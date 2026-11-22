Todos nos hemos hecho la misma pregunta alguna vez. ¿Por qué demonios el 90% de la humanidad prefiere la mano derecha para comer, escribir o saludar? Durante décadas, la respuesta se ha ocultado en los rincones más complejos de nuestra genética y en los misterios de un cerebro que, supuestamente, dominaba todo el juego.

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Pues bien, tenemos malas (o buenas) noticias: hemos estado mirando hacia arriba cuando la clave estaba, literalmente, en el suelo. Un estudio publicado en PLOS Biology, liderado por mentes brillantes de la Universidad de Oxford, ha dado un giro de 180 grados a lo que pensábamos saber sobre nuestra lateralidad.

El bipedismo: el motor oculto de tu mano

La historia no comienza en las neuronas, comienza en nuestros pies. Cuando nuestros ancestros decidieron ponerse de pie y abandonar la marcha a cuatro patas, ocurrió algo mágico y caótico a la vez. Al liberar las manos de la obligación constante de caminar, permitimos que estas comenzaran a especializarse en tareas complejas.

Es fascinante. Mientras que otros primates mantienen una lateralidad difusa, nosotros la hemos llevado al extremo. Los investigadores han analizado a 41 especies de primates y los resultados son claros: cuando sumas el bipedismo con un cerebro que no deja de crecer, el ser humano deja de ser una anomalía estadística para convertirse en el resultado lógico de una trayectoria evolutiva.

La preferencia manual no es una simple cuestión de costumbre; es una adaptación estructural que permitió que nuestra especie refinara sus herramientas y su supervivencia.

Cerebros grandes, manos dominantes

A medida que nuestro género, el Homo, se abría camino en la historia, el aumento de nuestra capacidad cognitiva actuó como un acelerador. Si en los tiempos del Australopithecus la preferencia por una mano era apenas un susurro —una tendencia ligera similar a la de los grandes simios actuales—, con el tiempo esta tendencia se consolidó hasta volverse una ley casi universal en nuestra especie.

Es, básicamente, un sistema de eficiencia. Nuestro cerebro, al volverse más grande y exigente, necesitó «delegar» funciones a un lado específico para optimizar la velocidad de reacción. (Sí, nosotros también alucinamos al pensar que nuestro cuerpo es básicamente una máquina de ahorrar energía).

Lo que esto significa para tu día a día

Al final, ser diestro no es una elección, ni un rasgo caprichoso de tu ADN. Es la consecuencia directa de nuestra forma de caminar erguidos. La evolución nos obligó a especializarnos porque, en un mundo hostil, ser eficiente con una mano era la diferencia entre prosperar o quedarse atrás.

¿Sabías que esto también ayuda a explicar por qué ciertas lesiones cerebrales afectan de forma tan diferente a diestros y zurdos? La lateralidad está tan profundamente grabada en nuestra arquitectura física que es, sin duda, una de las huellas más indelebles de nuestra evolución.

Así que la próxima vez que tomes un objeto con la mano derecha, recuerda: no es solo un gesto cotidiano. Estás ejecutando un software biológico que nuestros antepasados comenzaron a escribir en el momento exacto en que decidieron levantarse y caminar hacia el futuro.

¿Te esperabas que el origen de tu mano dominante estuviera en tus pies? La ciencia nunca deja de sorprendernos con estos detalles ocultos.