Los arqueólogos no salen de su sorpresa: el yacimiento de Niutoushan adelanta el Neolítico chino 3000 años

Piensa en esto por un momento: el mar, durante miles de años, no solo ha sido la cuna de civilizaciones sino también su sepulturero silencioso. Cuando los glaciares de la última edad de hielo comenzaron a derretirse, el océano subió con una fuerza geológica brutal, engullendo costas enteras y borrando del mapa asentamientos humanos. ¿Cuántos secretos ha guardado el fondo marino? (Nosotros, honestamente, aún alucinamos con la magnitud de estos eventos).

Pero ahora, bajo capas de sedimentos y tierra de cultivo, emerge un testimonio escalofriante que reescribe un capítulo fundamental de nuestra historia. Un secreto bien guardado que los arqueólogos acaban de desenterrar y que pone patas arriba todo lo que creíamos saber.

Hablamos del yacimiento de Niutoushan, en la región costera de Fujian, al sureste de China. Un equipo de investigadores ha revelado que esta antigua comunidad de pescadores y agricultores se estableció hace entre 8,000 y 7,000 años. Esto no es una cifra cualquiera: implica adelantar la cronología del Neolítico chino ¡nada menos que 3,000 años! De repente, nuestro calendario histórico se alarga de una manera definitiva.

Cómo se reescribió el calendario neolítico

¿Recuerdas aquellas historias que se dan por ciertas durante décadas y, de repente, un pequeño detalle lo cambia todo? Niutoushan fue descubierto en 1979 y se atribuyó, inicialmente, a la cultura Tanshishan, con una antigüedad estimada de unos 5,000 años. Era un error arraigado en los datos disponibles, que nadie cuestionaba realmente hasta hace poco.

¿La clave para deshacer este misterio? Cerámicas. Durante una nueva prospección en 2023, se encontraron fragmentos con un esmalte rojo distintivo. Esta técnica decorativa, en otros yacimientos de la región, se asociaba a fases mucho más antiguas. Una pequeña pista, sí, pero suficiente para desencadenar una nueva excavación imprescindible que lo cambiaría todo.

Para asegurarse de que no había margen de error en esta nueva hipótesis, los científicos utilizaron una doble datación cronológica, una solución robusta y casi infalible. Combinaron la datación por radiocarbono (analizando conchas, carbón vegetal y huesos de animales) con la luminiscencia ópticamente estimulada (sobre granos de cuarzo y arcilla quemada). Esto, amigos, es la ciencia trabajando al máximo rendimiento para revelar la verdad.

Los resultados del radiocarbono oscilaron entre 8,325 y 6,946 años antes del presente (AP), mientras que el cuarzo y la arcilla quemada confirmaron una ventana de entre 8,000 y 7,500 años AP. Un modelo de densidad de núcleo (KDE) concentró la probabilidad máxima alrededor de 8,000 a 7,500 años AP, confirmando sin dudas que la mayor parte de la ocupación neolítica en Niutoushan se produjo entre 8,000 y 7,000 años AP. Una precisión que nos deja sin palabras.

Esta revisión drástica no es solo una anécdota para académicos; es un rompecabezas que obliga a reescribir libros de historia y a replantearnos la comprensión de cómo se pobló la costa oriental de China. Se demuestra que los primeros agricultores y pescadores llegaron mucho antes de lo que jamás habíamos imaginado, con una capacidad de adaptación sorprendente a un entorno cambiante. Un auténtico giro de guion.

Este hallazgo nos recuerda que la historia es un libro abierto, lleno de páginas ocultas que esperan ser descubiertas. La realidad es mucho más antigua y compleja de lo que a menudo imaginamos, y nuestros mapas mentales están constantemente bajo revisión.

El mar como arquitecto de migraciones y culturas

Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué impulsó estos movimientos de población tan tempranos? Los autores del estudio subrayan que esta cronología tiene un vínculo innegable con las consecuencias del ascenso del nivel del mar tras el Último Máximo Glacial. Hace unos 20,000 años, el nivel del océano estaba 130 metros por debajo del actual, y el estrecho de Taiwán era prácticamente tierra firme.

Esta antigua plataforma continental, hoy sumergida, albergó comunidades humanas durante el Pleistoceno tardío, como sugieren restos fósiles como la mandíbula de Penghu o el llamado hombre de Haixia. Cuando el mar comenzó su implacable escalada hace unos 10,000 años, estas poblaciones fueron empujadas hacia las costas actuales de China continental y Taiwán, buscando refugio en el interior de las bahías, como la de Fuzhou. Una migración masiva forzada por la propia naturaleza.

Esta dinámica no solo desplazó personas, sino que también creó puentes culturales inesperados. La presencia de cerámica con esmalte rojo en Niutoushan, por ejemplo, apunta a una influencia de culturas neolíticas septentrionales, similares a las de la costa de Zhejiang. La subida del mar habría abierto corredores naturales que facilitaban estos intercambios, expandiendo horizontes y conocimientos. ¡Quién lo diría, el mar como vector cultural!

Pero no pienses que era una simple copia. Muchos fragmentos encontrados muestran rasgos distintivos propios, un sello local que nos habla de fuentes de desarrollo cultural autónomas. Y los estudios genéticos previos confirman que estos intercambios poblacionales bidireccionales a lo largo de la costa oriental china ya se producían hace al menos 9,000 años. La historia es siempre más compleja y rica de lo que una primera mirada puede sugerir.

El legado de una sorprendente adaptación

Lo que hace de Niutoushan un yacimiento tan singular es su estrategia de adaptación. Mientras que otros asentamientos neolíticos marítimos antiguos, como las islas Liangdao, se centraron principalmente en la explotación de recursos marinos, Niutoushan combinaba recursos terrestres y de agua dulce. Una prueba más de la ingeniosidad y la flexibilidad de nuestros antepasados para sobrevivir y prosperar.

Junto con el yacimiento de Dapingding, donde ya se cultivaba arroz hace unos 7,500 años, este conjunto de hallazgos revela una diversidad de soluciones adaptativas hasta ahora insospechadas en la costa de Fujian. No era un patrón único, sino un mosaico de comunidades que exploraban y dominaban su entorno con astucia y determinación. Una lección de resistencia que nos llega desde hace milenios.

Así que, la próxima vez que pienses en los inicios de la civilización, recuerda que el panorama se está expandiendo constantemente. Niutoushan no es solo un yacimiento; es un recordatorio urgente de que nuestra comprensión de la historia está en permanente revisión. ¿Cuántos otros secretos ocultos esperan bajo nuestras ciudades o las aguas que nos rodean, listos para cambiarlo todo?

Leer esto no es solo curiosidad; es entender que el pasado, aún hoy, nos sorprende y nos enseña que los límites de lo posible siempre están más allá de lo que creemos. Y eso, sinceramente, es impagable.