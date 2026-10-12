Els arqueòlegs no surten de la seva sorpresa: el jaciment de Niutoushan avança el Neolític xinès 3000 anys

Penseu-hi un moment: el mar, durant milers d’anys, no només ha estat el bressol de civilitzacions sinó també el seu sepulturer silenciós. Quan les glaceres de l’última edat de gel van començar a fondre’s, l’oceà va pujar amb una força geològica brutal, engolint costes senceres i esborrant del mapa assentaments humans. Quants secrets ha guardat el fons marí? (Nosaltres, honestament, encara al·lucinem amb la magnitud d’aquests esdeveniments).
Però ara, sota capes de sediments i la terra de conreu, emergeix un testimoni esgarrifós que reescriu un capítol fonamental de la nostra història. Un secret ben guardat que els arqueòlegs acaben de desenterrar i que posa de cap per avall tot el que crèiem saber.
Parlem del jaciment de Niutoushan, a la regió costanera de Fujian, al sud-est de la Xina. Un equip d’investigadors ha revelat que aquesta antiga comunitat de pescadors i agricultors es va establir fa entre 8.000 i 7.000 anys. Això no és una xifra qualsevol: implica avançar la cronologia del Neolític xinès ¡ni més ni menys que 3.000 anys! De cop, el nostre calendari històric s’estira d’una manera definitiva.
Com es va reescriure el calendari neolític
Recordeu aquelles històries que es donen per certes durant dècades i, de sobte, un petit detall ho canvia tot? Niutoushan va ser descobert el 1979 i es va atribuir, inicialment, a la cultura Tanshishan, amb una antiguitat estimada d’uns 5.000 anys. Era un error arrelat en les dades disponibles, que ningú qüestionava realment fins fa poc.
La clau per desfer aquest misteri? Ceràmiques. Durant una nova prospecció el 2023, es van trobar fragments amb un esmalt vermell distintiu. Aquesta tècnica decorativa, en altres jaciments de la regió, s’associava a fases molt més antigues. Una petita pista, sí, però suficient per desencadenar una nova excavació imprescindible que ho canviaria tot.
Per assegurar-se que no hi havia cap marge d’error en aquesta nova hipòtesi, els científics van utilitzar una doble datació cronològica, una solució robusta i gairebé infal·lible. Van combinar la datació per radiocarboni (analitzant closques, carbó vegetal i ossos d’animals) amb la luminescència òpticament estimulada (sobre grans de quars i argila cremada). Això, amics, és la ciència treballant al màxim rendiment per revelar la veritat.
Els resultats de la radiocarboni van oscil·lar entre 8.325 i 6.946 anys abans del present (AP), mentre que el quars i l’argila cremada van confirmar una finestra d’entre 8.000 i 7.500 anys AP. Un model de densitat de nucli (KDE) va concentrar la probabilitat màxima al voltant de 8.000 a 7.500 anys AP, confirmant sense dubtes que la major part de l’ocupació neolítica a Niutoushan es va produir entre 8.000 i 7.000 anys AP. Una precisió que ens deixa sense paraules.
Aquesta revisió dràstica no és només una anècdota per a acadèmics; és un trencaclosques que obliga a reescriure llibres d’història i a replantejar-nos la comprensió de com es va poblar la costa oriental de la Xina. Es demostra que els primers agricultors i pescadors van arribar molt abans del que mai havíem imaginat, amb una capacitat d’adaptació sorprenent a un entorn canviant. Un autèntic gir de guió.
Aquesta troballa ens recorda que la història és un llibre obert, ple de pàgines ocultes que esperen ser descobertes. La realitat és molt més antiga i complexa del que sovint ens imaginem, i els nostres mapes mentals estan constantment sota revisió.
El mar com a arquitecte de migracions i cultures
Però, per què ara? Què va impulsar aquests moviments de població tan primerencs? Els autors de l’estudi subratllen que aquesta cronologia té un vincle innegable amb les conseqüències de l’ascens del nivell del mar després de l’Últim Màxim Glacial. Fa uns 20.000 anys, el nivell de l’oceà estava 130 metres per sota de l’actual, i l’estret de Taiwan era pràcticament terra ferma.
Aquesta antiga plataforma continental, avui submergida, va albergar comunitats humanes durant el Pleistocè tardà, com suggereixen restes fòssils com la mandíbula de Penghu o l’anomenat home de Haixia. Quan el mar va començar la seva escalada implacable fa uns 10.000 anys, aquestes poblacions van ser empeses cap a les costes actuals de la Xina continental i Taiwan, buscant refugi a l’interior de les badies, com la de Fuzhou. Una migració massiva forçada per la natura mateixa.
Aquesta dinàmica no només va desplaçar persones, sinó que també va crear ponts culturals inesperats. La presència de ceràmica amb esmalt vermell a Niutoushan, per exemple, apunta a una influència de cultures neolítiques septentrionals, similars a les de la costa de Zhejiang. La pujada del mar hauria obert corredors naturals que facilitaven aquests intercanvis, expandint horitzons i coneixements. Qui ho diria, el mar com a vector cultural!
Però no penseu que era una simple còpia. Molts fragments trobats mostren trets distintius propis, un segell local que ens parla de fonts de desenvolupament cultural autònomes. I els estudis genètics previs confirmen que aquests intercanvis poblacionals bidireccionals al llarg de la costa oriental xinesa ja es produïen fa almenys 9.000 anys. La història és sempre més complexa i rica del que una primera mirada pot suggerir.
El llegat d’una adaptació sorprenent
El que fa de Niutoushan un jaciment tan singular és la seva estratègia d’adaptació. Mentre que altres assentaments neolítics marítims antics, com les illes Liangdao, es van centrar principalment en l’explotació de recursos marins, Niutoushan combinava recursos terrestres i d’aigua dolça. Una prova més de la ingenuïtat i la flexibilitat dels nostres avantpassats per sobreviure i prosperar.
Juntament amb el jaciment de Dapingding, on ja es cultivava arròs fa uns 7.500 anys, aquest conjunt de troballes revela una diversitat de solucions adaptatives fins ara insospitades a la costa de Fujian. No era un patró únic, sinó un mosaic de comunitats que exploraven i dominaven el seu entorn amb astúcia i determinació. Una lliçó de resiliència que ens arriba des de fa mil·lennis.
Així que, la pròxima vegada que penseu en els inicis de la civilització, recordeu que el panorama s’està expandint constantment. Niutoushan no és només un jaciment; és un recordatori urgent que la nostra comprensió de la història està en permanent revisió. Quants altres secrets ocults esperen sota les nostres ciutats o les aigües que ens envolten, llestos per canviar-ho tot?
Llegir això no és només curiositat; és entendre que el passat, encara avui, ens sorprèn i ens ensenya que els límits del que és possible sempre estan més enllà del que creiem. I això, sincerament, és impagable.