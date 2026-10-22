Un estudi català qüestiona l’origen de la Gran Piràmide: apunta una civilització anterior a l’antic Egipte

La història tal com ens la van ensenyar a l’escola podria estar a punt de patir una sacsejada sísmica. Un nou estudi, signat per l’investigador independent António Ambrósio, format a Barcelona, posa sobre la taula una hipòtesi que fa tremolar els fonaments de l’egiptologia oficial.
I si la Gran Piràmide no fos el punt àlgid de l’enginy egipci, sinó el vestigi heretat d’una civilització molt més antiga i tecnològicament superior? Les xifres que remena l’informe són contundents: estaríem parlant de monuments amb una antiguitat de fins a 12.000 anys.
Les peces del puzzle no encaixen per a molts investigadors. Mentre la versió tradicional dicta una evolució gradual de l’arquitectura funerària, el nou estudi proposa una inversió radical: les grans estructures ja hi eren, i les posteriors van ser mers intents humans per replicar una tecnologia que ja no entenien del tot.
Les quatre anomalies que no deixen dormir els arqueòlegs
L’informe d’Ambrósio es recolza en quatre pilars que han generat un intens debat en l’àmbit científic. Primer, el misteri de l’absència de mòmies. Malgrat ser considerades tombes faraòniques, mai no s’han trobat restes reals a les tres grans piràmides. El sarcòfag de la Gran Piràmide sempre va estar buit. Simple saqueig o una funció mai funerària?
Segon, la precisió constructiva. L’anivellament de la base i el tall dels blocs de granit desafien, segons alguns experts, les eines de coure conegudes a la IV Dinastia. És una pregunta que resulta incòmoda: per què la tècnica sembla retrocedir en les construccions posteriors en lloc de millorar?
El tercer element és la famosa erosió hídrica de l’Esfinx. Els patrons de desgast suggereixen l’acció de pluges torrencials prolongades, cosa que no encaixa amb el clima àrid del 2.500 a.C., sinó amb un període molt més remot. (Sí, nosaltres també estem pensant en els possibles canvis climàtics globals de la prehistòria).
Finalment, l’alineació astronòmica. La correlació exacta entre les piràmides i el cinturó d’Orió no sembla fruit de l’atzar. Som davant un coneixement del cosmos tan sofisticat que obligaria a replantejar tot el que sabem sobre les capacitats tècniques dels nostres avantpassats més llunyans.
Nota important: Encara que la idea és fascinant i té defensors com Graham Hancock o Robert Schoch, la comunitat acadèmica majoritària exigeix proves físiques —eines o estratigrafia— d’aquesta civilització perduda. Sense aquestes peces, continuem en el terreny de la hipòtesi.
Un nou paradigma o una especulació seductora?
El debat està servit. L’egiptologia acadèmica s’aferra als papirs de Wadi al-Jarf i al context arqueològic de la zona com a proves sòlides de l’autoria egípcia. Tanmateix, el fet que un treball d’aquest calat sigui presentat sota un format acadèmic demostra que la insatisfacció amb el relat oficial està creixent a les universitats.
Si acceptem la teoria d’una civilització anterior, sorgeix un problema més gran: per què no hi ha més rastres? Si no l’acceptem, continuem amb les llacunes sobre per què la tecnologia sembla haver desaparegut de sobte després del regnat de Kheops.
La pròxima vegada que miris una foto de les piràmides, recorda que sota aquesta sorra no només hi ha pedra, sinó una de les incògnites més grans de la humanitat. És possible que la història oficial sigui només la punta de l’iceberg d’un passat que hem oblidat per complet?