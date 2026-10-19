La NASA aclareix si l’asteroide 2024 YR4 xocarà contra la Lluna el 2032

Dormirem tranquils, o almenys això ens diu la NASA. Durant setmanes, les especulacions han corregut com la pólvora a les xarxes: el 22 de desembre de 2032, un asteroide anomenat 2024 YR4 estava destinat a convertir-se en un projectil directe contra la Lluna. (Sí, nosaltres també ens havíem imaginat l’impacte visual des de la Terra).
Però la ciència ha posat les cartes sobre la taula. Després d’anàlisis intensives utilitzant el Telescopi Espacial Webb, els experts han esborrat qualsevol ombra de dubte: la probabilitat d’impacte és, ni més ni menys, zero.
La trajectòria que va espantar els científics
No és que la por fos injustificada. Al principi, els càlculs donaven un 4,3% de probabilitat d’un xoc directe contra el nostre satèl·lit. No obstant això, amb les noves dades, s’ha confirmat que el 2024 YR4 passarà de llarg a uns 21.200 quilòmetres de la Lluna. Per a l’escala de l’espai, és una distància que ens permet respirar sense que el nostre satèl·lit pateixi una esgarrapada.
L’objecte en qüestió és petit, amb uns 60 centímetres de diàmetre. Inicialment es va témer per la Terra, però aquesta amenaça es va descartar l’any passat. Ara, finalment, la Lluna també s’ha lliurat de la llista de punts d’impacte.
Qui vigila el cel per nosaltres?
Potser t’ho preguntes: i si un dia ve un asteroide de debò? La NASA té una unitat específica anomenada Oficina de Coordinació de Defensa Planetària. La seva feina és senzilla d’explicar, però titànica d’executar: vigilar qualsevol objecte que pugui posar en risc la seguretat global.
Perquè un asteroide sigui considerat realment “perillós”, ha de complir dos requisits que, per sort, no veiem sovint:
Un diàmetre superior als 140 metres, suficient per devastar regions senceres.
Una òrbita que s’acosti a menys de 7,5 milions de quilòmetres de la Terra.
Les eines que ens protegeixen
Per detectar aquests visitants no desitjats, els astrònoms utilitzen sistemes de precisió absoluta. Des del CNEOS, que calcula les trajectòries amb precisió matemàtica, fins al sistema Sentry i el Scout, aquest últim dissenyat per detectar petits objectes en qüestió d’hores. Tot està mesurat sota l’escala de Torí (del 0 al 10) i l’escala de Palerm, el sistema tècnic que els científics fan servir per comparar el risc real contra el soroll de fons constant de l’espai.
A dia d’avui, no hi ha cap asteroide a l’horitzó que suposi una amenaça per a la Terra durant el pròxim segle. La vigilància és constant i, tal com afirmen els experts, en cas de descobrir-ne algun, tindríem dècades d’avantatge per preparar-nos. De moment, podem mirar la Lluna el 2032 sabent que continuarà intacta. Estem en bones mans (o millor dit, sota bons telescopis).