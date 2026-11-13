Troballa colossal al Japó: 12 mandíbules confirmen que a l’oceà van habitar polps de 19 metres

Tanca els ulls i imagina per un moment la immensitat de l’oceà. Ara, pensa en la criatura més gran que creguis que hi pot viure. (Et garantim que el que acaben de descobrir al Japó farà que et sembli una joguina).
La realitat ha tornat a superar la ficció de la manera més aterradora possible. Ja no parlem de llegendes de mariners ni de monstres de pel·lícula de sèrie B. La ciència oficial acaba de confirmar un gegant.
A la redacció estem encara paint les dades que arriben des de l’Àsia. Un equip de paleontòlegs ha localitzat les restes d’un depredador alfa que fa que el tauró blanc sembli un peix de colors.
El descobriment de 12 mandíbules fòssils ha obert la porta a una veritat que fins ara només eren sospites: l’oceà del Cretaci estava habitat per pops gegants de mides inimaginables.
L’escala del monstre: 19 metres de pur múscul
Anem a les xifres, perquè el que realment importa aquí és la magnitud de la bèstia. Els experts han calculat que aquests cefalòpodes podien arribar a fer 19 metres de longitud total.
Això és gairebé la mida d’un edifici de sis plantes movent-se sota l’aigua amb una agilitat mortal. És el “Kraken” real que la història ens havia amagat entre les capes de sediment del Japó.
Aquestes mandíbules no són restes qualsevol. El seu estat de conservació ha permès als científics entendre com s’alimentaven i, sobretot, quina era la seva potència de mossegada en aquell entorn hostil.
El lloc de la troballa ha estat clau. El Japó és conegut per la seva riquesa en fòssils marins, però trobar 12 peces d’aquesta mida en un mateix context és el que els experts anomenen una troballa colossall.
Aquests animals no només eren grans, eren intel·ligents. Els pops actuals ja ens sorprenen amb la seva capacitat, així que imagina un cos de 19 metres amb un sistema nerviós d’elit caçant al mar.
Heu de saber un secret que els paleontòlegs sovint comenten entre amics: un animal d’aquesta mida no tenia rivals. Ni tan sols els grans rèptils marins de l’època estaven fora del seu menú diari.
Per què aquest descobriment ho canvia tot?
Fins ara, la comunitat científica pensava que els pops d’aquella època eren criatures d’una mida modesta. Aquestes mandíbules han rebentat qualsevol teoria prèvia sobre l’evolució dels cefalòpodes.
El període Cretaci és famós pels seus dinosaures terrestres, però estem començant a veure que la guerra per la supervivència sota l’aigua era mil vegades més salvatge i desproporcionada.
La complexitat d’aquestes mandíbules revela que aquests pops gegants tenien un bec de quitina tan dur que podien perforar les closques dels animals més protegits de l’oceà prehistòric.
Aquest estudi utilitza tècniques de reconstrucció en 3D que han permès visualitzar el crani de la criatura. El resultat és una imatge que ens recorda per què l’ésser humà té aquest respecte instintiu al mar profund.
És la prova definitiva que el gegantisme no era una excepció, sinó una estratègia d’èxit. Aquests pops eren els amos i senyors d’un ecosistema que encara estem lluny de comprendre totalment.
El responsable d’aquesta investigació ha destacat que la quantitat de mandíbules trobades suggereix que podien viure en comunitats o que el lloc era una zona de caça habitual per a aquests monstres.
La tecnologia que ha tret el monstre de la terra
Ara mateix, els laboratoris de la Universitat de Hokkaido estan traient fum amb l’anàlisi dels isòtops d’aquestes restes. L’objectiu és saber què menjaven realment per arribar a aquestes dimensions.
S’estan utilitzant escàners de partícules per veure l’interior del fòssil sense danyar-lo. Som a les portes de descobrir el codi genètic de la mida en els cefalòpodes, i això és un “game changer” total.
T’imagines trobar-te amb un braç d’aquest animal mentre navegues? Encara que visquessin fa milions d’anys, la seva herència segueix viva en els pops de profunditat que encara no hem pogut filmar.
Molts es pregunten si encara podria quedar alguna cosa similar en les fosses abissals que encara no hem explorat. Tot i que la ciència diu que es van extingir, el misteri de l’abisme sempre deixa una porta oberta.
A més, aquest gegant podria explicar certs buits en la cadena tròfica de l’època. Ara sabem qui era el botxí invisible que feia desaparèixer altres espècies sense deixar rastre al registre fòssil.
La tecnologia de datació ha confirmat que aquests pops van sobreviure a canvis climàtics brutals. Eren màquines de sobreviure gairebé perfectes, fins que un esdeveniment catastròfic va acabar amb el seu regnat.
Un avís del passat: l’oceà sempre guanya
Aquest descobriment és una cura d’humilitat per a tots nosaltres. Ens pensem que dominem el planeta, però només hem de mirar enrere per veure quins titans han passat per aquí abans que nosaltres.
L’estudi de les 12 mandíbules ens ensenya que la natura no té límits quan es tracta de crear formes de vida extremes. El pop de 19 metres és el nou rei del nostre passat marí.
La notícia s’ha fet viral en cercles acadèmics en poques hores. No és per a menys. Estem reescrivint el manual de la vida al Cretaci mentre tu estàs llegint això des del teu mòbil.
Nosaltres seguirem molt atents a les noves imatges que s’estan generant de la criatura. Sembla que el Japó encara ens té reservades unes quantes sorpreses prehistòriques que ens faran saltar del sofà.
Vols seguir pensant que el mar és un lloc tranquil o prefereixes saber la veritat sobre el que s’amagava sota les onades? La ciència ja ha triat per tu.
Sincerament, poques vegades un tros de pedra (o de mandíbula) ens havia fet sentir tan petits i fascinats a la vegada. El passat és un lloc salvatge i meravellós!