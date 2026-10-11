La ciència revela la veritat d’un crani infantil de 430.000 anys: la seva «deformitat» no significa el que crèiem

Imagina que, excavant en un jaciment que podria reescriure la història, et trobes davant d’un crani infantil de fa 430.000 anys. La seva forma et crida l’atenció: és aplanat per darrere, lleugerament asimètric. La teva primera reacció és gairebé instintiva: “Aquest nadó devia ser vulnerable, necessitava un cuidat extra, una atenció especial.” Una imatge commovedora d’humanitat ancestral es dibuixa a la teva ment.
Però, i si aquesta primera impressió, tan potent i emocional, fos en realitat un engany? I si la “deformitat” que detectem en un fòssil no fos la prova de fragilitat que crèiem, sinó un secret molt més complex i fascinant sobre la vida dels nostres avantpassats? La ciència acaba de desmuntar un dels nostres mites més arrelats.
La revelació definitiva que canvia tot
La veritat que emergeix desafia les nostres interpretacions més populars. La peça clau d’aquest trencaclosques és Benjamina, el Crani 14 de la Sima de los Huesos a Atapuerca, un individu infantil de l’antic llinatge neandertal amb 430.000 anys d’antiguitat. Benjamina presentava una craneosinostosi lambdoidea, un tancament prematur d’una sutura cranial, i tot i així va sobreviure uns quants anys (sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva resiliència!).
Fins ara, això s’havia llegit com la prova irrefutable del suport del grup a un membre fràgil. Veiem la fragilitat gravada a l’os i en deduïm el cuidat. Una història impactant, sí. Però, tal com apunten els experts, un sol individu i una forma cranial ambigua no són suficients per demostrar una conducta social generalitzada. Cal anar més enllà de la primera imatge per trobar la solució.
Més de la meitat dels nadons sans d’avui dia tenen algun aplanament al cap. Això ens demostra que la “deformitat” no és sinònim de vulnerabilitat. És una lliçó de prudència que ens arriba des de la prehistòria.
El crani infantil: una obra en construcció (i molt maleable)
El primer error que solem cometre és oblidar la sorprenent plasticitat del crani infantil. Un nadó té els ossos del cap separats per sutures obertes i fontanel·les que no es tanquen del tot fins ben entrada la primera o segona any de vida. Aquesta mal·leabilitat no és un defecte, sinó un disseny brillant de la natura que facilita el part i permet el creixement accelerat del cervell (un autèntic truc evolutiu).
Què significa això? Que pressions suaus i repetides poden modelar la forma del crani sense que hi hagi cap malaltia. Un nadó que dorm sempre de costat o amb el cap recolzat a la mateixa zona pot desenvolupar aplanament o asimetries posturals totalment benignes. La medicina actual ho té quantificat: la plagiocefàlia posicional afecta fins a un 46,6% dels lactants sans entre les 7 i 12 setmanes de vida.
Si gairebé un de cada dos nadons sans dels nostres dies mostra algun aplanament als dos o tres mesos, un crani infantil fòssil amb una “lleugera deformitat” ja no sembla una anomalia tan extraordinària, sinó quelcom esperable. Molts d’aquests casos, a més, es resolen sols amb el creixement.
La tafonomia: quan el temps deforma el passat
Però la història no acaba aquí. Existeix una segona font de “deformacions” que no tenen res a veure amb la vida de l’individu, sinó amb el que li passa al seu cos després de la mort. Parlem de la tafonomia: els processos que transformen un organisme fins que esdevé fòssil, i la diagènesi, les alteracions físico-químiques de l’os enterrat.
El pes dels sediments pot comprimir, aixafar i desplaçar els ossos, imitant una deformitat que mai va existir en vida. És un problema real que els científics s’esforcen a corregir amb metodologies de retrodeformació tridimensional. Si els paleontòlegs ja assumeixen que un crani “estrany” pot ser-ho pel pas del temps sota terra, aquesta mateixa cautela s’ha d’aplicar als nostres avantpassats abans d’interpretar qualsevol forma anòmala com a signe de vulnerabilitat.
La paradoxa del registre fòssil: poc i mal repartit
A més dels problemes de forma, tenim el problema del mostreig. El registre fòssil d’infants homínids és escàs, i no hi ha un cens únic de cranis infantils neandertals. Això provoca que, a la literatura científica, sovint se citin una vegada i una altra els mateixos individus ben conservats, com Amud 7 o Dederiyeh 1.
Amb mostres tan reduïdes, una forma extrema en un sol individu pot semblar, de manera enganyosa, la norma de tota una població (un autèntic error de percepció que pot alterar tota la nostra comprensió). Hi ha també un altre biaix: la preservació afavoreix contextos concrets, com les coves i els enterraments, que són precisament els llocs on hi ha més probabilitats de trobar proves de pràctiques de cuidat. Enterrar un infant ja és, en si mateix, una forma d’atenció, i això ens porta a trobar senyals de cura just on el cuidat mateix va facilitar la conservació dels restes.
On buscar la veritable prova del cuidat ancestral
Si la forma cranial aïllada és un indici feble, on hem de buscar la signatura del cuidat? La resposta apunta a la supervivència i al context. L’indici més robust és la supervivència prolongada en casos de fragilitat física o lesions greus. Un individu que pateix una condició severa i tot i així viu anys, sol haver rebut el suport del seu grup.
Aquí, el cas de Benjamina recupera la seva força, no per la forma del seu crani, sinó perquè una nena amb craneosinostosi va arribar a viure diversos anys (una prova imprescindible de l’empatia ancestral). A aquesta senyal s’afegeixen els marcadors fisiològics d’estrès i recuperació, com les hipoplàsies de l’esmalt dental, que registren episodis de malnutrició o malaltia superats. Finalment, el context arqueològic, especialment el domèstic i funerari, ens dona la clau definitiva.
La veritable prova del cuidat ancestral no és un crani “deformat”, sinó un patró de supervivència en condicions adverses i el context social on trobem les restes. Això és el que realment ens parla de la nostra humanitat.
La criança cooperativa: la tecnologia invisible que va salvar els nostres avantpassats
El gir conceptual més important és deixar de buscar la criança només als ossos i entendre-la com una autèntica tecnologia. D’una banda, una tecnologia material perible: pells, xarxes, cistelles i embolcalls que permetien portar, abrigar i alimentar un infant, i que gairebé mai es fossilitzen. Són els secrets ocults d’una supervivència ingeniosa.
De l’altra, una tecnologia social invisible: el repartiment del cuidat entre diversos membres del grup. Aquesta criança cooperativa no deixa una empremta directa a l’esquelet, però és, probablement, la solució que va permetre sobreviure als individus més fràgils. Si la forma d’un crani diu poc, el fet que aquell infant arribés a créixer malgrat les dificultats ho diu gairebé tot sobre el nostre passat.
Entendre aquesta nova perspectiva és imprescindible per no malinterpretar les històries que els fòssils ens volen explicar. És hora de mirar més enllà de l’aparença superficial i desenterrar les veritables proves de la nostra evolució, del nostre cuidat compartit. Qui sap quants altres secrets encara esperen ser revelats?