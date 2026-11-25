Sortir a respirar aire pur per la muntanya s’ha convertit en una activitat d’alt risc a Catalunya. (Sí, nosaltres també estem tremolant cada vegada que trepitgem la gespa).
El que abans era un diumenge idíl·lic de senderisme en família ara requereix una revisió mil·limètrica en tornar a casa. Una amenaça silenciosa, diminuta i molt agressiva està colonitzant els nostres boscos a una velocitat que preocupa seriosament les autoritats sanitàries.
L’enemic invisible que ja és al teu jardí
Les temperatures anormalment altes i la falta de pluges continuades han creat l’escenari perfecte per al pitjor dels escenaris. Les paparres han avançat la seva temporada de caça i ja no es conformen amb els camps oberts de pasturatge.
Aquests paràsits esperen pacientment a la punta de les brosses d’herba alta, ready per enganxar-se a qualsevol pell exposada que passi pel seu costat. El problema real no és la picada en si, que sovint ni se sent, sinó el perill ocult que porten a la seva saliva.
Parlem de bacteris capaços de transmetre malalties greus com la borreliosi de Lyme o la febre botonosa, patologies que es poden cronificar si no es detecten a temps.
Els últims informes dels hospitals d’aquestes zones ja han començat a registrar un augment notable d’urgències per picades. Sanitat insisteix que el 80% dels contagis greus ocorren per no retirar el paràsit correctament abans de les primeres 24 hores.
Les 4 zones roges del mapa català
El mapa de risc elaborat pels experts en salut pública no deixa lloc al dubte. La densitat d’aquests àcars s’ha disparat de manera alarmant en quatre punts molt concrets de la nostra geografia.
La pitjor part se l’emporta l’àrea del Pirineu i Prepirineu, especialment en zones boscoses humides on el bestiar i la fauna salvatge comparteixen territori habitualment.
El segon focus crític es localitza a la Catalunya Central. Comarques com Osona i el Bages registren nivells de captació de paràsits en vegetació molt superiors a la mitjana dels últims cinc anys.
Tampoc es salven les zones boscoses de la província de Girona, amb especial incidència al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un destí massificat pel turisme rural de cap de setmana.
Els experts també vigilen de prop el Massís del Montseny, un pulmó verd enganxat a Barcelona on la combinació d’excursionistes i massa forestal densa multiplica les probabilitats de contagi.
El protocol de supervivència per a excursionistes
Per evitar tornar a casa amb un passatger inditjat enganxat a la pell, la prevenció ha de començar abans de sortir de casa. Oblida’t dels pantalons curts si vas a caminar per senders estrets o zones amb vegetació alta.
La vestimenta ideal exigeix roba llarga i, a ser possible, de colors clars. No és una qüestió de moda, és l’única forma de detectar visualment el paràsit mentre camina per la teva roba abans que arribi a la teva pell.
Els mitjons sempre han d’anar per sobre del pantaló. (Sabem que estèticament és discutible, però et salvarà d’una bona infecció). A més, l’ús de repel·lents específics amb una alta concentració de DEET és obligatori per protegir les zones exposades.
L’error definitiu que comet tothom
Si tot i les precaucions trobes una paparra pegada al teu cos, el pitjor que pots fer és deixar-te portar pel pànic. Els remeis de l’àvia aquí són sinònim d’acabar a l’hospital.
Mai utilitzis oli, alcohol o gasolina per ofegar-la. Al sentir que s’ofega, el paràsit pateix un espasme i regurgita tot el contingut del seu estómac directament al teu torrent sanguini, inoculant tots els bacteris.
L’única forma segura de retirar-la és utilitzant unes pinces de punta fina. L’has de subjectar el més a prop possible de la pell, just pel cap, i estirar cap amunt amb una pressió constant, ferma i sense rotar.
Una amenaça que canvia les regles del joc
Aquest augment descontrolat de les poblacions de paràsits no és un fenomen temporal d’aquest estiu. El canvi climàtic està allargant els mesos de calor i escurçant els hiverns durs que abans delmaven aquests insectes.
Els veterinaris també alerten que les nostres mascotes són el cavall de Troia perfecte. Un gos sense el collaret antiparàsits adequat pot ficar el perill directament al sofà del teu saló després d’un passeig pel parc del barri.
La temporada de muntanya no ha fet més que començar i el camp està més perillós que mai. Et vas a arriscar en la teva pròxima sortida o vas a revisar els teus tobells abans de pujar al cotxe?