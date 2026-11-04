L’estudi que sacseja la ciència: el Big Bang mai va passar i Einstein podria estar equivocat

Tot el que t’han explicat sobre l’origen de l’univers a l’escola podria ser, senzillament, una gran mentida.
Durant dècades, la teoria del Big Bang ha estat el pilar inamovible de la nostra comprensió del cosmos. Una gran explosió, el buit i el creixement infinit.
Però ara, un estudi científic que està fent tremolar els despatxos de la NASA i les universitats més prestigioses del món acaba de llançar una bomba: el Big Bang mai va passar.
Aquesta investigació no només qüestiona com va començar tot, sinó que s’atreveix a dir el que fins fa poc era una heretgia: Albert Einstein estava equivocat.
Prepara’t per oblidar la idea del “moment zero”. El que els científics han descobert ara dibuixa un escenari molt més inquietant i fascinant per al nostre futur.
Aquest gir de guió radical no és una simple opinió, sinó el resultat d’aplicar noves correccions quàntiques a les equacions de la relativitat general que han governat la ciència durant un segle.
La fallida de la teoria d’Einstein: Per què no quadren els comptes?
El problema és que la teoria d’Einstein té el que els físics anomenen “singularitats”. Punts on les lleis de la física, simplement, deixen de funcionar.
Segons el model tradicional, l’univers es va originar en un punt d’infinitèsima mida i densitat infinita. (Sí, a nosaltres també ens sona a ciència-ficció).
Però un equip d’investigadors de primer nivell ha utilitzat un model nou que elimina aquesta singularitat inicial.
En lloc d’una explosió que neix del no-res, aquest estudi suggereix que l’univers podria haver existit des de sempre.
Això significa que no hi hauria hagut un inici real, sinó un flux constant de temps que no té una data de caducitat en el passat.
L’estudi utilitza la trajectòria de Bohm per demostrar que l’univers no s’està expandint d’una “poma” inicial, sinó que és un fluid quàntic etern.
Cal tenir en compte que aquest model podria ser la peça definitiva que faltava per unir la gravetat amb la mecànica quàntica, el gran repte pendent de la ciència.
L’univers podria ser un fluid quàntic sense fi
Aquesta nova visió canvia la teva manera d’entendre la vida i el temps. Si no hi ha inici, la idea d’un “final” també podria estar errònia.
Els científics suggereixen que l’univers està ple d’un fluid format per gravitons, unes partícules hipotètiques que no tenen massa i que podrien explicar-ho tot.
Aquesta teoria resol d’un sol cop el misteri de la matèria fosca i l’energia fosca, aquests “fantasmes” que els físics porten anys intentant caçar sense èxit.
Si aquest model es confirma, estarem davant de la revolució científica més gran des de l’època de Galileu.
Afecta això el teu dia a dia? Més del que creus. Tota la tecnologia que fem servir, des del GPS fins als mòbils, es basa en les lleis d’Einstein que ara estan sent qüestionades.
Encara que les aplicacions pràctiques triguin a arribar, el canvi de paradigma mental és absolutament revolucionari i urgent.
La lletra petita d’un cosmos que no s’atura
Cal entendre que la ciència no és una veritat absoluta, sinó un camí de correccions constants que ens acosta a la realitat.
Aquest model nou elimina la necessitat d’una inflació còsmica, un “pegat” que els científics van haver d’inventar per fer que la teoria del Big Bang tingués sentit.
Els crítics ja han començat a aixecar la veu, però les dades matemàtiques d’aquest nou estudi són tan sòlides que és impossible ignorar-les.
El que estem veient és el naixement d’una física nova, on l’univers no és una explosió violenta, sinó un estat harmònic que ha existit durant tota l’eternitat.
S’ha acabat la por al buit inicial o al col·lapse final; la realitat podria ser molt més estable i infinitament més vella del que pensàvem.
És vital saber que aquestes noves equacions eviten el “Big Crunch” o gran col·lapse, garantint una estabilitat còsmica que Einstein mai va arribar a imaginar.
Actualment, s’estan preparant nous experiments amb observatoris espacials per intentar buscar les proves físiques que confirmin que Einstein, per una vegada, no tenia la raó total.
Un avís per a la humanitat: el temps és una altra cosa
No esperis que els llibres de text canviïn demà mateix, però el debat ja ha sortit dels laboratoris per inundar les xarxes socials.
El concepte de l’univers com a entitat eterna ens obliga a replantejar-nos el nostre paper en el cosmos com a observadors passatgers d’un flux sense fi.
La pressió perquè les grans agències espacials revisin les seves missions actuals és cada cop més forta després de la publicació d’aquestes dades.
Però la recerca és nostra, de la intel·ligència humana que es nega a acceptar respostes fàcils davant dels misteris més grans de l’existència.
La pròxima vegada que miris el cel nocturn, recorda que no estàs mirant les restes d’una explosió, sinó potser una eternitat fluida que sempre ha estat allà.
L’equip darrere d’aquesta investigació promet noves actualitzacions que faran trontollar el que queda de les nostres velles certeses.
Estàs preparat per viure en un món on el passat no té un origen i el futur no té un límit?
Quin moment tan fascinant per ser testimoni de com Einstein cau del seu tron per deixar pas a una veritat encara més gran.
I tu, t’agrada més la idea d’una gran explosió o la d’un univers que no té ni principi ni fi?