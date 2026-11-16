Las ballenas del Estrecho de Gibraltar «ya no pueden gritar más» por el ruido del tráfico marítimo

Imagínate intentando hablar con tu familia en medio de un concierto de rock que nunca termina. Esta es la pesadilla constante que viven los calderones en las aguas del Estrecho de Gibraltar en este momento.

Bajo la superficie de una de las autopistas marítimas más transitadas del mundo, el silencio ha muerto. Lo que antes era un santuario de comunicación se ha convertido en un muro de contaminación acústica que está llevando a una especie al borde del colapso total.

El límite biológico: ya no pueden gritar más

Un equipo internacional de científicos ha confirmado lo que muchos temíamos. Los calderones de aleta larga están forzando sus gargantas hasta el límite fisiológico para intentar hacerse oír por encima del rugido de los motores de los barcos.

El estudio, liderado por la Universidad de Aarhus, es demoledor. Los investigadores han descubierto que estas ballenas han subido el volumen de sus llamadas tanto que ya es físicamente imposible que griten más fuerte. (Y sí, es tan dramático como parece).

La cifra clave: Más de 60,000 barcos cruzan cada año este corredor, generando un estruendo que oscila entre los 79 y los 144 decibeles. Es como vivir pegado a una aspiradora industrial encendida las 24 horas del día.

Tecnología punta para escuchar el caos

Para llegar a esta conclusión, los expertos utilizaron sensores de última generación adheridos con ventosas al lomo de 23 ejemplares. Estos dispositivos grabaron más de 1,400 llamadas durante tres años de investigación intensiva en el Estrecho.

Los datos analizados en el laboratorio revelan que las llamadas de baja frecuencia, esenciales para que el grupo no se disperse, son las que más están sufriendo. Si una madre no puede «llamar» lo suficiente para que su cría la escuche, el grupo se rompe.

Este fenómeno no es solo una molestia sonora. Estamos hablando de una población de apenas 250 individuos en peligro crítico. Para ellos, no escucharse significa no poder cazar, no encontrar pareja y, en última instancia, desaparecer para siempre.

Un aislamiento invisible y letal

Lo más inquietante de esta situación es que el ruido no deja cadáveres visibles en la costa. Es una erosión lenta y silenciosa de la cohesión social de los cetáceos (una muerte en diferido que apenas estamos comenzando a comprender).

Cuando los calderones regresan de las profundidades tras buscar alimento, necesitan localizar a su familia mediante sonidos potentes. Al haber alcanzado su tope de volumen, el alcance efectivo de su comunicación se ha reducido drásticamente, dejándolos aislados en la oscuridad del océano.

El consejo del experto: La contaminación acústica no deja manchas de petróleo, pero altera el equilibrio de todo el ecosistema marino, desde el fitoplancton hasta los grandes depredadores.

¿Hay solución para el Estrecho?

El caso de Gibraltar es solo la punta del iceberg de un problema global. La Universidad Politécnica de Cataluña advierte que todas las especies marinas están intentando adaptarse a nuestro ruido, pero el tiempo se agota para los que ya están al límite.

Reducir la velocidad de los barcos o desviar ciertas rutas comerciales no es ya una propuesta ecologista romántica, sino una medida de supervivencia urgente para evitar que el Estrecho se convierta en un desierto biológico.

Si no bajamos el volumen de nuestras máquinas, el último grito de estas ballenas será, sencillamente, el silencio absoluto. ¿Estamos dispuestos a permitir que una especie se extinga porque no fuimos capaces de escuchar su advertencia?