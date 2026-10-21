La teoria científica que suggereix que el cervell humà podria connectar amb les freqüències electromagnètiques de la Terra

Durant dècades, hem cregut que la nostra ment era un sistema tancat, operant al buit dins del crani. Això acaba de canviar. Un equip de la Polytechnic University of Turin, liderat per l’anestesiòleg Marco Cavaglià, està trencant els esquemes de la neurociència moderna.
La hipòtesi és directa: no som éssers aïllats. El nostre cervell podria estar actuant com un receptor, una antena biològica en constant diàleg amb el camp electromagnètic terrestre. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb les implicacions).
El batec secret del planeta
Tot es redueix a les anomenades Schumann Resonances. Imagina polsos electromagnètics que reboten entre la superfície terrestre i la ionosfera. La xifra màgica? 7,83 Hz. Aquesta és la freqüència fonamental del planeta, i aquí hi ha el truc: coincideix perillosament amb el rang d’unes certes ones cerebrals humanes.
La coincidència no sembla casual. Investigadors com Tommaso Firaux suggereixen que els sistemes biològics, inclòs el nostre, ajusten la seva activitat en temps real segons els senyals que rep de l’entorn. No és només biologia; és sintonia.
L’aigua: l’antena que portes dins
Com pot un senyal tan feble influir en una cosa tan complexa? La resposta podria estar en l’aigua vicinal. És aquesta capa de molècules d’aigua organitzada que envolta les nostres membranes cel·lulars. Funciona com una bateria biològica hipersensible.
Cavaglià ho explica amb una analogia brillant: les membranes cel·lulars no són només contenidors. Són el material d’un instrument. Si canvies l’estructura de les membranes, canvies la “nota” que el cervell emet davant dels estímuls externs. Estem parlant d’una interacció a nivell submolecular.
La teoria EMI: El cervell com a sistema dinàmic
L’equip està utilitzant el marc EMI (Energia–Massa–Informació) per explicar aquest fenomen. En aquest model, el cervell busca constantment l’estabilitat a través del que anomenen atractors. Són patrons d’activitat neuronal que sostenen qui som: la nostra memòria, la nostra percepció i la nostra identitat.
Si aquests patrons depenen de l’estabilitat de l’entorn, qualsevol fluctuació en les freqüències terrestres podria, teòricament, alterar la nostra estabilitat mental. És una idea radical: la nostra identitat personal podria ser, en part, un producte d’aquesta interacció energètica.
La “ràdio” humana: Sincronia entre cervells
Has sentit alguna vegada una connexió estranya en un concert o esdeveniment massiu? La investigació suggereix que l’hiperescaning —tècnica que mesura diversos cervells alhora— confirma l’obvi: entrem en ressonància temporal. Igual que una ràdio sintonitza una emissora, els nostres cervells es sincronitzen quan compartim estímuls.
Això no és màgia, és física de sistemes complexos. Quan l’activitat interna s’alinea amb ritmes externs, la barrera entre “jo” i “nosaltres” es torna extremadament porosa. És la prova definitiva que la ment és un sistema expansiu, no un fitxer estanc guardat al cervell.
Per ara, és un camp d’estudi en bolquers, però les implicacions són brutals. Si realment som part d’un circuit planetari, quines altres coses hem estat ignorant sobre la nostra pròpia consciència? La ciència està començant a admetre que potser, només potser, sempre vam estar connectats.