L’enigma de los murciélagos resuelto: la ciencia fija en Europa su origen con un 99,2% de probabilidad

Los murciélagos, esas criaturas que dominan la noche con su enigmática presencia, representan una quinta parte de todos los mamíferos del planeta. Son los únicos capaces de volar activamente, una hazaña que han perfeccionado con un sistema de radar natural sorprendente. Pero a pesar de su omnipresencia y singularidad, el origen de su estirpe ha sido, durante décadas, uno de los grandes rompecabezas más frustrantes para la comunidad científica.

Imagina que una de las ramas más extensas y fascinantes del árbol de la vida tuviera un vacío inexplicable al inicio. Los biólogos se han quebrado la cabeza intentando ubicar su cuna, con estudios que apuntaban hacia América del Norte, otros a África, e incluso la genética más reciente sugería un origen asiático. Un auténtico embrollo que los situaba en muchos lugares a la vez, y en ninguno definitivo.

Ahora, la ciencia ha asestado un golpe de gracia a esta incertidumbre. Un equipo internacional de investigadores ha publicado en la prestigiosa revista Nature un estudio definitivo que combina lo mejor de la genómica de vanguardia y la paleontología clásica. Esta nueva investigación no solo resuelve la ubicación geográfica de esta cuna, sino que lo hace con una precisión casi inaudita en estos campos.

Durante años, los murciélagos eran un misterio sin resolver. La sensación era como si hubieran aparecido de la nada, sin un punto de inicio claro que nos permitiera entender su increíble diversificación global. Esta investigación es un auténtico faro.

Desenmarañando el rompecabezas genealógico

El esfuerzo detrás de esta nueva teoría es realmente notable, y es lo que le confiere una autoridad indiscutible. Los científicos analizaron genomas a nivel cromosómico de nada menos que 103 especies de murciélago diferentes, una base de datos genética masiva que nos permite trazar conexiones evolutivas con una claridad sin precedentes.

Pero no se quedaron solo con el ADN. Cruzaron estos datos genómicos con una matriz morfológica que incluía 699 caracteres anatómicos de 65 especies y, lo que es más imprescindible, integraron 44 fósiles que pertenecen a un período anterior al Cuaternario. Esta combinación de pruebas, duras y diversas, es lo que ha permitido a los investigadores construir un modelo estadístico robusto.

Los resultados de este modelo son abrumadores y casi irrefutables: con una probabilidad del 99,2%, el ancestro común de todos los murciélagos emergió a finales del Paleoceno en el continente europeo. Sí, la respuesta a uno de los grandes enigmas de la biología estaba esperando ser descubierta en nuestra casa, bajo nuestros pies, millones de años antes de que siquiera imagináramos su existencia.

A partir de este núcleo primigenio europeo, sus descendientes iniciaron un viaje épico por el planeta. Primero, se dispersaron hacia África y, millones de años después, colonizaron América, Asia y, finalmente, Australia. Es una historia de supervivencia y adaptación que nos recuerda la increíble capacidad de la vida para expandirse y prosperar hasta en los rincones más recónditos del mundo.

La clave de la supervivencia: La ecolocación

Además de fijar el origen geográfico, el estudio también ha arrojado luz sobre otro de los grandes secretos de estos mamíferos voladores: su sorprendente capacidad de ecolocación. Hasta ahora, el registro fósil de los murciélagos primitivos era un auténtico quebradero de cabeza; los esqueletos que se encontraban estaban a menudo completamente aplastados, impidiendo un análisis detallado de sus estructuras craneales y sensoriales.

Este obstáculo ha sido finalmente superado gracias a un fósil extraordinario. Hablamos de un ejemplar de 50 millones de años de antigüedad que, contra todo pronóstico, se conservó en un estado casi perfecto. Encontrado en una cueva francesa que albergaba hasta 23 individuos fosilizados de esta misma especie, el cráneo del murciélago llamado Vielasia permaneció prácticamente intacto, manteniendo su forma tridimensional original en la roca caliza.

La integración de este fósil «perfecto» en el nuevo árbol filogenético ha sido una solución brillante. Los investigadores han podido observar que la capacidad de ecolocación laríngea ya estaba completamente desarrollada antes de la gran diversificación de los murciélagos actuales. Es decir, su habilidad para «ver con el sonido» no fue una adaptación posterior, sino una característica fundamental que ya poseían antes de emprender su conquista global.

Imagina un mundo donde ver con el sonido era una realidad hace 50 millones de años. Esta revelación no solo redefine nuestro conocimiento sobre los murciélagos, sino que nos hace replantear cómo muchas de las capacidades más sorprendentes de la naturaleza evolucionaron.

Este hallazgo no solo nos proporciona una comprensión más profunda de la evolución de los murciélagos, sino que también subraya la importancia de cada fósil, por pequeño o fragmentado que sea. Cada pieza del rompecabezas, especialmente cuando es tan bien conservada como la Vielasia, tiene el poder de reescribir capítulos enteros de la historia de la vida en nuestro planeta. Es un recordatorio potente de cómo la paciencia y la metodología científica pueden desvelar los secretos ocultos de la naturaleza.

El origen europeo y la preexistencia de la ecolocación son datos que nos permiten, finalmente, cerrar un círculo que llevaba décadas abierto. La próxima vez que veas un murciélago, piensa en el largo viaje evolutivo que ha hecho, desde los bosques del Paleoceno europeo hasta tu cielo nocturno. Un recordatorio imprescindible de la complejidad y la resiliencia de la vida, ¿no crees?