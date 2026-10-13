Andrew Huberman, neurocientífico: «Tenemos una generación de niños con enfermedades metabólicas por los iPads»

Nuestros hijos crecen rodeados de pantallas, una realidad innegable que modela su infancia. Pasan horas frente a móviles y tabletas, a menudo sin que nosotros, los adultos, seamos totalmente conscientes o midamos las verdaderas consecuencias. Pero, ¿y si esta rutina tan normalizada estuviera causando un daño silencioso y profundo en su salud? La verdad es que muchos de los hábitos digitales que hemos integrado en la vida familiar podrían estar pasando una factura que ni imaginamos.

Hay una nueva ola de alertas que nos fuerza a replantearnos todo, ya que los datos científicos comienzan a dibujar un panorama inquietante. No se trata solo de si la exposición a las pantallas afecta la vista o el rendimiento escolar; la preocupación ahora va mucho más allá, hasta el corazón mismo de su bienestar físico. Estamos hablando de un impacto oculto que puede cambiar el futuro de toda una generación.

El reconocido neurocientífico Andrew Huberman ha lanzado una advertencia que nos debe hacer detenernos en seco. Durante una reveladora conversación en el pódcast ‘The Diary of a CEO’, Huberman fue contundente: «Tenemos una generación de niños con enfermedades metabólicas por los iPads». (Sí, nosotros también tuvimos que releerlo). Esta afirmación no es un titular sensacionalista cualquiera; proviene de una autoridad en neurociencia que ha estudiado en profundidad los ritmos biológicos.

El secreto oculto de la luz artificial

Para entender la gravedad de esta afirmación, debemos sumergirnos en los mecanismos internos de nuestro cuerpo. Huberman explica que la clave reside en la diferencia fundamental entre la luz del día y la luz artificial de la noche. Mientras que la luz natural matutina es un potente activador de nuestro reloj circadiano, la luz azul de las pantallas nocturnas interfiere con él de maneras que apenas comenzamos a comprender.

Uno de los grandes protagonistas de este fenómeno es el cortisol, a menudo llamada la hormona del estrés, pero su papel es mucho más complejo. El cuerpo necesita un pico de cortisol por la mañana para despertarse y activarse. La luz exterior en las primeras horas del día ayuda a sincronizar este proceso. Luego, sus niveles deberían bajar progresivamente para preparar el cuerpo para el descanso y el sueño reparador.

La luz de las pantallas después de la puesta de sol es un enemigo silencioso que nadie nos había explicado. Cambia el juego metabólico de nuestros niños sin que nadie se dé cuenta.

Aquí es donde entra en juego el problema definitivo con los dispositivos. Cuando los niños y adolescentes están expuestos a luz intensa de pantallas después de que ya se ha hecho oscuro, su sensibilidad a esta luz es máxima. Esto puede provocar un aumento del cortisol nocturno, desregulación de la glucosa y un impacto en el comportamiento hormonal de la mañana siguiente. (Una auténtica cadena de errores metabólicos). Así, aunque un niño parezca dormir después de usar la tableta, su cuerpo ya ha sufrido una alteración significativa.

La solución, según Huberman, no pasa por la prohibición total, que es prácticamente imposible en la era digital. Su recomendación se centra en reforzar las señales naturales que ayudan al cuerpo a distinguir el día de la noche. Exponerse a la luz natural al comenzar el día es imprescindible. Basta con salir unos minutos, caminar, o simplemente buscar una ventana. Incluso en un día nublado, la luz exterior es mucho más potente que cualquier luz artificial y activa las células fotosensibles de la retina, conectadas directamente a nuestro reloj circadiano.

El costo real de la noche digital

Esta situación toma una dimensión aún más alarmante en el caso de los adolescentes. Su sensibilidad a la luz de las pantallas por la noche es particularmente alta, lo que los hace más vulnerables a estos cambios hormonales y metabólicos. Lo que antes era una preocupación sobre el sueño, ahora se amplía a la salud metabólica a largo plazo, un auténtico secreto que está afectando a nuestra juventud.

La discusión sobre las pantallas siempre ha sido sobre el tiempo de uso o el contenido, pero la advertencia de Huberman abre una nueva perspectiva: el momento del día es crucial. No es lo mismo jugar con el iPad a las tres de la tarde que a las diez de la noche. (Nos parecía obvio, pero la ciencia ahora nos da la razón con datos duros). Y este conocimiento es un truco que debemos usar en nuestro hogar.

Esta tendencia a la desregulación metabólica es una advertencia clara sobre los peligros de subestimar el poder de la luz. Nuestros hábitos digitales han cambiado radicalmente, pero nuestros cuerpos continúan funcionando con un diseño evolutivo milenario. Ignorar este desequilibrio podría llevar a consecuencias graves que, como sociedad, nos acabarán pasando una factura altísima, tanto a nivel sanitario como económico.

El tiempo se agota para actuar. Si no reforzamos las señales naturales de luz y oscuridad, y permitimos que la luz artificial nocturna continúe interfiriendo con los ritmos biológicos de los más jóvenes, podríamos estar comprometidos con una generación con problemas de salud crónicos que se podrían haber evitado. La inversión en unos minutos de luz matutina es un ahorro en salud a futuro.

Haber leído hasta aquí no es ninguna casualidad; has desbloqueado una información imprescindible que te permitirá tomar decisiones más conscientes sobre la salud digital de tu familia. Ahora que conoces el auténtico error que estamos cometiendo, ¿qué harás con esta nueva perspectiva?