continental, el mamífero domesticado más grande era la llama andina. (Nosotros también alucinamos con el descubrimiento, no os engañaremos.)

Mi primera impresión es que debían ser criaturas de otro planeta, tan diferentes de todo lo que había visto.

Los cronistas de la época no daban crédito a sus propias descripciones. Hablaban de las iguanas como «serpientes voladoras sin alas» o incluso como pequeños dragones míticos. Se aterraron con las pirañas, se maravillaron con los monos que usaban la cola como un quinto brazo, y no podían creer el tamaño del pico del tucán o la envergadura del cóndor de los Andes. Era un espectáculo visual que superaba cualquier fantasía.

Estos hallazgos abrieron la puerta a una nueva era de conocimiento. Los animales no solo divirtieron a la corte, sino que catalizaron un cambio de paradigma en la biología y la teología. El impacto de estos seres exóticos fue tan definitivo que reescribió nuestra comprensión del planeta y su biodiversidad. Un auténtico secreto revelado al viejo continente.

El diario de a bordo: el primer inventario de la biodiversidad

El mismo Colón, un hombre profundamente religioso que leía las escrituras para calcular el tamaño de los océanos, se convirtió sin querer en un naturalista aficionado. Su Diario de a bordo es un retrato muy interesante de la biodiversidad del Caribe, un testimonio imprescindible de lo que se encontró en aquellas nuevas tierras. (Un auténtico tesoro para los biólogos de hoy.)

El 21 de octubre de 1492, Colón anotó en su diario una observación que nos pone la piel de gallina: «las bandadas de loros oscurecen el sol, y aves y pajarillos de tantas maneras y tan diversas de las nuestras que es maravilla». En sus páginas, el almirante registra minuciosamente especies que hoy identificamos sin problema, demostrando una capacidad de observación sorprendente.

Menciona el «garjao», que los ornitólogos han identificado como el charrán ártico (Sterna paradisaea) en su migración de otoño. También describe los rabihorcados (Fregata spsp.) e incluso guarda un pequeño cangrejo vivo encontrado sobre las algas del mar de los Sargazos, identificado hoy como Nautilusgrapsus minutus. Para Colón, la presencia de estas aves no era solo para deleitarse con su observación, sino que gracias a ellas también se dio cuenta de que la tierra firme estaba cerca, un truco de la naturaleza que le salvó el viaje.

Guacamayos y loros: las estrellas del nuevo mundo

De todos los animales que Colón trajo de regreso a España, los loros y guacamayos fueron las auténticas estrellas. Estas aves, que los nativos taínos tenían domesticadas en sus cabañas, representaban la exuberancia del paraíso terrenal que Colón creía haber tocado (él seguía convencido de estar en las costas de Asia). Su plumaje verde, rojo y azul, un festival de colores, cautivó a todos.

Estos loros sobrevivieron al duro viaje de regreso a través del Atlántico, una hazaña en sí misma. Y, una vez en la corte, su capacidad para imitar sonidos y sus colores tan llamativos deleitaron a la reina Isabel y al rey Fernando. No había duda: Colón había dado con una tierra exótica. El mundo se había hecho, de repente, mucho más grande e infinitamente más diverso.

Aquella exhibición fue un antes y un después en la historia del viejo continente. Una revelación que abrió los ojos de los europeos a una realidad que nunca habían imaginado, rompiendo barreras mentales que habían existido durante siglos. Después de aquella presentación, la manera de ver el planeta no volvería a ser la misma. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre.

Así que ya lo sabes: la próxima vez que veas un loro o un tucán en un documental, recuerda que fueron los primeros embajadores reptilianos de un mundo nuevo que esperaba ser descubierto. Y tú, ¿habrías creído en Paracelso o en la versión oficial?