Un estudi confirma: el «porc de l’infern» va viure a Catalunya fa 30 milions d’anys

Imagina per un moment un paisatge català radicalment diferent, fa milions d’anys. Un lloc on no hi havia els nostres boscos o ciutats, sinó una terra habitada per criatures tan imponents que els científics van haver de posar-los un nom que ens transporta directament als mites més foscos: el «porc de l’infern».
Ara, un nou estudi científic confirma que una d’aquestes criatures mítiques va habitar els camps de Lleida, desafiant tot el que crèiem saber sobre el nostre passat prehistòric. Aquesta troballa és un tresor ocult que ens permet connectar amb un temps immemorial.
Però, què era realment aquest animal formidable que va deixar la seva empremta fa tant de temps?
L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha fet una revelació que sacseja els fonaments de la paleontologia local: han confirmat que uns fòssils trobats a Rocallaura, prop de Vallbona de les Monges (Lleida), pertanyen al gènere de l’Entelodon. Aquesta criatura, que va recórrer les terres catalanes fa uns 30 milions d’anys, mesurava fins a 1,35 metres d’alçada i tenia un crani de 65 centímetres, un autèntic depredador d’un altre temps que ha estat ara definitivament identificat.
Desxifrant el veritable aspecte del porc de l’infern
Els experts ja sabien de l’existència d’aquests restes dentals, però el nou anàlisi ha estat imprescindible per a la seva classificació precisa. Un fragment de mandíbula, una dent molar superior i un caní van ser les claus ocultes que han permès identificar aquest gegant prehistòric. Aquesta troballa no només confirma la seva presència, sinó que també corregeix atribucions anteriors, denominant-lo ara com a Entelodon sp., ja que la seva espècie concreta encara és un secret per desvetllar.
Aquest colossal mamífer, amb el seu aspecte de porc salvatge, no era exactament un avantpassat dels senglars actuals. Malgrat el seu sobrenom i les seves potents mandíbules, els estudis evolutius el situen molt més a prop dels hipopòtams i els cetacis que dels nostres porcs moderns. Era un artiodàctil, un grup divers que inclou des de vaques fins a balenes, però la seva evolució va prendre un camí sorprenent i únic (sí, nosaltres també al·lucinem amb la imaginació de la natura).
Les seves característiques físiques el feien temible: una boca plena de dents afilades, uns músculs mandibulars impressionants i uns pòmuls extremadament desenvolupats. Mesurava al voltant d’1,35 metres d’alçada a l’espatlla i tenia un crani de prop de 65 centímetres de llarg, un cap formidable sostingut per un coll curt i robust. Aquesta anatomia única, combinada amb la seva dieta omnívora, el convertia en un dels depredadors més eficients del seu temps. Podia caçar preses amb facilitat i, alhora, aprofitar qualsevol recurs alimentari que trobés, inclosa la carronya, consolidant el seu paper dominant en els ecosistemes antics.
El fet que el «porc de l’infern» fos més parent de l’hipopòtam que del senglar modern és una d’aquelles dades que et fan replantejar la història de l’evolució. La naturalesa sempre ens sorprèn amb els seus misteris ocults.
Quan Catalunya era un món perdut
Retrocedeix amb nosaltres uns 30 milions d’anys, fins a l’Oligocè, l’era geològica coneguda com a Rupelià. Els dinosaures ja feia uns 36 milions d’anys que s’havien extingit, i eren els mamífers els que dominaven els ecosistemes terrestres. Imagina una Catalunya tropical, amb paisatges de rius i boscos humits, ben diferents dels que coneixem avui, on aquestes bèsties gegants campaven lliurement per la conca de l’Ebre.
L’estudi inclou fins i tot una reconstrucció científica del paisatge de Rocallaura durant l’Oligocè, obra de Jesús Gamarra, que ens permet visualitzar amb una precisió sorprenent com era aquest món perdut i com s’hi movia l’Entelodon. Aquesta investigació no és només una dada més per als llibres d’història; és una finestra al passat que ens permet entendre com eren realment els nostres paisatges fa eons. És un recordatori que la terra que trepitgem amaga misteris que encara estem començant a desenterrar, un veritable secret que aguaitava sota els nostres peus.
Però la història del «porc de l’infern» català encara no ha escrit el seu capítol definitiu. L’equip de l’ICP continua investigant altres restes de jaciments propers, com el de Talladell, que prometen noves pistes. Qui sap quants altres secrets amaga el nostre subsòl, a l’espera de ser descoberts, i quines noves espècies sortiran a la llum per canviar la nostra percepció de la prehistòria local!
Haver llegit fins aquí no és només una curiositat; és haver posat al dia el nostre coneixement col·lectiu sobre la història oculta del nostre territori. Perquè, al cap i a la fi, la terra sempre té alguna història viral per explicar-nos, veritat?