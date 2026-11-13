Els ecologistes que van prohibir la caça es queixen ara que els porcs senglars acabin amb les aus de Doñana

Pensa en Doñana i segur que t’imagines un oasi de pau, aiguamolls infinits i aus majestuoses volant lliures. (Sentim trencar-te la imatge, però el que està passant a ras de terra és una autèntica carnisseria).
No és cap secret que el parc passa per moments crítics, però hi ha un enemic silenciós que no surt a les portades. Un depredador que s’ha multiplicat sense control i que té una fam voraç.
A la redacció hem rebut dades que posen els pèls de punta. La situació ja no és sostenible i la guerra entre ecologistes, caçadors i l’administració ha arribat al seu punt de no retorn.
El protagonista d’aquest desastre és el senglar. Un animal intel·ligent, dur i amb una capacitat d’adaptació increïble que s’està convertint en el botxí inesperat de la biodiversitat del sud.
La massacre dels nius que ningú volia veure
Anem al gra, perquè el temps corre en contra de la fauna autòctona. Els senglars han descobert un banquet fàcil i nutritiu: els ous i pollets de les aus que nidifiquen a terra.
Espècies protegides com la cerceta parda o el fumarell estan veient com les seves colònies desapareixen en una sola nit. El senglar no té rivals i el seu olfacte infal·lible localitza cada niu en quilòmetres a la rodona.
El problema no és l’animal en si, sinó la seva quantitat. Hem arribat a un nivell de sobrepoblació que trenca qualsevol equilibri natural que hagués existit mai en aquest entorn protegit.
Els experts adverteixen que si no es frena aquesta invasió, algunes d’aquestes aus podrien desaparèixer per sempre dels nostres aiguamolls. És una extinció en directe pagada amb la passivitat de les institucions.
Hem de ser conscients d’un detall clau: el senglar és un animal omnívor. No només menja glans o arrels; quan troba proteïna animal, no la deixa passar. I ara mateix, Doñana és el seu bufet lliure particular.
Has de saber que la pressió humana i el canvi en el paisatge han empès aquests animals a zones on abans no arribaven. Ara, el seu impacte és tan gran que es pot veure des dels satèl·lits de control mediambiental.
L’etern conflicte: Caça o control biològic?
Aquí és on la cosa es posa calenta i on comencen les acusacions creuades. Els caçadors reclamen el seu paper com a gestors necessaris per controlar el nombre d’exemplars de manera immediata.
Per la seva banda, certs sectors ecologistes miren amb recel qualsevol mesura que impliqui l’ús d’armes en un espai protegit. Però els números són contundents i cruels: els mètodes passius no funcionen.
La realitat és que mentre es decideix quina mesura és políticament més correcta, els senglars segueixen criant a un ritme vertiginós. Una sola femella pot tenir fins a dues ventrades l’any amb nombrosos garrins.
L’administració es troba entre l’espasa i la paret. D’una banda, el prestigi de Doñana com a reserva de la biosfera; de l’altra, la pressió de grups que no volen veure ni una gota de sang, encara que això suposi el col·lapse total de l’ecosistema.
És la paradoxa de la conservació moderna: per salvar unes espècies, sembla que n’has de sacrificar d’altres. I ningú vol ser qui premi el gallet de la decisió final davant l’opinió pública.
Recordem que el senglar a Doñana no té depredadors naturals prou potents per controlar-ne el creixement. Sense el llop o una presència humana reguladora, el bosc es converteix en una fàbrica de porcs salvatges.
Dades que fan tremolar els fonaments del Parc
Si parlem de xifres, l’impacte és encara més desolador. En algunes zones, el percentatge de nius depredats per senglars arriba al 70% o 80%. Això és una mort anunciada per a qualsevol població d’aus.
Els científics de l’Estació Biològica de Doñana ja ho han avisat: estem davant d’una emergència ecològica. No és una opinió, és física i biologia aplicada al terreny.
S’estan provant tancats elèctrics i altres mètodes de barrera, però el senglar és capaç de saltar, excavar o simplement destrossar les tanques per arribar al seu objectiu. Són màquines de guerra biològiques.
¿Sabies que aquest desequilibri també afecta la vegetació? El senglar remou tant la terra que canvia la composició de les plantes i facilita que espècies invasores s’apoderin del sòl del parc.
Això genera un efecte dominó. Menys plantes autòctones significa menys insectes, i menys insectes significa menys menjar per a les aus petites. Tot està connectat de forma tràgica.
És vital que entenguis que el problema ha saltat les tanques del parc. Els senglars ja es veuen a prop de les zones urbanes i agrícoles, provocant accidents i pèrdues econòmiques milionàries.
L’estratègia de mirar cap a una altra banda ens ha portat fins aquí. La manca de valentia per aplicar un pla de xoc real està convertint un tresor mundial en un cementiri de plomes.
La decisió intel·ligent: Ciència per sobre d’ideologia
Al final, hem de triar quin tipus de Doñana volem per al futur. Una on regni el caos d’una sola espècie dominant o una on la diversitat real sigui la protagonista de nou.
Invertir en gestió professional no és un caprici, és una obligació moral amb el nostre patrimoni natural. La decisió ha de ser ràpida, perquè la primavera de nidificació no espera els temps dels despatxos.
La notícia s’està movent amb força en fòrums de caça i de natura, i la indignació creix a mesura que es publiquen més fotografies de nius arrasats. La pressió social serà la que mogui l’administració.
Nosaltres estarem molt pendents de qualsevol nou pla que aprovi la Junta d’Andalusia. El temps de les paraules boniques s’ha acabat; ara toca actuar amb contundència abans que no quedi res per protegir.
Vols seguir veient Doñana com una postal idíl·lica o prefereixes entendre la cruesa del que passa realment entre els joncs? La veritat sempre és el primer pas per a la solució definitiva.
Sincerament, és trist veure com el paradís es converteix en un malson per culpa d’una gestió que ha arribat tard. Esperem que els senglars no siguin l’últim que veiem en aquest raconet únic del món!