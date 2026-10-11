Estudio revela la pérdida de 12 billones de toneladas de hielo en 47 años, suficiente para cubrir Europa

¿Imaginas un continente entero, como Europa, cubierto completamente por una capa de hielo? Parece una escena de ciencia ficción, pero un nuevo estudio nos acerca peligrosamente a una realidad que ya está alterando nuestro planeta. De hecho, los satélites han estado observando un fenómeno imparable durante casi medio siglo y las cifras son tan impactantes que deberían hacernos detenernos en seco. (Sí, nosotros también estamos sorprendidos).

La pérdida masiva de hielo en nuestras regiones polares es una crisis que va mucho más allá de los titulares alarmistas. Es la historia de un cambio silencioso que redefine la geografía global a una velocidad sin precedentes, con consecuencias que ya resuenan en todas las costas del mundo. Pero, ¿cuál es la cifra exacta que debería quitarnos el sueño?

La revelación es que hemos perdido la sorprendente cantidad de 12,5 billones de toneladas de hielo desde 1979. Esta masa gigante, equivalente a cubrir la superficie de Europa con una capa de hielo, se ha derretido y vertido en nuestros océanos en menos de cincuenta años. Un consorcio internacional de 58 científicos, que ha procesado datos de 27 misiones satelitales y 42 investigaciones, ha publicado esta revelación definitiva en la revista Nature Scientific Data, confirmando que el nivel del mar ha subido 31,4 milímetros en este periodo.

Esta radiografía histórica, la más precisa hasta ahora, nos muestra un futuro incierto. Lo más inquietante es que el grueso de esta pérdida —más del 80%— no proviene del aire cálido de la superficie, como podríamos pensar. Es la fuerza de las corrientes marinas cálidas la que está desgastando los glaciares desde su base, un secreto oculto para muchos. La investigadora principal, Inès Otosaka de la Universidad de Northumbria, subraya que la tendencia a largo plazo está directamente impulsada por la respuesta dinámica de estas enormes masas de hielo a un océano que se calienta sin tregua. Es un error pensar que nuestra intervención no influye.

La amenaza bajo el agua: un cambio imparable

Esta dinámica oceánica está alterando el comportamiento habitual de las grandes masas heladas tanto en el hemisferio norte como en el sur, con un impacto directo en nuestro día a día. En el Ártico, por ejemplo, la entrada de agua templada del océano Atlántico acelera el retroceso del hielo de manera crítica. El glaciólogo Eric Rignot, de la Universidad de California en Irvine, ya lo ha advertido: los mantos de hielo se derriten rápidamente, las regiones polares se calientan y el nivel del mar aumenta en todo el mundo, lo que hará que las regiones costeras sean aún más vulnerables. Es un peligro inminente para millones de personas.

La mayor parte del hielo que estamos perdiendo se debe a una dinámica que nos lleva hacia un escenario de colapso por inestabilidad de los mantos de hielo. No hay marcha atrás si no actuamos.

Aunque entre 2020 y 2023 hubo una aparente pausa, motivada por nevadas récord en el sector oriental antártico, los expertos aclararon que fue solo un evento meteorológico pasajero. Andrew Shepherd, también de la Universidad de Northumbria, advierte que estos cambios se están produciendo con décadas de retraso respecto al calentamiento global, lo cual significa que podemos esperar que continúen durante décadas más, incluso si logramos frenar el calentamiento del planeta. El impacto ya está en marcha y es imprescindible comprenderlo.

Las observaciones satelitales más recientes ya confirman que la tendencia de pérdida acelerada de masa helada ha retomado su curso habitual después de este breve periodo de estabilidad. Ted Scambos, de la Universidad de Colorado, nos confronta con una verdad incómoda: «Los comodines de la pérdida de masa antártica continúan planteando un desafío para la gestión humana del planeta: un peligro claro y presente, pero a muchas décadas en el futuro. Como sociedad, ahora somos lo suficientemente inteligentes para conocer el futuro, pero no lo suficientemente prudentes para actuar en consecuencia». Es un llamado a la acción, una urgencia global que afecta directamente nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

Una solución global para un problema que nos afecta a todos

La conexión contextual es evidente: el cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que impacta directamente nuestro patrimonio natural y, por extensión, nuestro estilo de vida. Los datos de este estudio no son solo cifras; son la historia de islas que desaparecerán, de ciudades costeras que se verán amenazadas por inundaciones recurrentes y de ecosistemas que colapsarán. El volumen de hielo derretido ya equivale a cubrir la superficie de los Estados Unidos con una capa de 1,5 metros de grosor. Este es el panorama que nos espera si no actuamos con decisión.

Ante esta situación desalentadora, los especialistas destacan la importancia de la monitorización espacial coordinada para prever el comportamiento del nivel marino en las próximas décadas. Diego Fernández, de la Agencia Espacial Europea, concluye que estos hallazgos demuestran la importancia fundamental de la colaboración científica internacional para hacer frente a los grandes cambios ambientales de nuestro tiempo. Así que, la próxima vez que alguien minimice el calentamiento global, ya sabes cuál es la cifra que lo dejará sin argumentos.

La pérdida de estos 12,5 billones de toneladas de hielo es un toque de alerta. La ley de la física es implacable y el tiempo corre. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para detener esta marea, o mejor dicho, para evitarla?