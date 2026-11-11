Posar una moneda a sobre del router WiFi: per a què serveix i per què és un gest recomanat

Admet-ho. Estàs fart que la pel·lícula es talli just en el millor moment o que la teva videotrucada sembli un videojoc dels anys vuitanta.
Busquem solucions desesperades, comprem repetidors caríssims i acabem trucant a la companyia per queixar-nos d’un servei que paguem a preu d’or.
Però, i si la solució no estigués en un programari complex ni en canviar de router, sinó en la teva pròpia cartera?
Aquest 2026, un gest aparentment absurd ha inundat les xarxes socials: col·locar una moneda de metall sobre el router de casa.
Segur que penses que és una broma o un ritual de bona sort, però deixa que t’expliqui la física elemental que s’amaga darrere d’aquesta tendència que ja és viral.
La ciència oculta darrere del metall
No és màgia negra ni superstició. El teu router emet ones electromagnètiques que es desplacen per l’aire i, sovint, aquestes ones generen una calor excessiva en els components interns.
Els routers que ens instal·len les operadores no solen ser precisament obres mestres de la refrigeració. Quan s’escalfen, el seu rendiment cau en picat per protegir els circuits.
Aquí és on entra la teva moneda. El metall, especialment el coure que trobem en moltes monedes de curs legal, és un dels millors conductors tèrmics que existeixen a la natura.
En col·locar-la sobre els punts calents de l’aparell, la moneda actua com un dissipador de calor passiu de sota cost (literalment, el que valgui la moneda).
Sembla increïble que un objecte tan petit pugui ajudar a mantenir la CPU del teu router a una temperatura estable, però la transferència de calor no menteix mai.
Com i on col·locar-la exactament?
No serveix de res llançar un grapat de ferralla sobre el dispositiu. L’estratègia és clau per no bloquejar les antenes internes, que és l’error que comet molta gent.
Has de buscar la zona on el plàstic se senti més calent al tacte. Normalment és la part central superior, just on es troba el processador principal del Wi-Fi.
Si fas servir una moneda de 50 cèntims o de dos euros, la seva massa és suficient per absorbir aquest excedent tèrmic sense interferir en la propagació del senyal de 5 GHz.
Nosaltres ho hem provat a la redacció i, tot i que no duplica la velocitat de descàrrega, sí que hem notat una estabilitat de connexió molt més constant durant les hores punta.
Dada tècnica: el coure té una conductivitat tèrmica de gairebé 400 W/(m·K), el que el fa infinitament més eficient que el plàstic barat de la carcassa del teu router.
El problema de les interferències
Ara bé, cal anar amb compte. Si el teu router té les antenes vistes, no les toquis mai amb el metall, ja que podries provocar un efecte gàbia de Faraday no desitjat.
Aquest truc és especialment útil per als routers moderns que són totalment llisos i no tenen ventilació activa. Són els que més pateixen durant els mesos de calor que s’acosten.
Mantenir el dispositiu fresc no només ajuda a la velocitat, sinó que allarga la vida útil de l’aparell. Un xip que treballa fresc és un xip que no es crema als dos anys.
A El Corte Inglés i altres grans superfícies ja venen dissipadors adhesius, però per què gastar 15 euros quan en tens prou amb 10 cèntims que ja corren per casa?
Recorda que el Wi-Fi és una ona delicada. A vegades, moure el router només 20 centímetres o elevar-lo sobre una superfície metàl·lica canvia totalment la teva experiència de navegació.
Altres trucs que realment funcionen
Si ja has posat la moneda i vols anar un pas més enllà, revisa la ubicació. Mai posis el router dins d’un moble tancat o darrere de la televisió.
L’aigua és el pitjor enemic del Wi-Fi. Si tens una peixera a prop, la teva connexió estarà lluitant contra una barrera gairebé impenetrable per a les microones.
Un altre consell: reinicia el router una vegada a la setmana. Això buida la memòria cau i permet que el dispositiu triï automàticament el canal menys saturat del veïnat.
Aquest 2026, la saturació de les xarxes domèstiques és més gran que mai amb tants dispositius intel·ligents connectats, des de la nevera fins a les bombetes de baix consum.
Mantenir l’ordre digital és tan important com l’ordre físic. Cada dispositiu que no fas servir i que està connectat està robant un trosset del teu preuat amplada de banda.
La validació final d’un gest senzill
Potser els teus amics es riuran quan vegin una moneda sobre el teu aparell d’internet, però tu sabràs que estàs aplicant enginyeria domèstica de primer nivell.
Aquest truc no t’arreglarà una connexió de coure de fa vint anys, però sí que optimitzarà el maquinari que ja tens sense gastar ni un euro extra del teu pressupost.
La propera vegada que el vídeo es quedi congelat, abans de reiniciar o cridar, busca una moneda. És el gest més ràpid, econòmic i sorprenent per millorar la teva vida digital.
Al cap i a la fi, a casa nostra manem nosaltres i les nostres ganes d’anar més ràpid. Ho provaràs avui mateix o seguiràs esperant que el senyal es recuperi sol? Ens veiem a la xarxa.