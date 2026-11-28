A veces, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que debería haber sido una victoria absoluta para la biodiversidad se ha convertido en un fracaso estrepitoso que está encendiendo todas las alarmas en el sector de la gestión ambiental.

Hablamos de la reintroducción de 30 ejemplares de urogallo, una especie al borde de la extinción. El resultado después de la suelta es, sencillamente, desolador: 29 de ellos han sido eliminados por depredadores en tiempo récord.

Una inversión millonaria convertida en alimento

La noticia ha corrido como la pólvora, y no es para menos. Hablamos de un esfuerzo técnico y económico monumental para intentar recuperar una joya de nuestra fauna. Sin embargo, la realidad ha golpeado con una brutalidad inusual, dejando claro que algo ha fallado en la estrategia de planificación.

Los datos, confirmados por fuentes especializadas en el seguimiento de la especie, son tan fríos como demoledores. De una treintena de aves criadas en cautividad, apenas una ha conseguido sobrevivir al impacto directo con el medio natural y su fauna depredadora.

El silencio administrativo ante este balance es casi tan alarmante como la pérdida de los animales mismos.

La pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿quién ha diseñado este plan de suelta? La falta de medidas de protección adecuadas o la elección de zonas con una carga de depredadores inasumible parecen haber condenado el proyecto antes incluso de abrir las jaulas.

El error crítico de la cría en cautividad

Muchos expertos apuntan a un problema estructural: la cría en cautividad suele crear animales que, por mucho que se intente, pierden los instintos de supervivencia básicos necesarios para enfrentarse a la vida salvaje. Al liberarlos, los convertimos, sin querer, en una «bandeja de plata» para zorros y aves rapaces.

Es una lección dolorosa sobre la diferencia entre preservar una especie en un laboratorio y recuperarla en un ecosistema real. Si el entorno no está preparado para acoger individuos que no han aprendido a defenderse, la reintroducción es, en la práctica, una condena a muerte.

Para nuestro bolsillo, esto es especialmente irritante. Estos proyectos se financian, en gran medida, con dinero público y fondos europeos destinados a la conservación. Ver cómo se esfuman los recursos de esta manera genera una sensación de impotencia colectiva que es difícil de justificar.

¿Por qué continúa pasando esto?

No es la primera vez que escuchamos historias similares, pero la escala de este desastre lo coloca en otra liga. La gestión de depredadores es un tema tabú en ciertos círculos políticos, pero es una realidad técnica ineludible si queremos que las especies amenazadas tengan una oportunidad real de prosperar.

Si no se controla la presión de las especies oportunistas en las zonas de suelta, cualquier esfuerzo de repoblación está destinado a repetir el mismo guion trágico. Es la ley de la naturaleza, sí, pero acelerada por una gestión que, a todas luces, no ha estado a la altura de las circunstancias.

Quizás sea el momento de repensar si debemos continuar invirtiendo en modelos que han demostrado ser ineficaces. La protección del urogallo necesita algo más que buenas intenciones y sueltas masivas; necesita un análisis científico riguroso que, por lo que se ve en este caso, ha brillado por su ausencia.

La próxima vez que leas sobre un proyecto de reintroducción «exitoso» en prensa, recuerda este caso. A veces, el titular oficial esconde una realidad mucho más cruda tras el espeso follaje del bosque. ¿Aprenderemos alguna vez la lección o estamos condenados a repetir este error indefinidamente?