L’univers no pot esperar i la NASA tampoc. El telescopi James Webb, el nostre ull més ambiciós al cosmos, s’està quedant sense temps i, sobretot, sense combustible.
Imagina tenir la millor càmera del món però saber que la bateria s’esgotarà en el moment més apassionant de la pel·lícula. Això és exactament el que està passant a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra.
La missió de rescat que sembla ciència-ficció
L’anomenada “Operació Big Bang” no és un títol de pel·lícula de Hollywood. És un pla tècnic extremat per intentar reproveir de combustible un artefacte que mai va ser dissenyat per ser manipulat a l’espai.
El James Webb es troba en el punt Lagrange L2, un lloc on la gravetat de la Terra i el Sol es cancel·len. És un equilibri perfecte, però mantenir-se allà consumeix hidrazina de forma constant.
Si no fem res, el telescopi es convertirà en la brossa espacial més cara de la història en menys d’una dècada. La NASA vol evitar aquest funeral prematur amb una maniobra robòtica sense precedents.
La idea és enviar una nau de servei que sigui capaç de “caçar” el Webb en el buit, acoblar-se a la seva estructura i injectar-li vida nova. És tan difícil i perillós com sona.
Qualsevol error en l’acoblament podria empènyer el telescopi fora de la seva òrbita per sempre, perdent-lo en la foscor infinita.
Per què ens hi juguem tant amb aquest telescopi?
No estem parlant només de diners, tot i que el projecte va costar 10.000 milions de dòlars. Es tracta del que el Webb ens està ensenyant sobre els nostres propis àtoms.
Des que va començar a operar, ha detectat galàxies que no haurien d’existir i atmosferes en planetes llunyans on podria haver-hi aigua líquida.
Si aconseguim allargar la seva vida fins al 2040, podríem arribar a veure el naixement de les primeres estrelles del Big Bang. Seria com tenir un vídeo de l’inici del temps.
El benefici per a la humanitat és incalculable: estem a punt de respondre la pregunta de si estem sols a l’univers. Tallar aquesta investigació ara seria un crim científic.
L’enginyeria de l’impossible a 200 sota zero
El repte tècnic és que el Webb està protegit per un escut tèrmic de la mida d’una pista de tennis. És extremadament fràgil i qualsevol resta de calor d’una nau de rescat podria cegar els seus sensors infrarojos.
L’agència espacial està desenvolupant una nova generació de braços robòtics amb una precisió mil·limètrica. Han de tallar cables i obrir vàlvules que es van segellar a la Terra fa anys.
Aquesta tecnologia no només servirà per al Webb. Si l’Operació Big Bang té èxit, obrirà la porta a una economia a l’espai on podrem reparar i actualitzar satèl·lits sense haver de llançar-ne de nous.
L’estalvi econòmic a llarg termini per a les comunicacions i la defensa terrestre seria de milers de milions d’euros cada any.
El compte enrere per a la decisió final
La finestra d’oportunitat per llançar aquesta missió de rescat es tanca l’any 2026. Els enginyers necessiten començar a construir la nau de servei ja mateix per arribar a temps.
El pressupost ja està sobre la taula del Congrés dels Estats Units. És una aposta de tot o res: o gastem una fracció ara per salvar el Webb, o acceptem que es perdi en l’oblit.
La comunitat científica internacional està pressionant perquè el pla tiri endavant. No podem permetre que la nostra millor eina per entendre el cosmos mori de gana de combustible.
Si t’agrada la fotografia espacial, guarda totes les imatges que surtin aquest any, ja que podrien ser les últimes si la política guanya a la ciència.
Un futur més enllà de les estrelles
L’èxit d’aquesta missió significaria que l’ésser humà ha deixat de ser un simple observador per convertir-se en un mecànic de l’espai profund.
Estem aprenent a cuidar el que tenim a milions de quilòmetres, una lliçó de sostenibilitat que també ens fa falta aquí a la Terra.
El James Webb és més que un telescopi; és el nostre llegat. I no el deixarem caure sense lluitar fins a l’últim gram de combustible, oi?.
Al final, l’única frontera real és la nostra pròpia imaginació. I la de la NASA sembla no tenir límits.
Estàs preparat per veure com reescrivim les lleis del que és possible?.