El mercado laboral está viviendo la transformación más agresiva de las últimas décadas y, seamos sinceros, no todos estamos subidos al mismo barco.

Mientras algunos celebran la llegada de la inteligencia artificial como la panacea de la productividad, otros están comenzando a notar un frío intenso en sus sillas de oficina.

El dato que ha encendido todas las alarmas

Un informe reciente publicado por la Cámara de Comercio ha puesto sobre la mesa una realidad que muchos preferirían ignorar: existe un grupo demográfico que está sufriendo un impacto desproporcionado por la automatización.

No hablamos de los recién graduados ni de los perfiles puramente técnicos. El foco de la brecha se centra en las mujeres de mediana edad. (Sí, nosotros también nos quedamos helados al leer las conclusiones del estudio).

La tecnología no distingue de talento, pero sí de acceso a la formación continua, y es precisamente aquí donde se está gestando la verdadera desigualdad que pone en riesgo trayectorias profesionales sólidas.

¿Por qué ellas están en el punto de mira?

La respuesta corta es la combinación de obsolescencia técnica y falta de planes de reciclaje profesional. Durante años, hemos asumido que la experiencia era el activo más valioso de cualquier profesional, pero la IA ha cambiado las reglas del juego de la noche a la mañana.

Las tareas administrativas, la gestión de procesos repetitivos y gran parte de la comunicación corporativa están siendo absorbidas por algoritmos a una velocidad de vértigo. Si tu valor añadido se basaba en la ejecución manual de estas tareas, el riesgo de desplazamiento es real.

Lo más inquietante es que, a diferencia de otras etapas de cambio industrial, esta vez la transición no nos está dando margen de maniobra. Es una carrera contra el reloj donde las herramientas de IA generativa son el juez y el verdugo del mercado laboral actual.

La trampa de la experiencia acumulada

Debemos hablar claro: el sistema educativo y las empresas han fallado estrepitosamente a la hora de integrar este colectivo en la nueva realidad digital. (¿Alguien preguntó si necesitábamos un curso de automatización hace dos años?).

La Cámara de Comercio subraya que no es un problema de capacidad, sino de oportunidad. Las mujeres de mediana edad están ocupando puestos críticos en sectores que se están digitalizando a marchas forzadas, pero sin el acompañamiento necesario para liderar esta transición desde dentro.

Los informes muestran que, a igualdad de cargo, la brecha de adopción de nuevas tecnologías es significativamente mayor en mujeres que en hombres de la misma franja de edad, principalmente por la falta de tiempo debido a la carga de cuidados que aún recae mayoritariamente sobre ellas.

¿Es esto el fin del camino? Ni de lejos

Si sientes que esta noticia te toca de cerca, lo peor que puedes hacer es paralizarte. La tecnología no es un muro, es un lenguaje que aún podemos aprender a hablar. El primer paso es aceptar que las habilidades que te llevaron hasta aquí no son las que te mantendrán en el lugar en 2027.

Estamos viendo cómo las profesionales que deciden romper la barrera y comenzar a dominar herramientas de gestión de datos o automatización simple están viendo disparada su cotización en el mercado.

Es una decisión inteligente comenzar a mirar hacia donde se mueve el mercado antes de que el mercado te empuje a ti. La pregunta real no es si la inteligencia artificial te quitará el puesto, sino qué estás haciendo hoy para dominarla antes de que tu competencia lo haga.

La urgencia de un cambio de rumbo

Quedan pocos meses para que las empresas cierren sus planes de formación estratégica para el próximo ejercicio. Si no formas parte de esta conversación, estás dejando tu futuro profesional en manos de un algoritmo que no sabe nada de tu esfuerzo.

No esperes a que sea la empresa la que te ofrezca el cambio. Busca tú el espacio, el curso o la herramienta que te haga indispensable. El conocimiento es la única moneda que no se devalúa ante la llegada de una nueva tecnología.

¿Qué harás mañana mismo para demostrarle a la máquina que tú sigues al mando del proceso?