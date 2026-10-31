El misterio de los puntos rojos del James Webb podría resolverse: agujeros negros de otro cosmos

Llevamos décadas buscando algo que, según una nueva y revolucionaria teoría, podría no estar ahí. La materia oscura, esa sustancia invisible que supuestamente compone el 85% del universo, ha vuelto locos a los mejores científicos del mundo. Hasta hoy.

Un reciente estudio publicado en revistas de alto impacto científico propone una solución que parece sacada de una novela de Christopher Nolan. Lo que percibimos como materia oscura podrían ser, en realidad, agujeros negros primordiales nacidos incluso antes que nuestro propio tiempo.

La idea es tan fascinante como aterradora: nuestro universo podría estar «contaminado» por restos de un universo anterior o paralelo. (Sí, nosotros también necesitamos un café para procesar esto).

El error de Darwin aplicado al cosmos

Imagina que intentas explicar el funcionamiento de un coche sin saber que existe el combustible. Esto es lo que le pasa a la física actual con la materia oscura. Sabemos que hay «algo» que aporta gravedad extra para que las galaxias no salgan volando, pero nadie ha conseguido tocarla ni verla.

La nueva investigación sugiere que no necesitamos una partícula nueva y exótica. La respuesta son los agujeros negros. Pero no los que conocemos que devoran estrellas, sino unos diminutos y densos que se formaron en el primer suspiro del Big Bang.

Estos objetos tendrían la masa de un asteroide pero el tamaño de un átomo. Son invisibles, masivos y están por todas partes. Son los fósiles del origen del todo.

Debes saber que lo que considerábamos un vacío absoluto es, en realidad, un campo de minas de gravedad pura que sobrevivió a la creación de nuestro espacio-tiempo.

¿Vienen de otro universo? La teoría del rebote

Aquí es donde la ciencia se pone realmente interesante. El estudio plantea que estos agujeros negros no se crearon después de la gran explosión, sino que son supervivientes de un «Big Bounce» o gran rebote.

Según esta visión, nuestro universo no nació de la nada, sino del colapso de uno previo. En este proceso de compresión extrema, se habrían formado estos nódulos de gravedad que ahora llamamos materia oscura. Somos, literalmente, las cenizas de un cosmos que murió antes de que naciéramos.

Esto resolvería uno de los mayores quebraderos de cabeza de la NASA y la Agencia Espacial Europea: por qué el universo primitivo parece mucho más «maduro» de lo que debería ser. Los agujeros negros ya estaban allí para poner orden.

Si esta teoría se confirma, estaríamos ante el descubrimiento del siglo. No solo entenderíamos de qué está hecho el cielo, sino que confirmaríamos que no somos el primer universo que existe.

Impacto en la ciencia: ¿Adiós a los libros de texto?

El cambio de paradigma es total. Si la materia oscura son agujeros negros, miles de experimentos bajo tierra que buscan partículas invisibles (WIMPs) estarían perdiendo el tiempo y millones de euros en presupuesto.

Las instituciones científicas ya están mirando de reojo el Telescopio James Webb. Sus lentes podrían captar las sutiles distorsiones de luz que estos microagujeros negros provocan al pasar frente a estrellas lejanas. Es la prueba definitiva que todos esperan.

Para nuestro bolsillo, esto significa que la inversión tecnológica se desviará hacia la óptica espacial y la detección de ondas gravitacionales. La carrera por «tocar» un agujero negro primordial ha comenzado oficialmente.

La densidad de estos objetos es tan alta que, si uno cruzara el sistema solar, apenas notaríamos un pequeño tirón gravitatorio, pero sería suficiente para reescribir toda la relatividad de Einstein.

El futuro: ¿Podemos usar esta energía?

Aunque parezca ciencia ficción, entender que la materia oscura es energía concentrada en forma de agujeros negros abre la puerta a teorías sobre el aprovechamiento energético en un futuro lejano. Son las baterías naturales del cosmos.

Por ahora, la urgencia es teórica. La ley de la física que conocemos está al borde del abismo. Si el universo tiene memoria de un pasado anterior, nuestra posición en el mapa del tiempo cambia por completo.

La validación de este estudio confirmaría que vivimos en un entorno mucho más reciclado de lo que pensábamos. Nada se crea ni se destruye, solo se convierte en agujeros negros invisibles que mantienen unidas nuestras estrellas.

Recuerda que si oyes hablar de «materia exótica» en los próximos meses, probablemente te estén vendiendo una teoría antigua. El futuro está en los restos del pasado.

La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas el vacío entre las estrellas, no pienses que no hay nada. Podrías estar mirando directamente a los ojos de un universo que dejó de existir hace 14,000 millones de años.

¿Estamos preparados para aceptar que somos el «Plan B» de la existencia? El espacio nunca deja de sorprendernos, y parece que Darwin no es el único que debe revisar sus apuntes cuando la realidad supera la imaginación.

Al fin y al cabo, la respuesta a quiénes somos podría no estar en las estrellas que vemos, sino en la oscuridad que las rodea y que, hasta ahora, no sabíamos interpretar.