La intel·ligència artificial està devorant el mercat laboral tradicional a una velocitat que fa por. (Sí, nosaltres també mirem de reüll les ofertes de feina cada matí).
Mentre milers de professionals temen ser substituïts per un algorisme d’última generació, les grans empreses han entrat en pànic per un efecte secundari inesperat d’aquesta revolució tecnològica.
La paradoxa de l’or digital
Cada nova eina d’IA que s’implementa en una empresa és una finestra oberta per als delinqüents informàtics. Els atacs automatitzats s’han multiplicat per deu en l’últim any, posant en perill infraestructures crítiques i bases de dades confidencials.
Per això, el mercat ja no necessita desesperadament enginyers que creïn més codi. El que les companyies busquen amb urgència extrema són professionals capaços de protegir-les de la pròpia tecnologia que acaben de comprar.
Parlem de l’expert en ciberseguretat, un perfil que ha passat de ser l'”informàtic del soterrani” a convertir-se en l’escut imprescindible del comitè de direcció.
Els últims informes del sector confirmen que el 80% de les empreses admet tenir serioses dificultats per trobar aquests perfils, deixant vacants milers de llocs tècnics cada mes.
Sous de sis xifres per frenar el caos
La llei de l’oferta i la demanda mai falla en el sector tecnològic. L’escassetat absoluta d’aquests especialistes ha desfermat una guerra de salaris sense precedents en el teixit empresarial actual.
Un analista júnior en seguretat informàtica ja arrenca amb remuneracions molt per sobre de la mitjana del mercat. Tot i això, els perfils sènior o els Directors de Seguretat de la Informació (CISO) estan trencant tots els sostres de vidre.
Els salaris per a aquests llocs d’alta responsabilitat ja superen els 100.000 euros anuals en mitjanes i grans corporacions. Les empreses prefereixen pagar el que calgui abans d’enfrontar-se a una multa milionària per pèrdua de dades.
El motiu d’aquest valor tan alt és molt senzill d’entendre. Un sol ciberatac amb èxit pot suposar la fallida definitiva d’una companyia en qüestió d’hores.
Què es necessita per fer el salt?
Oblida’t de les carreres tradicionals de cinc anys que es queden obsoletes abans que et lliurin el títol universitari. El sector avança massa ràpid per als plans d’estudi convencionals.
Les grans corporacions ja no miren els títols, miren les certificacions internacionals específiques i la capacitat real de resoldre problemes sota pressió extrema.
Coneixements profunds en seguretat al núvol, auditoria de sistemes i, per descomptat, especialització en defensar entorns d’intel·ligència artificial són les tres claus mestres que obren qualsevol procés de selecció actual.
Molts professionals de l’informàtica tradicional, administradors de xarxes i programadors estan reorientant les seves carreres cap a aquest sector mitjançant cursos intensius d’alta especialització.
És un moviment intel·ligent. Estan saltant d’un vaixell amb excés de tripulació a un altre que necessita capitans amb urgència.
Una oportunitat amb data de caducitat
Aquesta finestra d’oportunitat històrica no es quedarà oberta per sempre de bat a bat. Les universitats i els centres de formació tècnica ja estan adaptant els seus programes per inundar el mercat amb milers de nous graduats en els pròxims anys.
Aquells que prenguin la decisió d’especialitzar-se durant aquest any seran els que consolidin els millors llocs i negociïn els contractes més blindats del mercat tecnològic.
El tren de la ciberseguretat avançada està passant ara mateix per l’estació de l’ocupació tecnològica. Vas a pujar-hi o esperaràs que la intel·ligència artificial decideixi per tu?