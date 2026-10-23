Científicos chilenos desafían a Einstein con una nueva teoría sobre la gravedad

Durante más de un siglo, hemos aceptado una verdad que parecía inamovible: el espacio-tiempo es un tejido elástico que se curva bajo el peso de los planetas y las estrellas. Fue la herencia magistral de Albert Einstein, pero un grupo de científicos chilenos acaba de encontrar una «grieta» en esta lógica.

No se trata de una simple corrección de manual. Lo que este equipo de investigadores ha puesto sobre la mesa es una propiedad omnipresente y olvidada que podría reescribir nuestra manera de entender cómo nos mantenemos pegados al suelo.

El secreto está en la torsión

Imagina que el universo no es solo una sábana que se hunde cuando colocas una pelota encima. Ahora, imagina que esa sábana, además de hundirse, se retuerce sobre sí misma como si alguien la estuviera escurriendo. Eso es la torsión.

Hasta ahora, la ciencia se había centrado en la curvatura, pero este estudio liderado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) ha demostrado que el tejido del cosmos tiene este movimiento de giro. (Sí, nosotros también nos hemos quedado helados al pensar que el vacío puede girar).

El estudio ha sido publicado en Physical Review Letters, la revista donde solo llegan los hallazgos que realmente mueven los fundamentos de la física mundial. Un dato que nuestro tejido científico ya está analizando con lupa.

¿Qué es el Régimen Carrolliano?

Para llegar a esta conclusión, los doctores Patrick Concha y Evelyn Rodríguez, junto con un equipo de élite, exploraron los límites de la realidad. Se sumergieron en lo que los físicos llaman el Régimen Carrolliano.

Este escenario aparece cuando exploramos ciertos límites geométricos donde la relatividad general de Einstein comienza a comportarse de forma extraña. Es aquí donde la torsión deja de ser una teoría para convertirse en una realidad matemática.

La Dra. Rodríguez es clara al respecto: por primera vez se ha demostrado que, en este régimen, la gravedad debe incluir torsión. No es opcional. Es una propiedad geométrica adicional que nuestro bolsillo —y nuestro cerebro— aún están intentando procesar.

¿En qué nos beneficia este descubrimiento?

Podrías pensar que esto es solo para genios en pizarras gigantes, pero las implicaciones son revolucionarias. Entender la torsión abre la puerta a comprender la holografía cuántica y las teorías más modernas sobre el origen del tiempo.

Hablamos de herramientas que podrían permitirnos, en un futuro no muy lejano, manipular la gravedad de formas que hoy solo vemos en las películas de Christopher Nolan. Estamos ante la clave que faltaba para unir las leyes de lo gigante con las leyes de lo diminuto.

Este avance no solo pone a Chile en el mapa de la ciencia de vanguardia, sino que nos obliga a mirar al cielo con otros ojos. El espacio no es estático, no es solo una curva; es un baile complejo de giros y presiones que apenas estamos comenzando a descifrar.

La urgencia de lo nuevo

La ciencia avanza a pasos agigantados y los marcos conceptuales que aprendimos en la escuela se están quedando obsoletos. Mañana mismo, este enfoque podría ser la base de una nueva tecnología de propulsión o comunicación.

Haber leído esto te sitúa un paso por delante en la comprensión del mundo que viene. Porque, al fin y al cabo, todos vivimos en este tejido que no para de retorcerse. ¿No es fascinante sentir que el suelo bajo tus pies es mucho más complejo de lo que Einstein llegó a imaginar?

Es el momento de aceptar que lo que dábamos por hecho era solo la mitad de la historia.