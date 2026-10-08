Emoción entre astrónomos: el planeta LHS 1140 b a 49 años luz podría conservar su atmósfera

Hay una verde revolución en el mundo de la astronomía, una que nos acerca cada vez más a la pregunta que todos nos hacemos: ¿estamos solos en el universo? Un nuevo descubrimiento sin precedentes, a solo un paso cósmico de distancia, podría tener la respuesta definitiva sobre la vida más allá de la Tierra. Sí, nosotros también estamos enganchados a esta trama.

Imaginaos un mundo rocoso, con el tamaño perfecto y a la distancia justa de su estrella, un lugar donde el agua líquida podría fluir como lo hace en nuestro planeta. Pero, ¿qué pasa cuando este mundo comienza a desaparecer lentamente, perdiendo sus secretos en el espacio? Esta es la crucial pregunta que los científicos intentan descifrar.

Este es el escenario que ha cautivado a la comunidad científica internacional: el planeta en cuestión es LHS 1140 b. Situado a unos 49 años luz de nosotros, un auténtico vecino galáctico que, pese a la distancia, nos permite estudiar sus secretos con una precisión sorprendente. Ha sido clasificado como una supertierra, con una masa que supera la nuestra en 5.6 veces y un radio 1.73 veces más grande, haciéndolo un objetivo de estudio imprescindible para nuestra comprensión de los exoplanetas.

Este mundo misterioso orbita una estrella enana roja, más pequeña y fría que nuestro Sol, llamada LHS 1140, completando una vuelta cada 24.7 días. Su posición privilegiada en la zona habitable de su estrella es lo que lo hace tan especial; en teoría, la temperatura en su superficie podría permitir la existencia de agua líquida, un ingrediente fundamental para la vida tal como la conocemos y que define nuestra propia existencia.

¿La pérdida de atmósfera: una señal de alarma o una oportunidad de oro?

La búsqueda de atmósferas en exoplanetas es la clave maestra para descifrar si un mundo puede ser habitable. Por eso, los astrónomos han estado monitoreando LHS 1140 b con una técnica puntera llamada espectroscopía de transmisión. Esta permite analizar la luz de la estrella cuando el planeta pasa por delante, revelando los secretos de su composición atmosférica superior y los elementos que la componen. Es como hacer una radiografía cósmica a través de millones de kilómetros, una auténtica proeza de la tecnología.

El descubrimiento ha sido agridulce y ha generado una emoción palpable entre los expertos. En 2024, detectaron una pérdida considerable de helio en su atmósfera superior, a un ritmo brutal de 200 a 400 toneladas por segundo. Pero la verdadera alerta saltó un año después: las nuevas observaciones, realizadas en 2025 con el mismo rigor, ya no encontraron rastro de helio. Un hecho que nos pone en prealerta.

Este fenómeno sugiere que la intensa radiación de su estrella enana roja ha estado erosionando su atmósfera a lo largo del tiempo, un proceso que ahora se está documentando de manera fascinante. Primero desapareció el hidrógeno, el elemento más ligero y fácil de escapar de la gravedad planetaria, y más recientemente, también el helio. Es un recordatorio alarmante de la fragilidad de algunos mundos, incluso en las condiciones más ideales.

¿Qué significa la desaparición del helio para la vida?

La pérdida de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio es un proceso natural para muchos planetas. Sin embargo, el hecho de poder observar esta evolución en tiempo casi real en una supertierra en la zona habitable es una oportunidad de estudio única e irrepetible. Nos da pistas cruciales sobre cómo los planetas conservan o pierden sus atmósferas y, por extensión, su potencial habitabilidad. Estamos ante un rompecabezas cósmico que cada día tiene más piezas.

Lo que los astrónomos están presenciando es un auténtico laboratorio cósmico. Poder observar la evolución de una atmósfera en tiempo casi real es una oportunidad de aprendizaje incalculable que nos ayuda a descifrar el pasado y el futuro de los planetas rocosos. Cada dato es un secreto revelado.

Las observaciones, lideradas por Collin Cherubim con el espectrógrafo WINERED desde el telescopio Magellan Clay de Chile, han abierto una ventana a la dinámica atmosférica planetaria. Pero cuidado, la no detección de helio en 2025 no significa, con certeza definitiva, que la atmósfera entera haya desaparecido. Podría ser que los elementos más pesados, como el oxígeno, el carbono o el nitrógeno, aún estén presentes en capas más profundas, donde también podría conservarse el agua líquida por condensación en capas frías. No todo está perdido, ni mucho menos.

Su hermano cósmico, LHS 1140 c, que orbita más cerca de la estrella y recibe una radiación aproximadamente diez veces mayor, ya no muestra presencia de helio. Esta ausencia es una señal de que su atmósfera ya es muy tenue o, quizás, casi inexistente. Un aviso claro de lo que podría pasar a LHS 1140 b si la pérdida de atmósfera continúa sin control. La urgencia es real para nosotros, los curiosos del universo.

Pero no hay espacio para la resignación. Este estudio revela mucha información sobre la atmósfera superior de LHS 1140 b, pero ahora necesitamos ir más allá. Necesitamos nuevas medidas que nos permitan conocer mejor la estrella y obtener más información sobre la composición de las capas atmosféricas más profundas. La solución al enigma podría estar bajo la superficie, o quizás, en una nueva observación que todos estamos esperando.

Este artículo no es solo un titular apasionante, ¿verdad que lo ha parecido? Es un paso de gigante para entender los ciclos de vida de los exoplanetas y, quién sabe, para encontrar finalmente el secreto oculto de la vida en otros mundos. Cada nueva observación es un trozo más del rompecabezas. ¿Qué otros misterios nos esperará la próxima observación de LHS 1140 b?