Imagina estar en una cala tranquil·la de Mallorca i veure com el nivell del mar comença a comportar-se de forma erràtica, gairebé violenta. El que sembla un fenomen local és, en realitat, l’eco d’una explosió brutal ocorreguda a l’altre costat del planeta.
Investigadores españoles analitzen l’escudo de la Tierra y descubren por qué la anomalía de l’Atlàntic «vuelven locos» a los ingenieros
La ciència acaba de confirmar que el que va passar amb el megavolcà Hunga Tonga no va ser només una erupció espectacular per a les xarxes socials. Va ser un esdeveniment d’escala planetària que va connectar el Pacífic amb el Mediterrani en qüestió d’hores.
Segur que recordes aquelles imatges satel·litàries del bolet gegant emergieng de l’oceà. Doncs bé, aquell “estru d’orella” de la Terra ha resultat ser el fenomen més purificador de la nostra atmosfera en la història recent. (Sí, encara que soni contradictori, el caos va portar neteja).
El tsunami invisible que va creuar dos oceans
Com és possible que un volcà a 8.000 quilòmetres de distància provoqui un minitsunami a les Illes Balears? La resposta no està en l’aigua, sinó en el cel.
L’explosió va generar una ona de xoc atmosfèrica tan potent que va viatjar per l’aire a la velocitat del so. Aquesta ona va “empènyer” l’aigua al seu pas, creant el que els experts anomenen un meteotsunami de dimensions globals.
A Mallorca, els vaixells van oscil·lar i les marees van pujar sense previ avís. Ningú a la platja podia imaginar que l’energia que movia aquelles ones venia directament del cor de l’Oceà Pacífic.
L’ona expansiva va ser tan massiva que va fer la volta al món diverses vegades, sent detectada per estacions baromètriques a cada racó del globus, incloent-hi Espanya.
L’inesperat efecte “detergent” a l’atmosfera
Però el que és verdaderament revolucionari d’aquest estudi és el que va passar a les capes altes de la nostra protecció gaseosa. L’erupció de l’Hunga Tonga va actuar com un “netejador” químic natural d’una potència sense precedents.
En injectar una quantitat ingent de vapor d’aigua a l’estratosfera, es va desencadenar una reacció en cadena. L’aigua va reaccionar amb la llum solar per crear radicals d’hidroxil, una molècula que els científics anomenen el “detergent” de l’atmosfera.
Aquest hidroxil es va llançar a la caça del metà, un dels gasos d’efecte hivernacle més agressius i perillosos per al escalfament global. El resultat va ser una reducció dràstica d’aquest gas en temps rècord.
Estem parlant d’una depuració atmosfèrica que l’ésser humà no podria haver aconseguit ni amb la tecnologia més avançada del 2026. La natura, en la seva violència, va aplicar el seu propi protocol de xoc climàtic.
Va salvar el volcà el planeta?
No tot són bones notícies, i aquí és on entra la dualitat de la Terra. Tot i que el metà va disminuir, l’excés de vapor d’aigua a l’estratosfera també té un efecte trampa de calor.
Aquest vapor actua com una manta que podria elevar lleugerament les temperatures globals durant uns anys. És el preu a pagar per la neteja química que acabem de rebre des de les profunditats abissals.
Els investigadors de les principals universitats internacionals estan monitoritzant aquest fenomen perquè és la primera vegada que podem veure, en temps real, com un megavolcà altera la química global de forma tan directa.
Els nivells de metà trigaran anys a recuperar-se, la qual cosa dona un respir inesperat als models climàtics més pessimistes d’aquesta dècada.
Un esdeveniment únic en la nostra era
El que va passar a Tonga va ser equivalent a la detonació de centenars de bombes atòmiques d’Hiroshima. La seva columna de cendra va assolir una altura que va fregar l’espai exterior, una cosa que no es veia des de l’erupció del Pinatubo el 1991.
Per al ciutadà del carrer, això és un recordatori que vivim en un organisme viu i connectat. Un canvi de pressió a Oceania pot traduir-se en una marea estranya en una platja d’Alcúdia.
L’Hunga Tonga ens ha ensenyat que el clima no és una sèrie de compartiments estancs. Tot, absolutament tot, està unit per fils invisibles de pressió i química.
És fascinant i aterridor a parts iguals. Saber que una muntanya submarina té el poder de netejar l’aire que respires mentre dorms a milers de quilòmetres de distància ens posa al nostre lloc.
La pròxima vegada que vegis una notícia sobre un volcà llunyà, no pensis que no t’afecta. Podria estar ajustant el termòstat de la teva pròpia casa o escombrant els núvols de la teva ciutat.
Estem preparats per al pròxim gran esdeveniment geològic? Probablement no, però almenys ara sabem que, a vegades, el planeta sap com netejar la seva pròpia casa, encara que sigui a base d’explosions que fan tremolar mig món.
Queda molt per estudiar, però l’Hunga Tonga ja és, per dret propi, el gran protagonista de la ciència climàtica d’aquest segle.