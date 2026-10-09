Què és la Setmana Mundial de l’Espai 2026: la «revolució de coets» que transforma l’accés a l’espai

Durant dècades, llançar qualsevol cosa més enllà de la Terra era un privilegi exclusiu d’uns pocs programes espacials nacionals. Aquesta barrera infranquejable ha començat a esquerdar-se davant els nostres ulls, marcant una transformació definitiva que redefineix el nostre lloc a l’univers i les nostres oportunitats futures.
Però, quina és la veritable magnitud d’aquesta revolució que està democratitzant l’accés a l’espai per a tothom?
La resposta la trobem en el cor de la Setmana Mundial de l’Espai 2026, que se celebra del 4 al 10 d’octubre. El seu lema, la «revolució de coets», és una declaració d’intencions clara. Aquesta iniciativa, consolidada des del 1999, és el punt de trobada global per a científics, estudiants i entusiastes de l’espai, però el seu missatge va molt més enllà de la simple divulgació.
La revolució de coets: el secret darrere la democratització espacial
Aquesta «revolució de coets» es fonamenta en una combinació explosiva de factors. Des dels coets reutilitzables que abarateixen els llançaments, fins a la irrupció de proveïdors comercials, start-ups innovadores i fins i tot equips universitaris que posen els seus propis satèl·lits en òrbita. El secret d’aquest canvi radical resideix en les noves tecnologies que han reduït els costos a xifres impensables, obrint la porta a actors abans exclosos. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta solució per a molts que transforma el panorama global).
El benefici més clar d’aquesta democratització espacial és la capacitat de països amb menys recursos per aprofitar la tecnologia espacial. Poden abordar les seves prioritats nacionals, millorar el desenvolupament sostenible, la previsió meteorològica, la resposta a desastres o impulsar les seves pròpies economies. (Un autèntic truc per al progrés que hem de tenir en compte per al nostre futur col·lectiu i el de les pròximes generacions).
L’economia espacial: cap a un bilió de dòlars
La cap de l’Oficina de l’ONU per a Afers de l’Espai Exterior (UNOOSA), Aarti Holla-Maini, ho subratlla: “Més països, institucions i comunitats que mai tenen ara l’oportunitat d’utilitzar l’espai per a la ciència, l’observació de la Terra, les comunicacions i solucions a problemes aquí a la Terra”. Aquesta visió ressona amb la promesa d’una economia espacial global que, segons les previsions més optimistes, podria convertir-se en una indústria d’un bilió de dòlars (o un trilió, segons la traducció anglesa) l’any 2030. Una xifra que ens hauria de fer reflexionar molt seriosament.
Aquest creixement exponencial no només obre el cel, sinó que també crea noves oportunitats inèdites per a empreses, investigadors i emprenedors. Per assegurar que aquest accés sigui veritablement inclusiu i global, UNOOSA està impulsant iniciatives clau. Programes com Access to Space for All, el Global Space Law Project, Space4Women i Space4Youth proporcionen coneixements, habilitats i infraestructures a nacions i individus de països en desenvolupament. (El nostre estalvi social pot dependre directament d’aquests esforços per reduir la bretxa tecnològica i obrir horitzons per a tothom).
L’accés a l’espai no només va de qui pot llançar un coet, sinó de qui té el coneixement, les habilitats, la infraestructura i les oportunitats per participar en aquest sector, i de qui pot contribuir a donar forma al seu futur. Per això, cal estar-hi atents i comprometre’s amb aquesta nova realitat, que ens afecta a tots.
El repte de la governança: la responsabilitat creixent
Aquest creixent accés a l’espai, però, no ve exempt de desafiaments urgents. A mesura que més actors arriben a l’òrbita, sorgeixen qüestions complexes sobre com governar aquest nou domini més enllà de les fronteres terrestres. El Comitè per a l’Ús Pacífic de l’Espai Exterior (COPUOS), fundat el 1959 i part de l’ONU, és el fòrum multilateral líder en la governança espacial. La seva feina, sovint lluny dels titulars més impactants, és imprescindible per garantir la pau i la seguretat en els anys vinents.
Tal com adverteix la cap d’UNOOSA, Aarti Holla-Maini, “Més accés a l’espai també comporta més responsabilitat”. La cooperació internacional esdevé, en aquest escenari, més important que mai. Des de la coordinació d’activitats lunars fins a la gestió del trànsit espacial i el perill dels residus, les qüestions que el COPUOS aborda són vitals per evitar un error irreversible en el cosmos. De fet, l’any 2025, va establir un Grup d’Experts en Consciència Situacional Espacial i un Equip d’Acció de Consulta sobre Activitats Lunars. (Una solució global per protegir el nostre futur extraterrestre, que hem d’abraçar com a prioritat).
La Setmana Mundial de l’Espai 2026 preveu més de 50.000 esdeveniments en més de 100 països, una prova irrefutable que no cal viatjar a l’espai per formar part d’aquesta comunitat. Les maneres de participar canvien tan ràpid com la pròpia tecnologia. Ara que coneixes aquesta revolució oculta i les seves implicacions, tens una visió més clara de cap a on es dirigeix el món. Quina serà la teva aportació a aquesta nova era espacial?