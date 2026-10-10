Científicos estudian 71 mandíbulas y encuentran que una enfermedad de las encías podría reescribir la evolución humana

La historia de la evolución humana siempre nos ha fascinado con logros grandiosos como el bipedismo, la fabricación de herramientas o el espectacular crecimiento del cerebro. Pero, ¿y si un factor mucho más cotidiano y casi invisible hubiera tenido un papel decisivo en nuestro aspecto actual? Una nueva investigación acaba de poner sobre la mesa un detalle que cambia todo lo que creíamos saber.

Estamos hablando de una enfermedad crónica que hoy afecta a millones de personas, un enemigo silenciado que, según estos expertos, modeló el rostro de nuestros antepasados y, con ello, abrió el camino a la expansión de nuestra inteligencia. La información que te revelaremos ahora es impactante, un giro de guion que ningún libro de historia nos había contado.

Un equipo de científicos de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, liderado por el profesor Ugo Ripamonti, ha examinado a fondo 71 mandíbulas fósiles. Este estudio definitivo, publicado en la prestigiosa revista Journal of Craniofacial Surgery, revela que la periodontitis, la conocida enfermedad de las encías, podría ser el ingrediente secreto de una transformación que nos define.

Estas mandíbulas, datadas entre hace 5,3 y 2,6 millones de años, cubren un período clave para entender nuestra historia: la transición de los últimos australopitecos a los primeros representantes del género Homo. Hasta ahora, sabíamos que nuestros antepasados tenían una cara mucho más prominente, con mandíbulas anchas y robustas, diseñadas para triturar alimentos duros y fibrosos con una fuerza brutal. Toda una arquitectura ósea potente dominaba el cráneo.

Lo que ha sorprendido a los expertos es que, al examinar el hueso alveolar –la estructura que sostiene los dientes en la mandíbula–, las lesiones provocadas por la periodontitis eran mucho más acusadas en los fósiles del género Homo. Esto no es solo una anécdota médica, sino un hilo oculto que conecta una enfermedad con una de las transformaciones anatómicas más decisivas de nuestra especie.

La pérdida de hueso alrededor de los dientes no fue solo un problema de salud; fue un catalizador, un agente del cambio que, combinado con otros factores, reescribió nuestra anatomía facial.

Los investigadores sugieren que esta pérdida ósea progresiva, combinada con una mutación genética que redujo el tamaño de nuestros dientes, fue un combo explosivo. Menos dientes, menos músculos para masticar, y una mandíbula que se hizo más pequeña. Esta reducción del volumen masticador habría reorganizado lentamente toda la estructura craneofacial (sí, nosotros también alucinamos), abriendo el espacio necesario para la expansión colosal de nuestro cerebro.

La enfermedad que remodeló nuestro rostro

Esta hipótesis rompe con la idea tradicional de que la evolución humana es una sucesión de adaptaciones perfectas impulsadas solo por la selección natural. Lo que nos están diciendo es que el proceso es mucho más complejo, un baile donde las enfermedades crónicas, las mutaciones genéticas y los cambios en la dieta podrían haber actuado juntos, como una orquesta imprevisible, para dar forma a lo que somos hoy. Piénsalo: un auténtico error de percepción que estamos comenzando a corregir.

Hace millones de años, los primeros homínidos presentaban una cara muy diferente a la nuestra. Con el tiempo, esta configuración comenzó a transformarse. La reducción progresiva del tamaño de los dientes y de la musculatura encargada de la masticación favoreció un rostro cada vez menos prominente, un proceso que los especialistas conocen como reducción del prognatismo. La periodontitis no habría sido el motor exclusivo, sino un actor más en este proceso lento y profundo.

No estamos diciendo que la periodontitis fuera la única responsable del aumento de nuestro cerebro. La investigación plantea, más bien, que esta enfermedad pudo formar parte de un conjunto de transformaciones que se influenciaron mutuamente durante un período larguísimo de tiempo. Esta interacción entre diversos factores es lo que habría favorecido la aparición de algunos de los rasgos anatómicos característicos del género Homo.

Este estudio nos obliga a repensar nuestra historia. A veces, los cambios más pequeños e inesperados son los que tienen las consecuencias más grandes en el curso de la evolución.

Un debate científico que apenas comienza

Como suele ocurrir con muchas investigaciones sobre la evolución humana, las conclusiones de este trabajo abren nuevas preguntas e invitan a la reflexión. El registro fósil sigue siendo limitado, y cualquier hipótesis debe contrastarse con nuevos hallazgos. Aun así, el estudio aporta un enfoque innovador que seguramente estimulará futuras investigaciones sobre la relación entre las enfermedades y nuestra anatomía.

La periodontitis nos acompaña desde tiempos remotos y sigue siendo una de las enfermedades crónicas más extendidas del planeta. Que una dolencia tan frecuente pudiera haber dejado una huella visible en nuestra historia evolutiva resulta, cuanto menos, sorprendente. Este conocimiento nos hace valorar la complejidad de cada detalle de nuestro cuerpo.

La evolución no siempre depende de grandes eventos espectaculares. En ocasiones, pequeños cambios repetidos durante millones de años pueden acabar modificando profundamente el destino de una especie. Este artículo es un recordatorio imprescindible de que la historia humana es un proceso extraordinariamente complejo, donde incluso una enfermedad de las encías pudo participar en la construcción del rostro que hoy nos identifica.

¿Quién habría dicho que nuestra sonrisa (o su ausencia) escondía un secreto tan grande sobre quiénes somos?