Admítelo. Estás harto de que la película se corte justo en el mejor momento o que tu videollamada parezca un videojuego de los años ochenta.

Buscamos soluciones desesperadas, compramos repetidores carísimos y acabamos llamando a la compañía para quejarnos de un servicio que pagamos a precio de oro.

Pero, ¿y si la solución no estuviera en un software complejo ni en cambiar de router, sino en tu propia cartera?

Este 2026, un gesto aparentemente absurdo ha inundado las redes sociales: colocar una moneda de metal sobre el router de casa.

Seguro que piensas que es una broma o un ritual de buena suerte, pero deja que te explique la física elemental que se esconde detrás de esta tendencia que ya es viral.

La ciencia oculta detrás del metal

No es magia negra ni superstición. Tu router emite ondas electromagnéticas que se desplazan por el aire y, a menudo, estas ondas generan un calor excesivo en los componentes internos.

Los routers que nos instalan las operadoras no suelen ser precisamente obras maestras de la refrigeración. Cuando se calientan, su rendimiento cae en picado para proteger los circuitos.

Aquí es donde entra tu moneda. El metal, especialmente el cobre que encontramos en muchas monedas de curso legal, es uno de los mejores conductores térmicos que existen en la naturaleza.

Al colocarla sobre los puntos calientes del aparato, la moneda actúa como un disipador de calor pasivo de bajo costo (literalmente, lo que valga la moneda).

Parece increíble que un objeto tan pequeño pueda ayudar a mantener la CPU de tu router a una temperatura estable, pero la transferencia de calor no miente nunca.

¿Cómo y dónde colocarla exactamente?

No sirve de nada lanzar un puñado de chatarra sobre el dispositivo. La estrategia es clave para no bloquear las antenas internas, que es el error que comete mucha gente.

Debes buscar la zona donde el plástico se sienta más caliente al tacto. Normalmente es la parte central superior, justo donde se encuentra el procesador principal del Wi-Fi.

Si usas una moneda de 50 céntimos o de dos euros, su masa es suficiente para absorber este excedente térmico sin interferir en la propagación de la señal de 5 GHz.

Nosotros lo hemos probado en la redacción y, aunque no duplica la velocidad de descarga, sí que hemos notado una estabilidad de conexión mucho más constante durante las horas punta.

Dato técnico: el cobre tiene una conductividad térmica de casi 400 W/(m·K), lo que lo hace infinitamente más eficiente que el plástico barato de la carcasa de tu router.

El problema de las interferencias

Ahora bien, hay que tener cuidado. Si tu router tiene las antenas visibles, no las toques nunca con el metal, ya que podrías provocar un efecto jaula de Faraday no deseado.

Este truco es especialmente útil para los routers modernos que son totalmente lisos y no tienen ventilación activa. Son los que más sufren durante los meses de calor que se acercan.

Mantener el dispositivo fresco no solo ayuda a la velocidad, sino que alarga la vida útil del aparato. Un chip que trabaja fresco es un chip que no se quema a los dos años.

En El Corte Inglés y otras grandes superficies ya venden disipadores adhesivos, pero ¿por qué gastar 15 euros cuando tienes suficiente con 10 céntimos que ya tienes en casa?

Recuerda que el Wi-Fi es una onda delicada. A veces, mover el router solo 20 centímetros o elevarlo sobre una superficie metálica cambia totalmente tu experiencia de navegación.

Otros trucos que realmente funcionan

Si ya has puesto la moneda y quieres ir un paso más allá, revisa la ubicación. Nunca pongas el router dentro de un mueble cerrado o detrás de la televisión.

El agua es el peor enemigo del Wi-Fi. Si tienes una pecera cerca, tu conexión estará luchando contra una barrera casi impenetrable para las microondas.

Otro consejo: reinicia el router una vez a la semana. Esto vacía la memoria caché y permite que el dispositivo elija automáticamente el canal menos saturado del vecindario.

Este 2026, la saturación de las redes domésticas es mayor que nunca con tantos dispositivos inteligentes conectados, desde la nevera hasta las bombillas de bajo consumo.

Mantener el orden digital es tan importante como el orden físico. Cada dispositivo que no usas y que está conectado está robando un pedacito de tu preciado ancho de banda.

La validación final de un gesto sencillo

Quizás tus amigos se reirán cuando vean una moneda sobre tu aparato de internet, pero tú sabrás que estás aplicando ingeniería doméstica de primer nivel.

Este truco no te arreglará una conexión de cobre de hace veinte años, pero sí optimizará el hardware que ya tienes sin gastar ni un euro extra de tu presupuesto.

La próxima vez que el vídeo se quede congelado, antes de reiniciar o gritar, busca una moneda. Es el gesto más rápido, económico y sorprendente para mejorar tu vida digital.

Al fin y al cabo, en nuestra casa mandamos nosotros y nuestras ganas de ir más rápido. ¿Lo probarás hoy mismo o seguirás esperando que la señal se recupere sola? Nos vemos en la red.