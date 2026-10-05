Un estudio confirma: el «cerdo del infierno» vivió en Cataluña hace 30 millones de años

Imagina por un momento un paisaje catalán radicalmente diferente, hace millones de años. Un lugar donde no había nuestros bosques o ciudades, sino una tierra habitada por criaturas tan imponentes que los científicos tuvieron que darles un nombre que nos transporta directamente a los mitos más oscuros: el «cerdo del infierno».

Ahora, un nuevo estudio científico confirma que una de estas criaturas míticas habitó los campos de Lleida, desafiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado prehistórico. Este hallazgo es un tesoro oculto que nos permite conectar con un tiempo inmemorial.

Pero, ¿qué era realmente este formidable animal que dejó su huella hace tanto tiempo?

El Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP) ha hecho una revelación que sacude los fundamentos de la paleontología local: han confirmado que unos fósiles encontrados en Rocallaura, cerca de Vallbona de les Monges (Lleida), pertenecen al género del Entelodon. Esta criatura, que recorrió las tierras catalanas hace unos 30 millones de años, medía hasta 1,35 metros de altura y tenía un cráneo de 65 centímetros, un auténtico depredador de otro tiempo que ha sido ahora definitivamente identificado.

Descifrando el verdadero aspecto del cerdo del infierno

Los expertos ya sabían de la existencia de estos restos dentales, pero el nuevo análisis ha sido imprescindible para su clasificación precisa. Un fragmento de mandíbula, un diente molar superior y un canino fueron las claves ocultas que han permitido identificar a este gigante prehistórico. Este hallazgo no solo confirma su presencia, sino que también corrige atribuciones anteriores, denominándolo ahora como Entelodon sp., ya que su especie concreta aún es un secreto por desvelar.

Este colosal mamífero, con su aspecto de cerdo salvaje, no era exactamente un antepasado de los jabalíes actuales. A pesar de su apodo y sus potentes mandíbulas, los estudios evolutivos lo sitúan mucho más cerca de los hipopótamos y los cetáceos que de nuestros cerdos modernos. Era un artiodáctilo, un grupo diverso que incluye desde vacas hasta ballenas, pero su evolución tomó un camino sorprendente y único (sí, nosotros también alucinamos con la imaginación de la naturaleza).

Sus características físicas lo hacían temible: una boca llena de dientes afilados, unos músculos mandibulares impresionantes y unos pómulos extremadamente desarrollados. Medía alrededor de 1,35 metros de altura en el hombro y tenía un cráneo de cerca de 65 centímetros de largo, una cabeza formidable sostenida por un cuello corto y robusto. Esta anatomía única, combinada con su dieta omnívora, lo convertía en uno de los depredadores más eficientes de su tiempo. Podía cazar presas con facilidad y, al mismo tiempo, aprovechar cualquier recurso alimentario que encontrara, incluida la carroña, consolidando su papel dominante en los ecosistemas antiguos.

El hecho de que el «cerdo del infierno» fuese más pariente del hipopótamo que del jabalí moderno es uno de esos datos que te hacen replantear la historia de la evolución. La naturaleza siempre nos sorprende con sus misterios ocultos.

Cuando Cataluña era un mundo perdido

Retrocede con nosotros unos 30 millones de años, hasta el Oligoceno, la era geológica conocida como Rupeliense. Los dinosaurios ya hacía unos 36 millones de años que se habían extinguido, y eran los mamíferos los que dominaban los ecosistemas terrestres. Imagina una Cataluña tropical, con paisajes de ríos y bosques húmedos, muy diferentes de los que conocemos hoy, donde estas bestias gigantes campaban libremente por la cuenca del Ebro.

El estudio incluye incluso una reconstrucción científica del paisaje de Rocallaura durante el Oligoceno, obra de Jesús Gamarra, que nos permite visualizar con una precisión sorprendente cómo era este mundo perdido y cómo se movía el Entelodon. Esta investigación no es solo un dato más para los libros de historia; es una ventana al pasado que nos permite entender cómo eran realmente nuestros paisajes hace eones. Es un recordatorio de que la tierra que pisamos esconde misterios que aún estamos comenzando a desenterrar, un verdadero secreto que acechaba bajo nuestros pies.

Pero la historia del «cerdo del infierno» catalán aún no ha escrito su capítulo definitivo. El equipo del ICP continúa investigando otros restos de yacimientos cercanos, como el de Talladell, que prometen nuevas pistas. ¿Quién sabe cuántos otros secretos esconde nuestro subsuelo, a la espera de ser descubiertos, y qué nuevas especies saldrán a la luz para cambiar nuestra percepción de la prehistoria local?

Haber leído hasta aquí no es solo una curiosidad; es haber puesto al día nuestro conocimiento colectivo sobre la historia oculta de nuestro territorio. Porque, al fin y al cabo, la tierra siempre tiene alguna historia viral para contarnos, ¿verdad?