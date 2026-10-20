Neurones humanes juguen a videojocs gràcies a un xip biològic

Que unas células cerebrales humanas hayan aprendido a jugar al mítico Doom suena a guion de película de ciencia ficción, pero la realidad, aunque más terrenal, es igual de fascinante. La compañía australiana Cortical Labs ha dado el salto definitivo: han demostrado que su sistema híbrido de silicio y tejido vivo no solo puede mover una paleta en un juego sencillo como el Pong, sino que puede afrontar la complejidad de un entorno 3D.

(Sí, nosotros también hemos tenido que repasar dos veces el titular para creernos que una red neuronal sobre un chip puede gestionar un videojuego moderno).

Más allá del silicio: el chip CL1

El protagonista de esta historia se llama CL1, un dispositivo que la empresa vende como el primer “ordenador biológico programable”. La arquitectura es una simbiosis extraña y maravillosa: neuronas humanas cultivadas en un medio nutritivo conectadas a un chip de silicio capaz de enviar y recibir impulsos eléctricos. Esta red celular se mantiene viva y activa durante meses, actuando como el corazón procesador del sistema.

El hito es impresionante si miramos los datos: el paso del Pong al Doom —un entorno mucho más exigente y cambiante— se completó en apenas una semana de trabajo del desarrollador Sean Cole. Además, han optimizado el recurso biológico: si para el Pong necesitaron más de 800.000 células, para este entorno 3D han tenido suficiente con unas 200.000 neuronas. (Menos, pero con un rendimiento mucho más inteligente).

No es un “cerebro gamer” autónomo

Hay que tener los pies en la tierra: no estamos ante una mente consciente ni ante un jugador autónomo. El sistema depende en gran medida de un ecosistema de software convencional que corre fuera del tejido biológico. Las neuronas responden a estímulos eléctricos, y esa respuesta se traduce en acciones dentro del juego gracias a una infraestructura digital que gestiona la lógica de entrenamiento y el sistema de recompensas.

El sistema funciona como un circuito híbrido donde el tejido vivo actúa como la interfaz de decisión ante estímulos eléctricos, pero el software externo es el que permite que el “juego” tenga sentido.

¿Por qué jugar a videojuegos?

Aunque el meme de poner el Doom a cualquier cosa es un clásico de internet, el propósito de Cortical Labs es mucho más serio. El objetivo es convertir el CL1 en una herramienta clave para la investigación biomédica, desde el estudio del aprendizaje neuronal hasta pruebas farmacológicas avanzadas. Incluso se ha hablado de aplicaciones futuras para controlar brazos robóticos u otros sistemas físicos complejos.

Este avance reabre, por supuesto, el debate ético. ¿Qué implica tener neuronas humanas “jugando”? Aunque los expertos insisten en que estamos muy lejos de cualquier forma de consciencia o sufrimiento, el simple hecho de observar esta “inteligencia biológica sintética” nos obliga a preguntarnos hasta dónde llegarán los límites entre la máquina y el tejido humano.

La tecnología avanza, el Doom sigue siendo el banco de pruebas preferido de los científicos y nosotros, mientras tanto, asistimos a una nueva era donde el silicio y la biología empiezan a hablar el mismo lenguaje eléctrico. ¿Quién iba a decir que unas pocas neuronas en un chip serían el próximo gran salto en computación?