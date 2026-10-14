¿Por qué la investigación china depende de los monos? Valen más de 27.000 euros

Un secreto financiero increíble ha revelado una crisis oculta en el corazón de la investigación biomédica china. Recientemente, Joinn Laboratories, una de las empresas más grandes en ensayos de seguridad preclínicos, presentó unos resultados que dejaron a todos boquiabiertos: ganaron más dinero del que habían facturado, gracias a la revalorización de unos activos muy particulares.

Esta cifra sorprendente, con 795 millones de yuanes provenientes de estos «activos biológicos» que catapultaron las ganancias por encima de la facturación, es más que una anomalía contable. Es el sintoma claro de un problema estructural, de una tensión creciente que amenaza con frenar la innovación farmacológica. Pero, ¿qué son exactamente estos activos que se están convirtiendo en oro puro?

La respuesta es tan sencilla como impactante: hablamos de monos. Sí, has oído bien. El precio de estos primates de laboratorio se ha disparado en un ascenso meteórico que nosotros mismos nos cuesta creer. Desde 75.000 yuanes (unos 9.600 euros) en mayo de 2025 hasta la cifra actual que supera los 200.000 yuanes por ejemplar (unos 27.000 euros al cambio), su demanda es una locura descontrolada.

Para entender la magnitud de este salto de precio brutal, en 2026 ya costaban 131.000 yuanes, y en junio del año pasado, el prestigioso Instituto Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos llegó a pagar 178.000 yuanes por macaco. En agosto, ya eran 188.000. Es un negocio redondo si los tienes, pero un grave problema si los necesitas y no los encuentras. (Nuestro presupuesto de investigación también alucina).

La clave de un avance biomédico imprescindible

La razón de este frenesí es vital para el futuro de la medicina. Una parte sustancial de la industria farmacéutica china está inmersa en la investigación de fármacos biológicos de última generación, como los anticuerpos monoclonales, que necesitan una precisión quirúrgica. Estas moléculas están diseñadas para atacar dianas muy específicas del cuerpo humano, y para las pruebas preclínicas, necesitan organismos que sean una copia casi perfecta de nuestra fisiología.

Aquí es donde los primates, especialmente los macacos cangrejeros, se vuelven absolutamente irremplazables. Un estudio de la Academia China de Ciencias analizó 39 anticuerpos y descubrió un hecho definitivo: el 82% interactuaba correctamente con macacos, mientras que solo un minúsculo 7% lo hacía con ratones y ninguno con ratas. Este dato es un argumento demoledor sobre su importancia estratégica.

La misma FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) ha calculado que el desarrollo de un solo fármaco biológico requiere alrededor de 150 monos. Esto no es un capricho; es un requisito científico para asegurar la eficacia y la seguridad de los nuevos tratamientos que esperamos para enfermedades graves. Pero hay un error fundamental en esta ecuación de demanda y oferta.

El cuello de botella que amenaza el futuro

El problema radica en la biología de los monos: son lentos de criar. Desde que nace una hembra fértil de macaco cangrejero hasta que su descendencia puede ser utilizada en ensayos preclínicos pasan aproximadamente siete años. Además, las hembras tienen pocos años de plenitud reproductiva, y cada gestación dura unos seis meses. Este ritmo natural es imposible de acelerar para satisfacer la demanda creciente.

Las consecuencias son alarmantes. Las estimaciones de Zheshang Securities señalan que habrá un déficit crónico de entre 15.000 y 20.000 monos anuales hasta 2028. Esto es una verdadera emergencia para la investigación, ya que cada vez hay menos animales disponibles para las pruebas más exigentes. (Nuestro sistema sanitario lo notará si no se encuentra una solución urgente).

La situación actual es una paradoja histórica. Solo en 2016, China era el proveedor dominante de monos de laboratorio a nivel mundial, exportando el 65.5% de los animales que compraba Estados Unidos. Pero el estallido de la pandemia de la COVID-19 frenó la salida de animales vivos del país, y en paralelo, la industria farmacéutica china creció a un ritmo vertiginoso, generando una demanda interna masiva.

La dependencia de la investigación de primates es uno de los secretos menos explicados de la ciencia moderna. Su precio y escasez actuales pueden cambiar el rumbo de la salud global. Estamos ante una crisis que podría ralentizar la aparición de medicamentos que esperamos.

Ahora, China no solo no puede exportar monos (de hecho, lo tiene prohibido para proteger su propia investigación), sino que tiene una escasez interna brutal. Otros países como Camboya o Mauricio intentaron cubrir el vacío global, pero su capacidad de cría es insuficiente para hacer frente a esta demanda viral. El mundo necesita monos, y no hay suficientes para todos.

Una decisión que marcará el futuro

Esta crisis ha llevado a la misma FDA a plantearse rebajar los requisitos de investigación en primates, una medida drástica con consecuencias inciertas. ¿Qué pasará si los criterios se adaptan a la disponibilidad y no al óptimo científico? Podríamos estar ante un cambio de paradigma en la validación de fármacos. (Esperamos que no sea una solución con efectos secundarios).

Entender esta escasez no es una mera anécdota; es captar uno de los retos más grandes que enfrenta la biomedicina actual. Has descubierto un problema fundamental que está inflando los precios y que puede determinar el ritmo al que llegan los próximos medicamentos imprescindibles para nuestra salud. El futuro de la investigación está ahora mismo en manos de pequeños primates. ¿Qué ironía, verdad?