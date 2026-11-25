El món tal com el coneixem té data de caducitat. I no, aquesta vegada no té res a veure amb asteroides o desastres climàtics de pel·lícula.
Un recent model demogràfic ha llançat una advertència que està fent tremolar els despatxos de mig món: la població global podria desplomar-se fins als 2.000 milions de persones. (Sí, has llegit bé, tornaríem a xifres de principis del segle XX).
L’any clau és el 2064. A partir d’aquest moment, la gràfica del progrés humà deixa de pujar per despegar-se per un penya-segat estadístic que ningú sap com frenar.
La trampa de la fertilitat: per què deixem de créixer
Durant dècades, la gran por de la humanitat va ser la sobrepoblació. Ens aterroritzava no tenir menjar per a tothom. Però la realitat ha fet un gir cruel i irònic.
El problema no és que siguem masses, sinó que hem deixat de néixer. L’estudi publicat destaca que la taxa de fertilitat està caient per sota del nivell de reemplaçament a gairebé tots els països desenvolupats i en vies de desenvolupament.
No es tracta d’una elecció personal aïllada, sinó d’un fenomen sistèmic. L’educació, l’accés a anticonceptius i, sobretot, el cost de la vida estan dibuixant un planeta sense nens.
Perquè una població es mantingui estable, cada dona necessita tenir 2,1 fills. En molts llocs, aquesta xifra ja ha caigut per sota de l’1,3, fet que garanteix una contracció brutal del sistema.
El col·lapse del 2064: un desert demogràfic
Què passarà quan arribem a aquest punt d’inflexió? Els experts en la matèria ho anomenen l’“hivern demogràfic”. No és només que hi hagi menys gent, és que la que queda serà molt més gran.
L’estructura de la nostra societat és una piràmide que s’està invertint de forma accelerada. L’any 2064, la càrrega de mantenir els sistemes de salut i pensions recaurà sobre una base de joves extremadament prims.
Països com el Japó, Espanya o Itàlia estan a la zona zero d’aquest desastre. Les seves poblacions podrien reduir-se a la meitat abans que acabi el segle si no es canvia el model actual de forma radical.
Aquest model no és una simple suposició passatgera; utilitza algorismes avançats que creuen dades de salut, economia i tendències socials. El resultat és matemàticament desolador.
La raó desconcertant que ho canvia tot
El més curiós i alarmant és que aquest col·lapse és un símptoma del mateix èxit del sistema modern. La millora en l’autonomia de les dones i la urbanització han portat prosperitat, però a canvi de l’extinció gradual.
Ja no és un problema exclusiu dels països rics. L’informe adverteix que nacions d’Àfrica i Amèrica Llatina estan accelerant la seva caiguda molt més ràpid del que ho va fer Europa en el seu moment.
Estem davant d’una paradoxa: com més “avança” una societat, més ràpid es dirigeix cap a la seva pròpia desaparició numèrica. És un bucle del qual pocs saben com sortir de forma airosa.
Les polítiques de natalitat actuals estan fracassant estrepitosament. Els incentius econòmics no són suficients per convèncer una generació que no veu un futur clar ni estable.
Hi ha marxa enrere o és la fi d’una era?
Molts científics es pregunten si aquest col·lapse és, en realitat, un mecanisme de autocorrecció del planeta. Menys humans signifiquen menys pressió sobre els recursos naturals i el clima.
No obstant això, el preu a pagar serà una crisi econòmica sense precedents històrics. Sense treballadors, sense consum i sense innovació jove, el sistema capitalista tal com l’entenem deixarà de funcionar.
L’any 2064 sembla llunyà, però els nadons que neixen avui seran els protagonistes d’aquest món buit. La pregunta ja no és quants serem, sinó com sobreviurem a la soledat global.
Sembla que el futur no serà una explosió, sinó un lent i silenciós buit. Estem a temps de redissenyar la nostra manera de viure o simplement ens queda observar com baixen les persianes del món?
Al final, potser el major repte de la humanitat no sigui conquerir Mart, sinó convèncer-se a si mateixa que val la pena seguir aquí.