Expertos asombrados: el mar revela una imagen «inconfundible» de una Maravilla Antigua

Imaginar las Siete Maravillas del Mundo Antiguo es un ejercicio de humildad para nuestra mente. Pensamos en estructuras gigantescas, monumentos que desafiaban la lógica y el tiempo, pero que hoy solo habitan en los libros de historia y nuestra imaginación. La mayoría desaparecieron sin dejar rastro visual claro, reducidos a mitos y descripciones fragmentadas que nos dejaron con un vacío de información, una sensación de lo que se perdió para siempre. Pero, ¿qué pasaría si el mar, ese gran guardián de secretos, decidiera devolvernos una de estas maravillas, casi en forma de fotografía?

Déjenme decirles que esto ya no es una hipótesis. Los expertos en arqueología submarina están asombrados con un descubrimiento que cambia todo lo que creíamos saber sobre el Faro de Alejandría, aquella proeza helenística que durante siglos iluminó las noches del Mediterráneo. Una pequeña pieza ha emergido de las profundidades, revelando por primera vez una imagen tan nítida y precisa que nos permite ver esta maravilla como si estuviera frente a nosotros. (Nosotros también lo estamos procesando).

Se trata de un anillo de bronce con un grabado prácticamente perfecto de la silueta escalonada del famoso faro. Este hallazgo, anunciado por el prestigioso Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM) y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, es un auténtico tesoro que los arqueólogos no habían visto nunca en este formato. Por fin, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo se muestra con una claridad que hasta ahora era impensable.

Un tesoro bajo las aguas: la silueta de un coloso olvidado

El lugar del descubrimiento es tan fascinante como la pieza misma. Esta joya antigua fue desenterrada en el Portus Magnus, el gran puerto oriental de la antigua Alejandría, específicamente entre las ruinas sumergidas de Antírrodos. Esta pequeña isla, hoy bajo el mar, fue en su momento la sede de un palacio real asociado nada menos que a la legendaria Cleopatra VII y al general romano Marco Antonio. (Sí, la historia siempre encuentra la manera de sorprendernos).

El reconocido arqueólogo francés Franck Goddio, pionero en la exploración de esta bahía desde 1992, ha sido el líder de la expedición que ha sacado a la luz esta maravilla. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham El-Leithy, ha sido claro: es la primera vez en la historia de la arqueología que se encuentra un anillo de sello con una imagen tan icónica del mítico faro de Alejandría, erigido en la isla de Faros en el siglo III a.C. Su valor histórico es, sin duda, incalculable.

Este anillo no es solo una curiosidad; su diseño grabado en el bronce es sorprendentemente detallado. Muestra una estructura de varios niveles, coronada por una estatua y flanqueada por figuras de tritones. Esta iconografía coincide exactamente con las representaciones del faro en monedas acuñadas en Alejandría durante el siglo II d.C., bajo el imperio de gobiernos romanos como el de Domiciano o Antonino Pío. Esta concordancia ha permitido a los expertos datar la joya con una precisión extraordinaria. Es como si nos hubiera llegado una postal del pasado.

El mar guarda secretos que ni el tiempo puede borrar. Encontrar una imagen tan clara de una maravilla perdida es una oportunidad única para reescribir nuestra comprensión de la historia y de aquellos que nos precedieron.

Más que una joya: un símbolo de poder y autoridad

Los anillos en la Antigüedad no tenían solo una función estética, como podría parecer a primera vista. Eran mucho más. Un anillo como el que nos ocupa era una verdadera herramienta de trabajo, una firma personal y, sobre todo, un símbolo de autoridad incuestionable. Al presionarlo sobre cera caliente o arcilla blanda, el grabado dejaba una impresión en relieve que validaba documentos legales, sellaba correspondencia oficial o certificaba el contenido de ánforas llenas de vino o aceite.

El hecho de que este anillo de sello haya aparecido precisamente en la isla real de Antírrodos es un detalle crucial, una pieza más del gran rompecabezas histórico. Sugiere que, incluso en el siglo II d.C. —mucho después de la muerte de Cleopatra y la anexión de Egipto al Imperio Romano—, los antiguos palacios ptolemaicos seguían siendo utilizados para asuntos oficiales. Es altamente probable que el propietario de este anillo fuera un alto funcionario, quizás encargado de la administración portuaria o incluso de la logística del propio Faro de Alejandría. Una posición de poder considerable.

Este coloso de mármol, el Faro de Alejandría, fue construido entre los años 297 y 284 a.C. bajo el reinado de Ptolomeo I y diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido. Fue una construcción que desafió los límites de la ingeniería de la época. Su luz, alimentada por madera y resina, y amplificada por grandes espejos metálicos, era tan potente que se podía ver a decenas de kilómetros de distancia, guiando a los marineros en la oscuridad del Mediterráneo. Un símbolo de esperanza y de grandeza.

Una cápsula del tiempo que redefine la historia

El descubrimiento de este anillo no ha sido un hecho aislado. Junto con él, los buceadores han recuperado un vasto catálogo de objetos: cerámicas, vajillas, lámparas de aceite y fragmentos de vidrio que abarcan ocho siglos de historia. Este conjunto de objetos, que van desde la fundación de la ciudad por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta el siglo IV d.C., nos ofrecen una visión panorámica de la vida cotidiana de aquella época. Nos conecta directamente con los habitantes de la antigua Alejandría, con su día a día.

Mientras otro equipo de investigadores, el proyecto PHAROS, trabaja en el otro extremo del puerto levantando bloques de granito del faro original para su reconstrucción digital, este pequeño anillo de bronce nos aporta una perspectiva mucho más íntima y tangible. Es una ventana directa a la imagen del faro tal como era, o al menos tal como se representaba con precisión en un objeto de uso diario y oficial. Una solución visual a un enigma milenario.

Este descubrimiento es un recordatorio de que la historia no es algo cerrado y ya escrito, sino una narrativa viva que continúa revelando nuevos capítulos. El mar Mediterráneo, un tesoro de historias sumergidas, nos ha vuelto a enseñar que los secretos mejor guardados pueden aparecer cuando menos lo esperamos, cambiando nuestra comprensión del pasado para siempre. Esta nueva «fotografía» del faro de Alejandría es más que una imagen: es una invitación a seguir explorando, a seguir maravillándonos.