«Bólidos en el cielo»: los mejores lugares de Cataluña para disfrutar de la lluvia de estrellas de las Líridas

Abril nos regala uno de los espectáculos visuales más impresionantes del año. No necesitas telescopios de miles de euros ni ser un experto de la NASA para disfrutarlo. Solo necesitas saber dónde mirar y, sobre todo, cuándo hacerlo.

Las Líridas ya están aquí. Esta lluvia de estrellas, conocida por ser una de las más antiguas y brillantes de las que tenemos registro, promete llenar el cielo de trazos de luz que te dejarán sin palabras. (Sí, es el momento perfecto para pedir ese deseo que tienes pendiente).

Pero atención, porque la ventana de oportunidad es corta. Si te despistas, tendrás que esperar hasta el próximo año para volver a ver esta exhibición cósmica en todo su esplendor.

La clave del calendario: ¿Cuál es el momento exacto?

Aunque las Líridas están activas durante varios días, hay una noche que destaca sobre el resto. El pico máximo de visibilidad tendrá lugar entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril.

Los astrónomos prevén una media de unos 18 meteoros por hora. Puede parecer poco si lo comparas con las famosas Perseidas del verano, pero las Líridas tienen un secreto: son extremadamente brillantes y suelen dejar «colas» de gas ionizado que duran varios segundos.

El mejor momento para alzar la vista será a partir de la medianoche, cuando la constelación de Lyra (de donde parecen nacer las estrellas) esté lo suficientemente alta en el horizonte. Es una carrera contra el reloj y la luz de la Luna.

Dónde ir para no perderse nada: El mapa del éxito

Si te quedas en el centro de la ciudad, te lo perderás. La contaminación lumínica es el enemigo número uno de este espectáculo. Para tener éxito, necesitas huir de las luces artificiales y buscar espacios abiertos.

Los lugares ideales son las zonas de montaña, los parques naturales o las playas alejadas de los núcleos urbanos. Busca un lugar donde el horizonte esté libre de edificios o árboles altos. Tu mirada debe tener campo libre para captar cualquier movimiento fugaz.

No es necesario que mires fijamente a un punto concreto. Aunque se llaman Líridas porque provienen de la zona de la estrella Vega, los meteoros pueden aparecer en cualquier lugar del firmamento. Tu visión periférica es, en realidad, tu mejor aliada en esta caza.

Trucos de «profesional» para tu móvil y tus ojos

Uno de los errores más comunes es llegar y mirar directamente al cielo. Tus ojos necesitan al menos 20 minutos para acostumbrarse a la oscuridad total. Durante este tiempo, prohibido mirar la pantalla del móvil; la luz azul arruinará tu sensibilidad nocturna al instante.

Si quieres intentar captar una foto con tu smartphone, olvídate del flash. Necesitarás un trípode y usar el «modo noche» o aplicaciones que permitan largas exposiciones de unos 15 o 30 segundos. La paciencia aquí no es una virtud, es una obligación absoluta.

La temperatura también juega su papel. Aunque estamos en primavera, las noches en el campo pueden ser traicioneras. Una buena manta y una silla inclinada tipo tumbona harán que la experiencia pase de ser un esfuerzo a un auténtico lujo bajo las estrellas.

El riesgo de la Luna: El obstáculo inesperado de este año

Este año tenemos un pequeño inconveniente: la fase lunar. La proximidad de la Luna llena puede hacer que el cielo esté demasiado iluminado, ocultando los meteoros más débiles y reduciendo el espectáculo.

Esto no significa que no vayas a ver nada, pero sí que tendrás que ser más selectivo. Los expertos recomiendan buscar las zonas de sombra de la luz lunar (como detrás de una pequeña colina o bosque) para maximizar el contraste del cielo oscuro.

Aun así, las Líridas son conocidas por producir «bólidos», bolas de fuego que atraviesan la atmósfera con tanta fuerza que superan incluso el brillo de Venus. Si tienes la suerte de ver uno, el viaje habrá valido la pena con creces.

¿Por qué importa lo que estamos viendo realmente?

Lo que verás arder son fragmentos del cometa C/1861 G1 Thatcher. Son restos de hielo y polvo que llevan viajando por el espacio millones de años hasta que chocan con nuestra atmósfera a velocidades hipersónicas.

Es una conexión directa con la historia de nuestro sistema solar. Un espectáculo que la humanidad ha observado durante más de 2.600 años. Saber que estás mirando lo mismo que miraban los antiguos astrónomos chinos en el año 687 a.C. nos hace sentir parte de algo mucho más grande.

Es la excusa perfecta para desconectar de las redes sociales, del ruido diario y recordar que vivimos en un planeta que viaja a toda velocidad por un universo fascinante. Nuestro «bolsillo» no sufre, ya que es una actividad totalmente gratuita.

Prepárate antes de que se acabe la magia

Recuerda que las mejores noches son las de este fin de semana y el comienzo de la semana próxima. Después de eso, la intensidad caerá en picada y el cielo volverá a su calma habitual hasta la próxima cita importante del calendario.

La logística es sencilla, el coste es cero y el recuerdo es para siempre. No dejes que el cansancio o la pereza te ganen la partida antes de tiempo.

Validarás que haber salido de casa a estas horas ha sido la decisión más inteligente de toda tu semana cuando veas el primer trazo luminoso cortar la noche de forma violenta y bella.

¿Te apuntas a la caza de la estrella fugaz o te quedarás mirando la pantalla del televisor?